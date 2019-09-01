Сергей Семак: Жиркову улыбнулась удача. Десять из десяти он оттуда не забьет

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СЕМАК: ДЕСЯТЬ ИЗ ДЕСЯТИ ЖИРКОВ ОТТУДА НЕ ЗАБЬЕТ

– Тяжелая нервная игра, не столь зрелищная, как хотелось болельщикам. Мы постарались сыграть как можно более слаженно в обороне. На данный момент главное оружие «Спартака» быстрые атаки. Старались сыграть надежно в обороне, что нам удалось, за исключением штрафных из опасных позиций.

Во втором тайме играли ниже, позволили сопернику владеть мячом, но если бы использовали свои моменты, было бы легче а концовке. Поздравляю команду с победой.

– Обилие штрафных связываете с провалами в опорной зоне?

– Да, в опорной зоне возникла и с выходом Александра Ерохина у нас проблема с проникающими передачами через центр. Защитники и полузащитники запаздывали с тем, чтобы находиться за линией мяча, и не всегда успевали сыграть в мяч. Все ли фолы были? Сегодня был VAR, поэтому было спокойнее.

– Кого выделите в «Зените»?

– Доволен всеми игроками. Для нас сейчас непростое время. Важные для нас игроки – Себастьян Дриусси, Малком – выбыли из-за травм, Сердар Азмун не тренировался всю неделю, были проблемы и у Олега Шатова. Далер Кузяев и Александр Ерохин только набирают форму, поэтому состав периодически меняется. Непросто в точки зрения игры. Ребята наберут форму, и красоты в игре будет больше. Сегодня важно было победить.

– Вам помог сегодня VAR?

– Судья не заметил игру рукой у Бакаева, а игроки заметили это сразу и сигнализировали об этом арбитру. Были уверены, что гол отменят. Хорошо, что есть VAR, он ни за кого не играет, а помогает арбитрам разобраться в сложных ситуациях. Это хорошо. Давно говорил, что чем больше матчей с VAR, тем меньше проблем и конфликтов, связанных с судейством.

– Жирков забивает редко, но почти всегда «Спартаку». В чем причина?

– Ничего случайного не бывает. Всего команды готовятся друг к другу, стараются использовать проблемные позиции соперника в игре и при стандартах. Его местонахождение там не случайно. Удар получился шикарным – из десяти десять оттуда он не забьет. Улыбнулась удача. Да и нет таких футболистов, которые забивали бы с той позиции в каждом матче.

– Как сказалось преимущество «Зенита» в количестве дней на подготовку?

– Никак. Я не увидел, чтобы «Спартак» выглядел хуже нас функционально. Мы в таком же режиме играли в прошлом году и пришли к паузе на первом месте. Гус Тил и Джордан Ларссон не были заявлены в Лиге Европы, поэтому у них было достаточно времени на отдых. Те, кто играют в квалификации Лиги Европы, играют по четвергам. А поскольку впереди пауза на сборные, передвинуть матч было некуда. Чтобы такого графика не было, не надо играть в квалификации Лиги Европы.

– Как оцените стартовый отрезок «Зенита» в сезоне?

– С точки зрения качества игры и по статистике ударов, владения мячом и голевым моментам мы провели хороший отрезок. Все матчи провели на хорошем уровне, проблема только в хромающей реализации. Где-то не повезло, где-то судейские ошибки не позволили набрать три очка. И против «Ахмата», и против «Краснодара» мы играли лучше, да и с «Уфой» могли выиграть, но допустили много невынужденных ошибок. Очки жалко, но не беда – сезон длинный, где-то потеряем, где-то найдем.

ОЛЕГ КОНОНОВ: МЫ ПРЕВЗОШЛИ «ЗЕНИТ» ПО ВСЕМ СТАТИСТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

– В первом тайме мы имели преимущество, даже значительное, но всего один угловой, прекрасный удар Юрия Жиркова – и 0:1. У нас тоже был гол, но VAR зафиксировал нарушение игру рукой.

Второй тайм был уже равным. В первую очередь сказался график – девять игр за 30 дней. Тем не менее, ребята играли, старались. По статистике мы превзошли «Зенит»: и по ударам, и по владению, и по острым передачам. Испытываем только досаду от проигрыша.

Ребята осознают, что мы вылетели из Лиги Европы и проиграли важный матч. Нацелены на серьезную работу в дальнейшем, сто процентов будем прогрессировать.

– В матче с «Брагой» не хватило Тила и Ларссона. Чего не хватило сейчас?

– Голов командных и их конкретно.

– Впереди не было никакой мысли. Не считаете, что проблема нападающего стоит острее проблемы опорного полузащитника?

– Мысль была, вам показалось. Просто не проходили передачи под удар. При этом ударов нанесли мы много. Также можно сказать, что «Зенит» много фолил, а мы не доработали на стандартных положениях. У нас были очень хорошие позиции.

– После ухода Фернандо есть ли игроки, способные попасть со штрафного в створ ворот?

– Такие игроки есть, просто сегодня у Шюррле и Джикии не получились удары, особенно у немца.

– Есть ли в команде игроки, способные усилить игру выходом на замену?

– Это все в работе.

– Что надо сделать, чтобы на ударную позицию выходил не Зобнин, а тот, у кого лучше удар?

– Это игра. Кто выходит на ударную позицию, не могу взять и поменять. Он играет в левой зоне, в через которую мы разыгрывали комбинации, поэтому выходил на ударную позицию. Надо уметь исполнять эти удары.

– Почему Эсекьелю Понсе предпочли в нападении Шюррле?

– Шюррле нужен был именно как форвард, а Понсе планировался в качестве усиления игры. Он должен был добавить креатива, потому что центральные защитники к моменту его выхода уже уставали. Увы, план не сработал.

То же можно сказать и про Лоренсо Мельгарехо. Если бы Лунев не выручил команду после его удара, мы бы ушли от поражения. Да, арбитр там зафиксировал офсайд, но я уверен, что его не было, и в случае гола после просмотра VARего бы засчитали.

– «Спартак» часто бьет, по с любых дистанций. Это тренерская установка?

– Футбол состоит из голов, а голы забиваются с ударов. Чтобы взломать оборону соперника, играем фланговыми передачами, чередуем средние и короткие передачи и по возможности бьем по воротам. Отрабатываем эти удары. Если бы мы не били, нас бы критиковали за то, что ударов мало. Хорошо, что бьем, осталось эти удары реализовывать.

Скоро команда построится. У нас много молодых игроков, сегодня приобрели еще одного. С его появлением будем думать о новых тактических вариантах.

К сожалению, против «Браги» Мирзов получил травму. Сейчас он в гипсе, у него повреждение кости и связок. Хочу защитить его от критики. Непросто войти в «Спартак» под давление и результат, но он боец. При том, что он болел и не тренировался, он был опасен и сделал две голевые передачи. Поэтому желаю ему выздоровления.

– Не было ли у вас желания выпустить Понсе пораньше?

– Открою тайну. Он не мог больше сыграть, поскольку был болен и играл с температурой. Кстати, не он один. Нас посетил вирус. Конечно, хотелось победить, поэтому теперь буду думать, можно ли было сделать что-то, чтобы уйти от поражения. Но мы проиграли. Принимаю вину за этот проигрыш на себя.