Одной ногой – на Евро. Россия победила Шотландию

«СОВЕТСКИЙ СПОРТ» ПРЕДСКАЗАЛ СТАРТОВЫЙ СОСТАВ СБОРНОЙ

Популярный журналистский жанр – интервью накануне статусного матча с одним из участников поединка с участием тех же команд, но из далекого (или не очень) прошлого. В преддверии встречи шотландцев и россиян в отборе к Евро-2020 только ленивый не побеседовал с кем-то из игроков сборной СНГ, которая на чемпионате Европы 1992 года была разгромлена этой британской бандой со счетом 3:0.

Причем главной особенностью той встречи был тот факт, что после двух туров в группе шотландцы потеряли все шансы на выход в плей-офф, проиграв немцам и голландцам. И, как любят вспоминать на протяжении всех 27 прошедших с той поры лет футбольные старожилы, вышли на ничего не значащий для них поединок с Россией, скажем так, в подпитии. Итог получился печальным для нашей сборной: разгромное поражение и вылет с Евро, хотя ничьи с Голландией (0:0) и Германией (1:1) вселяли в сердца болельщиков надежды и оптимизм.

И вот теперь все интервьюируемые ветераны и специалисты в один голос твердят накануне новой встречи Шотландии и России: главное, чтобы британцы не напились перед игрой. Шутка, повторенная несколько раз, теряет свою остроту, но это тот случай, когда многочисленные рефрены на заданную тему простительны. Уж очень высокий градус (извините за каламбур) противостояния ожидался в пятницу вечером на стадионе в Глазго.

Наставник хозяев Стив Кларк предсказуемо выпустил в стартовом составе обоих своих звездных игроков: левого защитника Эндрю Робертсона из «Ливерпуля», который в национальной команде еще и носит капитанскую повязку, и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминэя. При этом припертые к стене турнирным положением шотландцы решили сыграть против россиян по рискованной атакующей схеме 4-3-3, а трио полузащитников должно было напугать соперника не только наличием в его составе футболиста по фамилии Макгрегор (звали его Каллум), но и монолитными рядами персонажей, чья фамилия начинается с буквосочетания «Мкк».

А вот главный тренер российской сборной Станислав Черчесов остался верен себе, не поменяв ни обкатанную за последние месяцы классическую расстановку 4-2-3-1, ни конкретных исполнителей. Наша газета за несколько дней до матча в деталях разбирала вероятный стартовый состав на игру в Глазго, и в своем прогнозе попала в точку: все 11 предсказанных нами футболистов вышли на газон «Хэмпден Парк» с первых минут.

ГРОЗНАЯ «МАК-ПОЛУЗАЩИТА» И ПОДАРОК ОТ РОБЕРТСОНА

Хозяева ожидаемо проявили повышенную активность на первых минутах, но было бы преувеличением сказать, что россияне буквально задыхались под шотландским прессингом или не поспевали за сверхскоростными перемещениями соперника. Тем не менее, своей главной цели – забить быстрый гол – подопечные Стива Кларка достигли. Гол получился курьезным и обидным для Гилерме. Наш голкипер, слегка сбитый с толку происходившим у него перед носом единоборством, не сумел зафиксировать мяч после кросса слева от Райана Фрэзера, и подкарауливший отскок на линии вратарской Джон Макгинн без помех пробил в угол ворот. Третий представитель грозной шотландской «Мак–полузащиты» все-таки сказал свое слово!

Обескураживающее начало не выбило российскую сборную из колеи. Спустя пять минут после пропущенного гола опасный момент возник и у ворот Дэвида Маршалла. Артем Дзюба, откликнувшись на диагональную передачу, переиграл в воздухе Чарли Малгрю и головой перебросил мяч через голкипера. Тот успел среагировать, и все закончилось угловым у ворот хозяев.

В середине тайма, когда мяч стал больше держаться у россиян, случился еще один неприятный для нас эпизод: в столкновении с Оливером Макберни повреждение получил Георгий Джикия. Медицинскому штабу пришлось поколдовать над защитником, но в итоге все обошлось – спартаковец смог продолжить игру.

Пока россияне все увереннее стали забирать себе мяч и инициативу, чередуя попытки атак по обоим флангам, Стив Кларк стоял у бровки и что-то подробно записывал на листочек бумаги. Видимо, это были предварительные наброски плана на вторую половину встречи, которые наставник должен был огласить команде в перерыве. Черчесов же, тем временем, расхаживал по технической зоне, как показалось, в некотором замешательстве, засунув руки в карманы брюк.

На 33-й минуте гостям удалось превратить розыгрыш углового в довольно опасный момент. Александр Головин выполнил нацеленный навес, и Джикия обратным кивком головы, не глядя, перебрасывал мяч в дальний угол, но совсем чуть-чуть промахнулся.

Только слепой мог не увидеть, что российская сборная постепенно нащупывает свою игру, все сильнее вжимая соперника в его штрафную. И гол пришел! Когда казалось, что атака правым флангом захлебнулась, и Головин утратил контроль над мячом, Робертсон судорожным движением сделал… результативную передачу Дзюбе. Капитан российской сборной с удовольствием воспользовался подарком ливерпульца, низом точно пробив мимо Маршалла.

ЖИРКОВ ВОШЕЛ ВО ВКУС, ЕРОХИН ЧУТЬ НЕ ЗАБИЛ ТРЕТИЙ

После перерыва россияне постарались сделать то, что обещали многие игроки в общении с прессой за несколько дней до матча, – сыграть на чужом поле, как на своем. Головин с линии штрафной пробил чуть выше верхнего угла. Нет, это нельзя было назвать каким-то значительным преимуществом, но стесняться в гостях у неприятного соперника россияне точно не собирались.

Великолепной иллюстрацией настроя гостей стал эпизод на исходе часа игрового времени. После удачного отбора в середине поля наша сборная организовала молниеносный выпад. Головин вовремя забежал за спину Лиаму Куперу по месту правого инсайда, от лицевой линии прострелил на дальний угол вратарской, где прилетевший туда на всех парах Юрий Жирков, опередив Стивена О’Доннелла, фактически внес мяч в угол ворот.

Второй забитый мяч настолько воодушевил подопечных Черчесова, что они сразу же могли увеличить свое преимущество. Марио Фернандес пробил головой с отскоком мяча от газона – скользнув по перекладине, снаряд ушел выше цели. Дзюба, выиграв очередную воздушную дуэль, немного промахнулся мимо дальнего угла. Наконец, рикошет после дальнего удара Магомеда Оздоева тоже мог стать результативным, но мяч снова скользнул по каркасу ворот – только на сей раз по штанге – и ушел за лицевую линию.

Стив Кларк пытался оживить игру своей команды двойной заменой, однако единственным более или менее опасным моментом у ворот Гилерме стал штрафной в исполнении Малгрю, когда мяч пролетел в метре от штанги. Россияне отвечали куда интереснее и разнообразнее. Вошедший во вкус Жирков, к примеру, однажды смачно приложился со своей убойной левой, заставив Маршалла тащить мяч из-под дальней штанги.

В оставшееся время хозяева даже не сподобились на пресловутый навал, тогда как россияне, соорудив контратаку «4 в 2», должны были забивать третий мяч. Дзюба не пожадничал и отдал мяч Александру Ерохину, который, казалось, уже поразил дальний угол ворот, однако защитник успел вынести мяч с ленточки.

Абсолютно заслуженная и волевая победа, похоже, окончательно закрепила россиян на втором месте в таблице отборочной группы. И теперь путёвка на Евро-2020 никуда не должна ускользнуть от нашей сборной.

Евро-2020. Отборочный турнир. Группа I. 5-й тур

Шотландия – Россия – 1:2 (1:1)

Голы: Макгинн, 10 – 1:0. Дзюба, 40 – 1:1. Жирков (Головин), 59 – 1:2

Шотландия: Маршалл – О’Доннелл, Малгрю, Купер, Робертсон (к) – Макгинн (Кристи, 62), К.Макгрегор, Мактоминэй (Филлипс, 79) – Форрест (Маклин, 62), Макберни, Фрэзер

Россия: Гилерме – Марио Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов – Зобнин (Баринов, 66), Оздоев – Ионов (Ерохин, 80), Головин (Ахметов, 89), Жирков – Дзюба (к)

Предупреждения: Купер, 46. Маклин, 70 – Зобнин, 55. Баринов, 70. Ахметов, 90

Судья: Тасос Сидиропулос (Греция)

6 сентября. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк»

Кипр – Казахстан – 1:1. Сан-Марино – Бельгия – 0:4

Положение команд в группе I: Бельгия – 15 очков. Россия – 12. Казахстан – 7. Шотландия – 6. Кипр – 4. Сан-Марино – 0