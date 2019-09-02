Жирков, Чернов или Карпин: кто стал главным героем 8-го тура

ГОЛ ТУРА

Юрий ЖИРКОВ («Зенит»)

Кто-то еще сомневается в правильности вызова в сборную России 36-летнего защитника? То-то же. В последнее время Жирков дает жару молодым, как в лучшие годы, накручивая на левом фланге оппонентов. В награду за свои старания в воскресенье он получил персональный шедевр, который наверняка войдет во все хит-парады по итогам сезона. Забить впервые за два года – уже много. А сделать это в матче со «Спартаком», да еще так красиво – мощным ударом с угла штрафной в дальнюю девятку, принеся команде победу, – просто высший класс. Не зря все-таки супруга Юрия Инна подарила мужу на недавний день рожденья прогулку по военному полигону. Постреляв по мишеням, Жирков явно настроил прицел.

ИГРОК ТУРА

Евгений ЧЕРНОВ («Ростов»)

Наверное, не совсем правильно присуждать титул MVP тура за два индивидуальных действия. Но ведь 26-летний защитник ростовчан и весь матч против «Локо» отыграл на очень высоком уровне. Ну а то, что он сделал в компенсированное время, описывать словами бессмысленно – залезайте в ютуб и смотрите сами. Как Чернов успел, выбив мяч из пустых ворот после удара Федора Смолова, перегруппироваться и из положения лежа впрыгнуть обратно за «ленточку», чтобы телом отразить еще и добивание Луки Джорджевича в упор, уму непостижимо. Этот момент надо изучать ученым на предмет того, не открыл ли Чернов новый закон физики.

ТРЕНЕР ТУРА

Валерий КАРПИН («Ростов»)

Главный тренер ростовчан сказал, что его команда могла бы сыграть против «Локо» и лучше. Не исключено. Но эти три очка стали следствием отнюдь не только сумасшедшего сэйва Евгения Чернова на последних секундах. Реализуй «Ростов» все свои моменты, то победил бы с крупным счетом. Гости идеально выстроили свою тактику, смело сыграв в три нападающих до перерыва и в начале второго тайма и перейдя на контратакующую модель, когда пришлось удерживать добытую фору. Карпин переиграл Юрия Семина, который неслучайно очень долго не знал поражений в Черкизове. Это дорогого стоит.