Валерий Рейнгольд: «Спартак» не заслужил поражения в матче с «Зенитом»

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– У «Спартака» было преимущество, и поражения он не заслужил. Все решил классный удар Юрия Жиркова. В целом, «Спартак» понравился бойцовскими качествами и смелостью. Если бы еще немного прибавил Андре Шюррле, все было бы в порядке. Главное, что показали характер и ни в чем «Зениту» не уступили.

Про игру Джордана Ларссона я промолчу, потому что ничего хорошего про него в принципе сказать не могу. Бездарно в очередной раз сыграл Роман Зобнин. Зато понравился старанием Аяз Гулиев. Отрезками неплохо выглядел Зелимхан Бакаев.

«Зенит» удивил тем, что играл на контратаках. У них есть два таких нападающих как Артем Дзюба и Сердар Азмун. Я их побаивался и ожидал более острой игры питерцев. Но Азмун вчистую выбыл из игры. По делу его заменили. Осторожность «Зенита» понять можно, играли в Москве. В Питере играли бы по-другому.

В эпизоде с забитым мячом вина лежит на опорных полузащитниках, которые непонятно где находились. А Жирков – классный игрок. Сразу вспомнился его гол в ворота «Спартака» за «Челси». Удачно попал. Бывает.

Сам матч не понравился. Не было напряга и классного исполнения, кроме гола. Самый скучный матч между «Спартаком» и «Зенитом» за последние годы. Из позитивных моментов можно отметить только поддержку болельщиков на трибунах.

И интересно, кто вообще поднимает тему о том, что нужно вернуть в ворота «Спартака» Александра Селихова? Какие вопросы к Александру Максименко? Он и сегодня выручил. Его работа профессиональна и достойна.

Гол в ворота «Зенита» был отменен правильно. Бакаев сам себя наказал. Прежде чем радоваться, нужно отрабатывать технические приемы. При этом Андрей Лунев пустил «пенку». И Айртон все-таки должен был получить вторую желтую карточку, когда наступил на ногу Игоря Смольникова.