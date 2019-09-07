Почему за эту сборную не стыдно. Колонка Николая Яременко - Советский спорт
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07 сентября 2019 18:00ФутболЯременко Николай

Почему за эту сборную не стыдно. Колонка Николая Яременко

Главный редактор «Советского спорта» поймал себя на мысли: впервые за долгие годы смотришь в турнирную таблицу и не считаешь оставшиеся матчи.

Вот до гостевого матча с Шотландией немного страшно было писать такие слова. Потому что во всем и всегда есть параллели. Мы уже имели крутые эмоции от Евро-2008, и потом эта сборная продолжала радовать: весь отборочный цикл в 2008 и 2009 годах она собирала полные стадионы. Даже на матч с откровенным аутсайдером группы – Азербайджаном в Москве пришли 60 тысяч человек, и шутки, что трибуны «Лужников» заполнили просто азербайджанцы, работающие в столице, тут неуместны.

Чем это закончилось, мы хорошо помним: несмотря на яркий и блестящий отборочный цикл, мы заняли второе место в группе (обойти Германию было не по силам, хотя и та теряла очки) и в стыковых матчах у нас случился печально памятный Марибор. Дальше у нас не было уже ни Хиддинка, ни той страсти.

Вернулась при Черчесове.

Да, оценивая игру с Шотландией, можно поругать Гилерме за игру в волейбол, посетовать, что большинство атак ведутся навесами в надежде, что там Дзюба где-то всех растолкает, а решающий гол это вообще наполовину автогол. Можно посетовать и на поздние замены, и на то, что не решили вопрос с исходом игры в середине тайма, когда просто обязаны были это делать.

Но что точно есть у сборной это желание, это способность отрабатывать на разных участках поля, менять тактику по ходу матча. Да, иногда вынужденно, но не сбиваясь в суету.

В этой жизни всё скоротечно. Это точно рано или поздно закончится. По другому не бывает, но давайте наслаждаться важным моментом: мы с вами в середине отборочного турнира (после пяти туром из десяти!) можем спокойно заглядывать в таблицу группы и не высчитывать судорожно варианты. Мол, если вот тут нам повезет, а если эти соперники между собой сыграют с нужным для нас счетом, а если тут еще и эти оступятся.

У нас уже сейчас плюс пять очков отрыва от соперников. Если «космос Стас» и его подопечные сделают с Казахстаном то, что должны, и не оставят нам на месяц вплоть до очередной, октябрьской, пары игры неприятного послевкусия, то стоит ожидать и вовсе плюс восьми.

Но дело даже не в конкретном отрыве в группе. Мы играем в свою игру. И у такой сборной точно есть будущее.

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