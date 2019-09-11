Укротитель «Зубастика». Дмитрию Парфенову 45 лет

Бывший защитник сборной Украины, одесского «Черноморца», московского «Спартака», а ныне главный тренер «Урала» с легкостью, под утренний кофе, заставил меня вспомнить три ярких события в карьере, два из которых довелось повидать живьем, а еще одного я мог бы и не увидеть.

В тот сезон «Спартак» четырежды играл в еврокубках против миланского «Интера». Результаты того противостояния для «Спартака» были столь плачевны, что нехорошее отношение к этой итальянской команде поселилось во мне всерьез и надолго. Это сейчас уже давно «любовь» прошла, помидоры отчаянно завяли и я не назову ни одного игрока из нынешнего состава «Интера». А вот тогда… О! Это было команда та еще.

Весной 1998 года «Спартак» не справился с ними в полуфинале Кубка УЕФА, а в ноябре снова пересекся в Лиге чемпионов. Посещаемость в «Лужниках» была отменная, но игра «Спартака» скрипела. На самом деле этот скрип – нормальное состояния для любой команды, которая выходит на поле протии итальянцев столь элитного розлива.

Пришлось поскрипеть и на этот раз. Андрей Тихонов забил смешной гол, а в концовке чуть недотерпели. Проклятый Диего Симеоне, ненависть к которому в тот момент была свежа как никогда из-за эпизода с Дэвидом Бэкхемом на прошедшем чемпионате мира во Франции, все-таки забил. «Спартак» пропустил и в тот год так и не смог справиться с «Интером».

ЗУБАСТИК БЕЗ ЗУБОВ

Но в той самой игре, сегодняшний именинник, со смаком и от души «слопал» не кого-то там из леса, а самого Роналдо. Парфенов играл правого защитника и в этой зоне частенько оказывался «Зубастик», но очень часто только для того, чтобы в жестокой схватке с Парфеновым, очередной раз остаться без зубов. Особенно запомнилось то, как Дмитрий, несмотря не дефицит в росте почти в 15 сантиметров, пару-тройку раз в каких-то непонятных прыжках и без фола выигрывал у межпланетного бразильца верховые мячи. Трибуны ревели от восторга.

НЕЗАБИВНОЙ

Написал я подумал: а так ли это? Для крайнего защитника «Спартака» того времени 15 мячей – результат боле чем солидный. Тот же самый Дмитрий Хлестов, который нынче настоящая звезда в Инстаграме, благодаря ветеранским товарнякам и регулярным публикациям напитка, который так взволновал народ после комментария Марата Сафина, забил в сопоставимое время выступления в «Спартаке» вдвое меньше. Но есть важный нюанс: Хлестов не исполнял пенальти в отличии от Парфенова.

Спустя два года после вышеупомянутого матча против «Интера» красно-белые принимали в Лиге чемпионов немецкий «Байер». Было тревожно по двум причинам: залечивал травму Егор Титов, ну и немцы в соперниках – это всегда не очень комфортно, а порой просто страшно. А тут еще и Микаэль Баллак в составе и прочие гнетущие радости… Но обошлось как-то! Пишу и ловлю себя на мысли, что на моей памяти это вообще единственный матч живьем, где я видел победу российского клуба над немецким. Титов сыграл, Титов забил, а в концовке, когда вроде бы было уже все ясно, так хотелось не просто победить немцев, а разгромить, что звон попадания мяча в штангу после удара с пенальти в исполнении Парфенова в моих ушах стоит до сих пор.

БЕЗ ТОРМОЗОВ

После ужаса на Евро 1992, когда чудовищную травму получил игрок сборной Дании в столкновении с ван Бастеном, увиденное мной в матче «Спартака» и «Динамо» шокировало никак не меньше. Но могло сложиться так, что я бы вообще ничего не увидел. И сейчас ничего бы не написал.

Я спешил. Закончилась утренняя смена и я рванул на своей разрушенной «шестерке» на дачу – надо было успеть на футбол! Но еще в Москве на панели загорелась красная лампочка – прощай, тормозная жидкость. Что делать? Правильно! Залить новую, которая примерно через 30 минут точно также утечет и остаток пути ехать без тормозов. Ну, почти без тормозов. Дурак дураком, конечно был. Если не сказать больше. Но приехал, успел и посмотрел.

В том эпизоде была беда в том, что никто не захотел остановиться. Этакая классика. А в матче, где ни у кого, по сути, нет даже намека на складную игру, подобные стыки бывают особенно жестокими и бессмысленными. В километре от ворот, при равном, кажется, счете… Но вот иногда бывает вот так. «Спартак» выиграл, дубль сделал, о ужас, Александр Данишевский, но сломанная пополам кость Дмитрия Парфенова отпечаталась навсегда.

С днем рождения! И здоровья!