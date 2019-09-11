Укротитель «Зубастика». Дмитрию Парфенову 45 лет - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 сентября 2019 11:00ФутболФедоровский Александр

Укротитель «Зубастика». Дмитрию Парфенову 45 лет

Обозреватель «Советского спорта» вспоминает карьеру четырехкратного чемпиона России.

Бывший защитник сборной Украины, одесского «Черноморца», московского «Спартака», а ныне главный тренер «Урала» с легкостью, под утренний кофе, заставил меня вспомнить три ярких события в карьере, два из которых довелось повидать живьем, а еще одного я мог бы и не увидеть.

В тот сезон «Спартак» четырежды играл в еврокубках против миланского «Интера». Результаты того противостояния для «Спартака» были столь плачевны, что нехорошее отношение к этой итальянской команде поселилось во мне всерьез и надолго. Это сейчас уже давно «любовь» прошла, помидоры отчаянно завяли и я не назову ни одного игрока из нынешнего состава «Интера». А вот тогда… О! Это было команда та еще.

Весной 1998 года «Спартак» не справился с ними в полуфинале Кубка УЕФА, а в ноябре снова пересекся в Лиге чемпионов. Посещаемость в «Лужниках» была отменная, но игра «Спартака» скрипела. На самом деле этот скрип – нормальное состояния для любой команды, которая выходит на поле протии итальянцев столь элитного розлива.

Пришлось поскрипеть и на этот раз. Андрей Тихонов забил смешной гол, а в концовке чуть недотерпели. Проклятый Диего Симеоне, ненависть к которому в тот момент была свежа как никогда из-за эпизода с Дэвидом Бэкхемом на прошедшем чемпионате мира во Франции, все-таки забил. «Спартак» пропустил и в тот год так и не смог справиться с «Интером».

ЗУБАСТИК БЕЗ ЗУБОВ

Но в той самой игре, сегодняшний именинник, со смаком и от души «слопал» не кого-то там из леса, а самого Роналдо. Парфенов играл правого защитника и в этой зоне частенько оказывался «Зубастик», но очень часто только для того, чтобы в жестокой схватке с Парфеновым, очередной раз остаться без зубов. Особенно запомнилось то, как Дмитрий, несмотря не дефицит в росте почти в 15 сантиметров, пару-тройку раз в каких-то непонятных прыжках и без фола выигрывал у межпланетного бразильца верховые мячи. Трибуны ревели от восторга.

НЕЗАБИВНОЙ

Написал я подумал: а так ли это? Для крайнего защитника «Спартака» того времени 15 мячей – результат боле чем солидный. Тот же самый Дмитрий Хлестов, который нынче настоящая звезда в Инстаграме, благодаря ветеранским товарнякам и регулярным публикациям напитка, который так взволновал народ после комментария Марата Сафина, забил в сопоставимое время выступления в «Спартаке» вдвое меньше. Но есть важный нюанс: Хлестов не исполнял пенальти в отличии от Парфенова.

Спустя два года после вышеупомянутого матча против «Интера» красно-белые принимали в Лиге чемпионов немецкий «Байер». Было тревожно по двум причинам: залечивал травму Егор Титов, ну и немцы в соперниках – это всегда не очень комфортно, а порой просто страшно. А тут еще и Микаэль Баллак в составе и прочие гнетущие радости… Но обошлось как-то! Пишу и ловлю себя на мысли, что на моей памяти это вообще единственный матч живьем, где я видел победу российского клуба над немецким. Титов сыграл, Титов забил, а в концовке, когда вроде бы было уже все ясно, так хотелось не просто победить немцев, а разгромить, что звон попадания мяча в штангу после удара с пенальти в исполнении Парфенова в моих ушах стоит до сих пор.

БЕЗ ТОРМОЗОВ

После ужаса на Евро 1992, когда чудовищную травму получил игрок сборной Дании в столкновении с ван Бастеном, увиденное мной в матче «Спартака» и «Динамо» шокировало никак не меньше. Но могло сложиться так, что я бы вообще ничего не увидел. И сейчас ничего бы не написал.

Я спешил. Закончилась утренняя смена и я рванул на своей разрушенной «шестерке» на дачу – надо было успеть на футбол! Но еще в Москве на панели загорелась красная лампочка – прощай, тормозная жидкость. Что делать? Правильно! Залить новую, которая примерно через 30 минут точно также утечет и остаток пути ехать без тормозов. Ну, почти без тормозов. Дурак дураком, конечно был. Если не сказать больше. Но приехал, успел и посмотрел.

В том эпизоде была беда в том, что никто не захотел остановиться. Этакая классика. А в матче, где ни у кого, по сути, нет даже намека на складную игру, подобные стыки бывают особенно жестокими и бессмысленными. В километре от ворот, при равном, кажется, счете… Но вот иногда бывает вот так. «Спартак» выиграл, дубль сделал, о ужас, Александр Данишевский, но сломанная пополам кость Дмитрия Парфенова отпечаталась навсегда.

С днем рождения! И здоровья!

Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Рафаэль Надаль: Медведев сделал этот финал незабываемым Джокович – Медведеву: Ты должен гордиться собой Евгений Кафельников: Трудно сказать, чего не хватило Медведеву. Наверное, опыта
Российского финала не будет. Рублев проиграл в четвертом круге US Open Вы уже размечтались о возможном российском финале на US Open? Увы, Андрей Рублев не смог составить компанию Даниилу Медведеву в восьмерке лучших на Открытом чемпионате США. В четвертом раунде он уступил Маттео Берреттини из Италии – 1:6, 4:6, 6:7 (6:8). 03.09.2019 06:00 Теннис Мысин Николай
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Рафаэль Надаль: Медведев сделал этот финал незабываемым Джокович – Медведеву: Ты должен гордиться собой Евгений Кафельников: Трудно сказать, чего не хватило Медведеву. Наверное, опыта
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Такого еще не было: Загитова, Медведева и Туктамышева – на одном катке В «Лужниках» стартовали контрольные прокаты лучших российских фигуристов перед началом сезона-2018/19. 07.09.2019 20:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Нам не хватило уважения к сопернику». «Северсталь» разгромила «Авангард» «Северсталь» сенсационно обыграла омичей со счетом 5:1. 06.09.2019 23:50 Хоккей Кузютина Елена
Фигурист ростом 216 см: такого вы еще не видели. Как прошли контрольные прокаты В субботу и воскресенье в «Лужниках» прошли контрольные прокаты сборной России. 08.09.2019 21:00 Фигурное катание Чикирис Олег
Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе Сегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022. 22.08.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Порье оказался лучше Конора, но Хабиб его «задушил» «Советский спорт» о победе чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в главном событии турнира UFC 242, который прошел в Абу-Даби. 08.09.2019 00:30 ММА Усачев Владислав
Новости
11:42 Теннис Кудерметова победила Макхэйл и вышла в третий круг в Хиросиме
11:35 Футбол Матч «Енисей» – «Зенит» пройдет 24 сентября
11:25 Футбол Джейдон Санчо – о матче с Косово: Это была безумная игра
11:02 Шахматы Аркадий Дворкович: Три российских гроссмейстера могут отобраться на турнир претендентов
10:55 Шахматы Аркадий Дворкович: В следующий раз серия женского Гран-при пройдет не только в Европе
10:49 Шахматы Аркадий Дворкович: Турниры в Сколково? Шахматы – только первая ласточка
10:44 Футбол Гарет Саутгейт: В матче с Косово были очевидны, как наши положительные стороны, так и ошибки
10:31 Футбол Луис Адриано сделал хет-трик в ворота «Флуминенсе»
10:21 Футбол Криштиану Роналду: Победы в одном из следующих двух матчей будет достаточно для выхода на Евро
10:09 Футбол Фернанду Сантуш – после покера Роналду в Литве: Это ясное доказательство, что он лучший в мире
09:51 Хоккей «Авангард»: Все, кому нужен новый контракт в НХЛ на улучшенных условиях – просто пишите нам
09:14 Теннис Марат Сафин: Как бы здорово мы ни играли, соперники смотрели на нас свысока
09:00 Футбол Андрей Мовсесьян: Сборная точно не заслужила критики
07:31 Футбол Вячеслав Караваев: России нужно выиграть все матчи и набрать максимум очков
00:16 Футбол Турция и Франция добились побед
00:12 Футбол Чехия с Кралом победила Черногорию
00:07 Футбол Роналду забил четыре мяча в ворота Литвы
23:06 Легкая атлетика Европа обыграла США в легкоатлетическом матче
22:22 Футбол Российская молодежка потеряла очки в матче с Болгарией
21:54 Хоккей СКА победил «Сибирь», «Авангард» обыграл «Спартак»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика