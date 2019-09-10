Александр Дюков: Работа Черчесова в клубе невыгодна сборной - Советский спорт
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10 сентября 2019 13:30ФутболЗибрак Артем

Александр Дюков: Работа Черчесова в клубе невыгодна сборной

Президент РФС, который присутствовал на матче Россия – Казахстан в Калининграде, поделился впечатлениями от игры национальной команды и высказался на другие злободневные темы.

«НЕ ОЧАРОВАН ИГРОЙ, ДОВОЛЕН РЕЗУЛЬТАТОМ»

– Победа над Казахстаном получилась очень непростой. Вам понравилась игра команды Станислава Черчесова в Калининграде?
– Что вы ждете от меня? Что я скажу, что разочарован?.. Да, я не очарован, но все мы удовлетворены результатом. Игра против Казахстана получилась сложной. Ребятам было непросто эмоционально восстановиться после матча в Глазго. Поначалу не все получалось. Но в нужный момент команда проявила лучшие качества и забила очень важный мяч. Продолжаем поступательно двигаться к Евро-2020.

– Летом усилились слухи о возможном совмещении Черчесовым работы в сборной и клубе. Ранее вы высказывались против такой идеи. Ваша позиция по этому вопросу осталась прежней?
– Да. Считаю, совместительство не принесет сборной никаких дополнительных преимуществ и выгод. А РФС всегда исходит из интересов национальной команды. Так что я скорее противник этой идеи, чем сторонник.

«ПО МАТЧУ «ЛОКО» – «ЗЕНИТ» КОНСЕНСУСА НЕТ»

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– На днях премьер-лига опубликовала полное расписание осеннего отрезка чемпионата. Но вроде бы по дате матча «Локомотив» – «Зенит» вопросы остаются…
– Даты всех матчей чемпионата России определены в соответствии регламентом, но РФС и РПЛ могут пойти на уступки клубам в связи с еврокубками. Важно, чтобы был найден консенсус. В данный момент его нет. «Зенит» хочет играть с «Локомотивом» 28 сентября, потому что 24-го у команды матч в Кубке. «Зенит» придает турниру большое значение и намерен послать в Красноярск основной состав, поэтому просит дополнительный день.

«Локомотив», в свою очередь, склоняется к 27 сентября, потому что 1 октября у москвичей встреча с «Атлетико» в Лиге чемпионов. Но если матч против «Зенита» назначат на 27-е, то «Локо» выставит на Кубок в Калининграде не первый состав и получит преимущество в сравнении с питерцами… Так что «Зенит» можно понять.

Сейчас все идет к тому, что матч состоится, как и указано в расписании на сайте РПЛ, 28 сентября. Но окончательное решение пока не принято, так как для нас очень важно, как российские клубы выступают в еврокубках.

«НАДЕЮСЬ, КОКОРИН И МАМАЕВ ВЕРНУТСЯ»

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– 17 сентября на свободу выйдут Александр Кокорин и Павел Мамаев? Ждете их в сборной России?
– Я уже неоднократно высказывался на эту тему и не хочу повторяться. Хочу, чтобы ребята вернулись в большой футбол. И надеюсь, у них это получится.

– Каковы результаты расследования матча чемпионата ПФЛ-2018/19 с участием «Чайки», которая сейчас выступает в ФНЛ?
– Расследование продолжают правоохранительные органы, они работают независимо от РФС. Мы считаем, что результат матча «Чайка» – «Черноморец» носил неспортивный характер.

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