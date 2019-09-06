Сергей Юран: Помню, как от шотландца Хендри несло перегаром

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«ЧЕРЧЕСОВ ПРИГЛАШАЕТ ЛУЧШИХ»

- Прежде чем перейти к событиям 1992-го, хотелось бы узнать ваши ожидания от пятничной игры?

- Матч точно получится непростым. Шотландцы после поражения на старте отбора в Казахстане приперты к стенке. Дома им надо со всеми брать по три очка. И игра с Россией для них определяющая. Настрой у хозяев будет сумасшедший. Нашим надо быть на чеку с первых же секунд.

- Вы немного поиграли в Англии за «Миллуолл». Британский стиль - это штамп?

- Да нет, не штамп. Все британцы - англичане, валлийцы, шотландцы - любят играть жестко, на грани. И при своих трибунах они будут рубиться по максимуму. Слышал, наши ребята говорят, что приехали в Глазго за тремя очками. Считаю, одно очко тоже станет неплохим результатом. Главное - не проигрывать в единоборствах, которых будет много.

- Игра сборной России в 2019 году вас впечатляет?

- Так настоящего экзамена у команды Станислава Черчесова пока не было. В гостях у Бельгии, понятно, сложно претендовать на успех. А Казахстан, Сан-Марино и Кипр мы должны побеждать. При этом с киприотами в Нижнем Новгороде немного помучались, забили всего один… Но каков наш истинный уровень, покажет именно игра в Глазго. Здесь точно не будет недооценки. Ни с нашей стороны, ни со стороны соперника. Каждый будет стремиться навязать свою игру.

- По составу к Черчесову вопросы есть?

- Нет. Я рад, что пригласили Николая Комличенко. Парень в Чехии реально много забивает, заслужил шанс. А по остальным кандидатам у Черчесова стабильность. Мы с ним пересекались на матчах «Спартака», обсуждали игроков. Можете быть уверены: Стас берет лучших. Если человек в составе, значит, сейчас на пике формы.

«В 1992-м В СБОРНОЙ БЫЛ ПОЛНЫЙ РАЗДРАЙ»

- Ну а теперь - о Евро-1992. Тогда мы играли с шотландцами в последнем туре, сделав перед этим ничьи с грозными голландцами и немцами. Для выхода в полуфинал надо было побеждать немотивированного соперника. А в итоге - 0:3. Как же так?

- Ну расслабились мы тогда, чего уж скрывать? Когда приехали на игру, Леша Михайличенко и Олег Кузнецов, которые тогда выступали за «Рейнджерс», пообщались с шотландцами. А те рассказали, как бурно провели ночь, зависли на дискотеке почти до самого утра… Вот мы и подумали, что соперник бороться не будет, что победа у нас в кармане. А потом вышли - один рикошет другой, и уже 0:2 к 17-й минуте. Заново настроиться уже не получилось.

- То есть легенда о пьяных шотландцах - не выдумка?

- Нет, конечно. Помню, как их защитник Колин Хендри прошел мимо меня подавать угловой. Перегаром от него несло приличненько… Да и по остальным ребятам можно было понять, что погуляли они хорошо. Но так бывает в футболе: одним ничего не нужно, но у них все залетает, а у других - все мимо. Было очень обидно. Упустили реальный шанс выйти из группы с Голландией и Германией. А ведь это были действующие чемпионы Европы и мира.

- Какой была тогда обстановка в команде Бышовца?

- Полный раздрай. Нам не выдали обещанные премии. Сказали, мол, подождите - после турнира перешлем на ваши персональные счета. Ну а мы-то понимали: скоро никакого СНГ не будет - все разъедутся по своим независимым странам, и ни черта нам не заплатят. Выдвинули ультиматум - сборная не покинет Швецию до выплат… Бышовец тогда послал нас к руководству, сказал, что он отвечает только за результат, а денежные вопросы пусть решают Вячеслав Колосков и Александр Тукманов.

- То поражение от шотландцев на вас сильно повлияло?

- Осадок до сих пор сильный. Понимаете, могли выйти из группы смерти с немцами и голландцами, но оступились на абсолютно проходимом сопернике. У Голландии были Марко ван Бастен, Руд Гуллит, Франк Райкард, у Германии - Юрген Клинсманн… И им мы не проиграли. Получить после этого три гола от Шотландии - болезненный удар.