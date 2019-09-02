«Вратарь» Чернов и внедорожник Бериши. Чем запомнился 8-й тур - Советский спорт
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02 сентября 2019 08:00ФутболБезъязычный Алексей

«Вратарь» Чернов и внедорожник Бериши. Чем запомнился 8-й тур

Главные факты и герои 8-го тура РПЛ.

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СЭЙВЫ ТУРА

Евгений ЧЕРНОВ

03-Чернов_Успенский33

Защитник «Ростова» непостижимых образом спас команду от пропущенного гола в компенсированное время матча с «Локо». Сначала Чернов вынес мяч с «ленточки» после удара Федора Смолова - и спустя мгновение, успев лежа вернуться за линию ворот, отразил выстрел в упор Луки Джорджевича. Как ему это удалось, не понял никто.

ТРАВМА ТУРА

Алексей МИРАНЧУК

03-Миранчук_Успенский31

В первом тайме центрального субботнего матча ведущий полузащитник «Локомотива» неудачно столкнулся с Матиасом Норманном из «Ростова» - и не только покинул поле, но и выбыл из строя на три недели. Миранчук не поможет сборной России в ближайших отборочных играх Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.

ДЕБЮТЫ ТУРА

Жоау МАРИУ и Седрик ГОГУА

03-Гогуа_RIAN

Новичок «Локо» вряд ли планировал сыграть против «Ростова» спустя пару суток после приезда в Москву. Однако травма Алексея Миранчука вынудила Юрия Семина бросить португальца в бой - и Мариу отметился голевой передачей. А в воскресенье еще ярче за ЦСКА дебютировал Гогуа. Ивуариец вышел в стартовом составе и на 74-й минуте принес победу армейцам над «Арсеналом». А ведь еще неделю назад Седрик защищал цвета «Тамбова» - и за эту команду он тоже забил в первом же матче (в третьем туре «Спартаку»).

ПОЧИН ТУРА

«СОЧИ»

03-Сочи_Фото ФК Сочи

Клуб-дебютант РПЛ одержал первую в своей истории победу в элитном дивизионе - и сразу с крупным счетом. Команда Александра Точилина увезла три очка из Казани благодаря третьему «сухарю» Сослана Джанаева и голам Ибрагима Цаллагова, Федора Кудряшова и Александра Карапетяна. Учитывая, что «Рубин» до этого пропустил 5 мячей в 7 матчах, многим сочинский разгром показался подозрительным. Ну и ладно.

ПОДАРОК ТУРА

Бернард БЕРИША

03-Бериша_Соцсети

Полузащитник «Ахмата» не зря спас своей команде ничью в компенсированное время матча с «Тамбовом». После игры президент грозненцев Магомед Даудов подарил 27-летнему косовару корейский внедорожник.

ПОКУПКА ТУРА

Алекс КРАЛ

03-Крал_ФК Спартак

«Спартак» завершил трансферную кампанию лета-2019 подписанием контракта с 21-летним чешским полузащитником. За Крала, внешне очень похожего на бразильца Давида Луиса, красно-белые заплатят «Славии» 12 миллионов евро. Соглашение рассчитано на пять лет. Дебют чеха за «Спартак» может состояться сразу после паузы на матчи сборных.

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