Георгий Джикия: Раз гол Бакаева отменили, значит, рука там была - Советский спорт
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01 сентября 2019 22:19ФутболГригорьевская Юлия

Георгий Джикия: Раз гол Бакаева отменили, значит, рука там была

Капитан «Спартака» Георгий Джикия после матча с «Зенитом» рассказал об игре.

– Почему не получилось забить, ведь подходы к воротам «Зенита» были?
– Мы сегодня играли лучше. Проиграли и недовольны результатом. Не хватило реализации, потому что не забили.

– Ожидали, что «Зенит» будет так пассивен в атаке?
– Знали, что он будет так действовать. Знали, что будет длинная игра вперед на нападающих. Мы старались выходить низом и у нас получалось.

– Почему второй тайм дался «Спартаку» хуже в плане игры в атаке?
– Не согласен. Считаю, что мы больше контролировали, больше были на чужой половине поля. Только реализации подвела.

– По VAR есть вопросы, ведь отменили гол?
VAR – это часть игры и правила, которые надо уважать. Никогда не комментирую судейства, но, наверное, рука была, раз гол отметили.

– Что случилось у вас с Оздоевым в подтрибунке?
– Не знаю, это у него надо спросить, что с ним случилось. Обычные игровые моменты. Решили после игры чуть-чуть вспомнить. Не более того.

– То есть это он был недоволен? Просто было очень громко.
– И здесь было громко, и на поле. Это дерби. Никто не хотел уступать. Немного завелись в игре. Ничего страшного.

– В чемпионате России будет двухнедельный перерыв. Он сейчас к месту для «Спартака»? Есть ли ощущение усталости?
– Мы провели девять матчей за месяц. Ребята немного поднаелись. Многие игроки отправятся прямо сейчас в сборную. Кто-то будет отдыхать и восстанавливаться. У них будет три-четыре выходных дня. А кто-то продолжит тяжелый путь.

– Как оцените этот тяжелый отрезок, который провела ваша команда?
– Нехороший, потому что мы вылетели из Лиги Европы, сегодня проиграли дома. Если бы обыграли «Зенит», была бы небольшая удовлетворенность.

– Есть ощущение, что команда более-менее построена и должна показывать результат?
– Новички у нас-то играли, то не играли. Это не могло не сказаться. Состав надо наигрывать. Вы знаете, что у нас приехал еще один новичок, которого сегодня представили. Надеюсь, что за предстоящий отрезок команда максимально притрется друг к другу и все будет получше. Очень надеюсь на это.

– Удивлены, что трибуны так реагируют на поражение, несмотря на «Брагу»? Идет масштабная поддержка.
– Спасибо болельщикам за поддержку, за то, что они рядом и не отворачиваются. Нам очень приятно. Постараемся как можно быстрее отблагодарить болельщиков своей игрой.

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