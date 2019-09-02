Евгений Ловчев: «Зенит» оборонялся вдесятером, а «Спартак» ничего не придумал

Равная игра команд, находящихся не в лучшей форме

«Спартак» – ЦСКА – 0:1

Мы увидели равную игру, и создалось такое впечатление, что обе команды выглядели какими-то напуганными. Думаю, это результат того, что обе очень неудачно провели последние матчи и потому изрядно побаивались друг друга.

В концовке «Спартак» сдал физически, хотя продолжал владеть преимуществом. Игра на два фронта сказалась. Судьбу решил один очень удачный удар Жиркова, но его могло и не быть. Тогда матч закончился бы вничью, и это был бы более справедливый результат. Это была игра равных команд, которые находятся не в лучшем состоянии. Но само качество футбола было не слишком высоким – много брака в передачах, вязкая и боязливая с обеих сторон игра.

«Спартак» уже вылетел из Лиги Европы, а «Зениту» только предстоит стартовать в намного более сильном и престижном турнире. В этой связи за «Зенит» немного тревожно: пропала свежинка, азарт. Выделить у питерцев совершенно некого. Надеюсь, после не слишком удачного отрезка «Зенит» этой важной победой поднимет себе настроение. Перерыв на игры сборных пришелся очень кстати – игроки разъедутся, отдохнут друг от друга. Как показывает опыт, из расположения сборных футболисты обычно возвращаются заряженными новыми эмоциями.

Что касается новичков «Спартака», за ним сейчас все внимательно следят, Анде Шюррле опять был самым заметным, хотя и у него силенки ближе к концу закончились. Гус Тил был плох, а Джордан Ларссон – совсем плох. И опять нечего сказать по поводу Эсекиеля Понсе. Он не играл полный матч, но вышел на замену и совсем ничем не запомнился.

Фактически «Спартак» не создал ни одного голевого момента, хотя выглядел лучше, чем в матче с «Брагой». Наиболее хороши красно-белые в контратаках, но в этот раз «Зенит» не позволял их проводить, особенно после забитого мяча – питерцы вдесятером вставали у своей штрафной площади, а у «Спартака» не оказалось задумок, как эту оборону прорвать.

Гогуа уже оправдал свой трансфер

«Арсенал» – ЦСКА – 1:2

ЦСКА был активнее и в целом сильнее. Ильзат Ахметов записал на свой счет первый гол в составе армейцев, а мог вообще оформить дубль. Для него это важно в контексте паузы на матчи сборных. Теперь он приедет в национальную команду в хорошем расположении духа. Кстати, один из немногих – в отчетном туре большинство сборников, в первую очередь спартаковцы и зенитовцы, сыграли неважно.

Москвичи сейчас не обладают большим бюджетом, поэтому вынуждены искать усиление в недрах российского футбола. Так в команде появился Седрик Гогуа, про которого многие, исходя из фамилии, думали, что он грузин. И он забил в первом же матче. Агент Гогуа Дмитрий Селюк сказал, что он станет одним из лучших защитников не только России, но и Европы, но серьезно относиться к этому не стоит. Агенты всегда воспевают своих клиентов.

Помню, агент Деннис Лахтер, выступая по радио, сказал, что «Зениту» повезло перехватить Ивана Соловьева у «Манчестер Юнайтед». Это же смешно! Я не выдержал и даже позвонил в эфир сказать ему: «Что ты несешь?». И где сейчас этот Соловьев? В узбекском «Навбахоре»! Тем не менее, думаю, уже этим победным голом Гогуа уже оправдал свой недорогой трансфер.

Всегда считал, что нападающий Евгений Луценко – игрок без изящества, но вот второй тур подряд он совершает красивое действие. Тогда очень зрелищно на развороте обыграл защитника, теперь пяткой отдал голевую передачу. Луценко – очередной пример того, как футболисты раскрываются в Туле. Даже не знаю, с чем это связать, тренеры-то меняются. Видимо, это эффект от качественной работы Гурама Аджоева.

Атакующий футбол Парфенова вернул болельщиков на трибуны

«Урал» – «Краснодар» – 2:4

Эти команды регулярно выдают результативные матчи. Помню, как в феврале 2017 года в четвертьфинале Кубка России они забили на двоих те же шесть мячей (3:3). «Краснодар» еще относительно молодой клуб, и за ним нет шлейфа больших побед, поэтому неудачи его не прибивают. Они быстро забывают поражения – для них же все вновье. Да и состав у команды молодой, парни хотят в каждой игре доказывать. То выстреливает Иван Игнатьев, потом Шапи, затем Матвей Сафонов, теперь вот победу принес Даниил Уткин. За ними нет большого послужного списка, отсюда столько желания.

Ари впервые вышел после травмы и сразу записал на свой счет два результативных действия. Его очень не хватало в центре нападения. С его возвращением сразу пошли стеночки на третьего и комбинации по центру. Ари не бегун на футбольном поле, а игрок – он очень любит комбинационный футбол. А тут еще и соскучился по игре.

А «Уралу» не хватало Отмана Эль Кабира, также ознаменовавшего возвращение после травмы голом. Конечно, ему отчасти повезло, что он так здорово попал, тем не менее, он хороший игрок, которому удалось выйти на замену и усилить игру.

«Урал» после этого поражения стал вторым по количеству забитых мячей (14) и первым – по количеству пропущенных (18). Просто удивительная статистика – в его матчах забивается по четыре мяча за игру! Пусть, высоко подняться это не позволяет, зато яркий футбол возвращает на трибуны болельщиков. Раньше на «Урал» их ходило немного, а сейчас регулярно собирается под 20 тысяч. Только новым стадионом увеличение посещаемости объяснять неправильно. Людям нравится открытый футбол с акцентом на атаку.

Карпин вырос как тренер – «Ростов» никого не боится

«Локомотив» – «Ростов» – 1:2

Результат неожиданный скорее потому, что «Локо» в нынешнем сезоне хорош, но в этом матче я говорил бы больше о «Ростове». Не очень люблю Валерия Карпина за его поведение. Помню, он несколько лет назад он говорил, что ему нечему учиться, а сейчас видно, что как тренер он растет. В игре «Ростова» видна его работа.

Например, в отношении к Эльдору Шомуродову, которого он начал подводить к составу еще в прошлом сезоне. Не сказал бы, что это форвард очень высокого уровня мастерства, но Карпин правильно объясняет нападающему, где ему надо ждать мяч, а полузащитникам – куда его доставлять. Отсюда у него семь голов в восьми турах и всего две игры без забитых мячей.

К тому же у «Ростова» характер не менее крепкий, чем у «Локо». Они, как и Карпин, никого не боятся. Показателен эпизод со спасением Евгения Чернова. Вот так они бьются за победу на футбольном поле даже в, казалось бы, безнадежных ситуациях. В других командах разве защитники так пластаются, чтобы мяч не дай бог не влетел в ворота? У ростовчан нет звезд, зато команда правильно выстроена.

У «Локо» обратил на себя внимание новичок Жоау Мариу. Не только результативной передачей, но и игрой в других эпизодах – пример, когда он великолепно качнул защитника и пробил. Он сходу показал, что за него не зря потрачены деньги. Португальцы хорошо адаптируются в РПЛ, поэтому жду от Мариу хорошей игры уже в ближайших матчах. Тем не менее, он не кудесник – нужно, чтобы и партнеры поддерживали его соответствующим уровнем игры.

По составу «Сочи» должен быть в десятке

«Рубин» – «Сочи» – 0:3

Сочинцы в Казани забили больше, чем в предыдущих семи турах. Пусть, их результативность немного удивила, но сама победа – нет. У команды хороший подбор игроков, большинство из них были на скамейке запасных «Зенита», а это, как ни крути, тоже показатель мастерства. К тому же в «Сочи» много личностей, футболистов с характером – Федор Кудряшов, Кристиан Нобоа. Вообще в России не много клубов имеют в составе такого сильного плеймейкера, как эквадорец. Так что по составу «Сочи» должен быть в десятке, но на команде сказывается, что собралась она уже по ходу сезона.

А вот «Рубин» переживает спад. Похоже, эффект новизны от атакующего футбола Романа Шаронова сходит на нет. Да и состав у команды не столь хорош.