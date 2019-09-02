Станислав Черчесов: Оздоев и Джикия помирились? Они и не дрались

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На первой тренировке команда поздравила своего главного тренера с 56-летием.

«МНЕ ПОДАРИЛИ МАЕЧКУ»

– Примите и наши поздравления. А что вам подарила команда?

– Маечку. Но самое главное: все ребята в хорошем настроение. Это самый лучший подарок.

– Воскресный супергол Юрия Жиркова в ворота «Спартака» тоже можно считать своеобразным подарком. А вы его с первым два года забитым мячом поздравили?

– Не поздравил – врать не буду. Но матч «Спартак» – «Зенит» показал всем, почему Жирков вызван в сборную. Мы переговорили с ним еще на сборах в Австрии. И я очень рад снова видеть такого игрока в национальной команде. А где и как он будет играть – пока непонятно. По составу вопросы остаются. Готовимся.

– В продолжение темы вашего дня рождения. Из администрации президента звонки были?

– Вы на что намекаете? (Улыбается.) Было очень много звонков. Перечислять всех не буду – вдруг кого забуду? А зачем мне лишняя головная боль? Поэтому спасибо всем за поздравления.

«РЕСПЕКТ «КРАСНОДАРУ» И ГАЛИЦКОМУ»

– Как оцениваете физическое состояние сборников после восьми туров премьер-лиги?

– Полкоманды собралось днем в воскресенье. Остальные подъехали после заключительных матчей тура. Единственная потеря – Алексей Миранчук. Ну а у кого есть какие-то болячки, если они имеют место, покажет тест во вторник. Внешне все в порядке. И с физикой, и с эмоциями. Опережая ваш следующий вопрос, скажу: Георгий Джикия и Магомед Оздоев сейчас были у меня. Все у них нормально.

– Они помирились после конфликта на «Открытие Арене»?

– Да они вообще-то и не дрались. Так, небольшая перепалка. Некрасиво, конечно, но инцидент исчерпан. Клубные дела забыты, сейчас все мы движемся в одном направлении.

– Вместо Миранчука оперативно вызван из «Краснодара» Руслан Камболов. Проблем с получением британской визы не возникнет?

– Надо отдать должное Сергею Галицкому: владелец «Краснодара» предоставил личный вертолет. Камболов быстро слетал в Ростов-на-Дону и получил там визу. Впрочем, это было не вчера, а еще раньше. Когда клуб идет навстречу сборной, это очень хорошо. Мы же все делаем общее дело. Респект «Краснодару» и Галицкому, который все предусмотрел.

«ЗАМЕНИЛИ ТЕОРИЮ ТОРТОМ»

– На этот сбор вызваны всего три нападающих. Значит, будете играть в одного форварда?

– Если я сейчас стану об этом рассказывать, будет неправильно. Но обратите внимание: у нас и времени особо нет, чтобы наиграть что-то принципиально новое. Даже если бы мы захотели. Отдаем предпочтение системе, которая приносила результат. У нас нет возможности следовать какой-то моде и кого-то копировать. Если бы были более продолжительные сборы… Но надо исходить из реальности, а не фантазий.

– Шотландия изначально казалась нашим основным конкурентом в борьбе за второе место в группе. Так и есть?

– Конечно.

– Но шотландцы уже успели проиграть Казахстану…

– И что? Это не делает эту команду менее опасной. Мы внимательно изучаем ее игры. Шотландцы тоже понесли кадровые потери, но, уверен, к 6 сентября подойдут на своем максимуме. Это не марафон, а спринт, тут недопустимы осечки. И мы готовимся сразу к двум матчам. На понедельник была запланирована теория – ее отменили, так как пока не приехали Денис Черышев и Александр Головин. Они не успевали физически. Поэтому теоретическое занятие состоится потом. А сейчас заменили его… праздничным тортом.