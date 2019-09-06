Главное, чтобы шотландцы не напились. Представляем соперника сборной России

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ДОЛГОЖИТЕЛИ

Сборная Шотландии провела свой первый официальный матч в 1862 году. Разумеется, против Англии. И, таким образом, вместе со своими соседями она имеет самую древнюю историю. Правда, в отличие от англичан шотландцы не могут похвастать сколь-нибудь значимыми достижениями. Они никогда не выходили из группы на чемпионатах мира и Европы. А в финальной стадии крупного турнира последний раз участвовали 21 год назад, набрав в трех матчах ЧМ-1998 одно очко. С тех пор даже валлийцы и североирландцы добивались большего.

Сейчас шотландский футбол переживает не самый яркий период. Местная лига, представители которой в прошлом веке брали еврокубки, не располагает серьезными финансовыми средствами. И сборная барахтается в пятом десятке рейтинга ФИФА. Правда, год назад, «тартановая армия» выиграла свою группу Лиги наций. Значит, если шотландцы не выйдут на Евро-2020 из нашей отборочной группы, то весной будущего года получат дополнительный шанс в плей-офф. У россиян, кстати, такой гарантии нет. Ведь мы в Лиге наций остались позади шведов.

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Сборные СССР/СНГ/России встречались с шотландцами семь раз: трижды в товарищеских матчах, по разу – в финальных раундах чемпионатов мира (1982) и Европы (1992) и еще дважды – в отборе к Евро-1996. Итог: три победы (все – в контрольных поединках), три ничьи и одно поражение.

Причем, то единственное фиаско получилось весьма болезненным. Болельщики со стажем наверняка помнят, как в заключительном туре Евро-1992 после ничьих с немцами и голландцами команда Анатолия Бышовца была сенсационно разгромлена со счетом 3:0. При том что для выхода в полуфинал нас устраивала победа с любым счетом, а шотландцы досрочно лишились всякой мотивации.

И ведь какие люди тогда играли за сборную СНГ. Дмитрий Харин, Андрей Канчельскис, Алексей Михайличенко, Сергей Алейников, Игорь Добровольский, Сергей Кирьяков! Кстати, в заявке присутствовал и Станислав Черчесов. Он наверняка мог бы сейчас подтвердить или опровергнуть родившуюся после матча легенду о том, что от шотландцев на поле… несло виски. Дескать, британцы после досрочного вылета с турнира изрядно приняли на грудь. И в состоянии подшофе, при помощи парочки рикошетов, «разнесли русских».

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В КАЗАХСТАНЕ?

В текущем отборочном турнире шотландцы набрали шесть очков в четырех матчах. Им удалось победить только очевидных аутсайдеров Сан-Марино (2:0) и Кипр (1:0). При этом команда потерпела два разгромных гостевых поражения. Оба раза - по 0:3. И не только от Бельгии (что логично), но и от Казахстана, который ранее никогда в континентальных отборах так много не забивал.

Так что же случилось весной в Астане (именно в Астане, потому что в Нур-Султан казахстанскую столицу на тот момент еще не переименовали)? Есть версия, что шотландцы не успели приноровиться к синтетическому газону после длительного перелета. Но в любом случае «момент икс» для них наступает именно сейчас. Если в ближайших домашних матчах против России и Бельгии «горцы» не пополнят очковую копилку, то с мечтами о втором месте в группе можно будет попрощаться.

ПРИМИТИВНАЯ АТАКА, БАРДАК В ЗАЩИТЕ

Несмотря на весьма средний подбор исполнителей, шотландцы используют агрессивную схему 4-3-3 и на своем поле стараются действовать с позиции силы, что, впрочем, получается у них откровенно неважно. Показателен домашний матч против Кипра (2:1), в котором соперники пробили в створ ворот друг друга по шесть раз. Хозяева атаковали много, но примитивно, и взяли свое напором, а не умением. Открыв счет во втором тайме, на 87-й минуте позволили киприотам отыграться после углового и лишь волевым усилием вырвали победу в концовке.

Шотландия действует просто – предпочитает фланговую игру с последующими подачами в штрафную. Наибольшая острота исходит с левого края, где при оптимальном варианте выходят Эндрю Робертсон (действующий победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля») и Райан Фрэйзер. А вот в позиционной атаке команда слаба. В отсутствие качественных креативщиков в центре поля вести игру некому, мяч обычно бестолково пинается туда-сюда, и в итоге все сводится к дальнему удару или подаче в штрафную.

А в защите - настоящий бардак! Структура игры оставляет сзади много свободных зон, которыми удавалось пользоваться даже игрокам Сан-Марино. Кроме того, отсутствует слаженный переход от атаки к обороне, защитники регулярно теряют позиции и сбиваются на групповой отбор в ущерб командным построениям. В общем, как сказал бы Роман Широков, - колхоз…

Особенно большие проблемы у шотландцев с центральными защитниками. Они запросто упускают оппонентов за спину, позволяют делать разрезающие передачи через всю штрафную и плохо действуют при длинных вертикальных пасах. Отметим и низкую командную скорость. Поэтому россиянам логичнее выбрать в пятницу более сбалансированную модель игры, которая позволит наказывать соперника в контратаках – на скорости или благодаря длинным забросам в финальную треть поля.

КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Об уровне шотландской сборной красноречиво говорит тот факт, что, хотя большинство ее игроков (15 из 24) выступают в Англии, АПЛ представляют всего восемь человек. Остальные (в основном вратари и защитники) обретаются в чемпионшипе и даже третьем английском дивизионе. Еще восемь защищают цвета местных клубов (в первую очередь – «Селтика»). А за рубежом (вернее - за океаном) играет один лишь Джонни Расселл («Канзас Сити»).

Мало того, что в центре обороны у шотландцев, как уже отмечалось, проходной двор, так еще и несколько основных защитников перед матчем с Россией выбыли из-за травм. Вызванные изначально Грант Хэнли («Норвич») и Лайам Палмер («Шеффилд Уэнсдэй») были заменены соответственно 25-летним Майком Девлином («Абердин») и 22-летним Дэвидом Бейтсом («Шеффилд Уэнсдей»). У двух этих ребят - четыре матча за сборную на двоих.

А ведь из-за повреждений даже в первоначальную заявку не попали Скотт Маккенна («Абердин»), Джон Суттар («Хартс») и Стюарт Финдли («Килмарнок»).

ГЛАВНЫЕ ЗВЕЗДЫ

Эндрю РОБЕРТСОН (Ливерпуль)

Левый защитник – капитан и единственная большая звезда команды, за которую к 25 годам Эндрю провел 30 матчей. В нынешнем составе больше сыграли только 32-летний Стивен Нэйсмит (49) и 33-летний Чарли Малгрю (41).

Робертсон у Юргена Клоппа в «Ливерпуле» отлично поддерживает атаки, делает много обостряющих передач (13 голевых в прошлом сезоне), а в сборной - еще и не стесняется пробить издали. У него волшебная левая нога, а вот правая… Одноклубник Джеймс Милнер говорил об Эндрю так: «Левой он может почистить апельсин, правой же, вероятно, даже не попадет по нему».

После того, как Робертсону доверили капитанскую повязку сборной, он сообщил об этом Клоппу. И знаете каким был ответ немца? «Теперь ты настоящее «Храброе сердце»!». Так что россиянам надо быть начеку. Они же наверняка смотрели блокбастер с Мелом Гибсоном.

Скотт МАКТОМИНИ (МЮ)

Из других игроков болельщикам лучше всего знаком основной опорник «МЮ». За сборную Мактомини дебютировал 2018 году и с тех пор провел 9 матчей, причем только 3 - в стартовом составе. Даже удивительно. В клубе человек конкуренцию выигрывает, а в национальной команде порой уступает место в опорной зоне Кенни Маклину («Норвич») и Каллуму Макгрегору («Селтик»). Может, матч против России все изменит?

Райан ФРЭЗЕР (Борнмут)

Этот левый вингер лишь в 2017-м провел свой первый матч за сборную, но быстро стал ее самым опасным игроком. Именно благодаря технике и активности в атаке Фрэзера у «горцев» прослеживается значительный перекос на левый фланг. Райан часто берет игру на себя, бьет, подает, раздает – в общем, с мячом умеет многое. Неслучайно у него 1 гол и 6 передач в 9 матчах. В пятницу Фрэзер однозначно выйдет в основном составе и наверняка заставит набегаться Марио Фернандеса.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР - БЫВШИЙ АССИСТЕНТ МОУРИНЬЮ

Отбор шотландцы начинали под руководством Алекса Маклиша, но после разгрома в Казахстане тот был обречен на отставку. Его сменщиком назывался Дик Адвокат, однако в итоге на тренерской скамье оказался 56-летний Стив Кларк.

Большую часть игровой карьеры он провел в «Челси» (330 матчей в 1987 - 1998 годах). В качестве ассистента Кларк работал у таких мэтров, как Бобби Робсон, Жозе Моуринью, Луис Фелипе Сколари, Кенни Далглиш, Рой Ходжсон и Рафаэль Бенитес. А самостоятельно тренировать он начал в 2012 году.

На родину Кларк вернулся в 2017-м, чтобы возглавить «Килмарнок», с которым была завоевана бронза чемпионата. Потому-то ему и доверили сборную. Насколько обоснованно, покажет эта осень.

АРЕНА-ЛЕГЕНДА

Матч Шотландия - Россия пройдет на стадионе «Хэмпден Парк». Эта арена построена в 1930 году и входит в число старейших в Старом Свете. Атмосфера на «Хэмпдене» всегда сумасшедшая. Особенно на матчах местного «Рейнджерс» против «Селтика». Но и россиян наверняка ждет весьма горячий прием. Начало трансляции на Первом канале - в пятницу в 21.35 по московскому времени.