Рекорд Роналду и конфуз Гризманна. Чем запомнились матчи сборных

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ПОГОНЯ ЗА ИРАНЦЕМ

Матч против Литвы (5:1) стал для Криштиану 160-м в составе сборной Португалии. По этому показателю он пятый в Европе после испанцев Серхио Рамоса и Икера Касильяса, латвийца Виталия Астафьева (у этих троих - по 167 игр) и итальянца Джанлуиджи Буффона (176). Ну а по числу голов за национальную команду (93) Роналду давно занимает второе место и уверенно приближается к верхней строчке.

Рекорд по-прежнему принадлежит иранскому нападающему Али Даеи, который в свое время наколотил 109 мячей. Но нынешними темпами Криштиану наверняка превзойдет этот рубеж. Время над португальским гением не властно. Во всяком случае, 2019 год вполне может стать для него самым результативным в сборной. В Лиге наций и квалификации Евро он уже забил 9 голов. Это на четыре меньше, чем было в рекордном 2016-м. А впереди у Португалии четыре матча - против Украины, Литвы и Люксембурга (два). Вот и считайте.

ДУЭЛЬ С МЕССИ

Кстати, литовцы стали 40-й командой, пропустившей от Роналду в турнирах ФИФА и УЕФА. Для сравнения: извечный конкурент португальца Лионель Месси в майке сборной забивал только 29 национальным командам. Да и голов у аргентинца на этом уровне гораздо меньше - 68. Именно поэтому Месси проигрывает Криштиану карьерный бомбардирский зачет: 671 забитый мяч против 695.

Да, Лео почти на три года моложе и имеет теоретический временной запас. Но очевидно, что 700-й за карьеру гол раньше отпразднует Роналду. До суперюбилея рукой подать. Вопрос лишь в том, за какую команду будет забит этот мяч - за «Ювентус» или за сборную Португалии, которая, к слову, пока не оформила путевку на Евро-2020.

На это после матча в Вильнюсе упирал главный тренер действующих чемпионов Европы Фернандну Сантуш. «Все еще раз убедились, что Роналду - лучший в мире, - заметил опытный специалист. - Но для нас ничего еще не решено. Впереди четыре игры, каждая из которых как маленький финал. Нужно побеждать везде, потому что мы хотим занять в группе первое место».

ЖЕНА ГРИЗМАННА НЕ ВИНОВАТА

Вот у англичан с отбором на Евро-2020 все гораздо понятнее. Команда Гарета Саутгейта одержала уже четыре победы из четырех возможных с общим счетом 19:4. На этот раз в Саутгемптоне были повержены косовары, подошедшие к матчу с серий из 15 встреч без поражений. Более того, уже на первой минуте гости забили… Но лучше бы они этого не делали. Англия еще до перерыва ответила пятью голами и в итоге взяла верх с хоккейным результатом - 5:3.

Гарри Кейн и Рахим Стерлинг (по 6 голов) опередили Роналду (5) и сравнялись с Артемом Дзюбой в списке лучших снайперов квалификации. Впереди всех по-прежнему форвард сборной Израиля Эран Захави (9). А вот французов в лидерах по результативности вы не найдете. Пока атака чемпионов мира слишком расточительна в реализации голевых моментов. Тот же Антуан Гризманн умудрился во втором кряду матче на «Сен Дени» не забить пенальти.

Сначала звезда «Барселоны» оконфузилась в игре с Албанией, теперь - с Андоррой. В первом случае Гризманн обвинил в своем промахе жену, которая не смотрела трансляцию. Ну а во вторник ему уже было нечем оправдываться. Оставалось только виновато улыбаться. Другое дело, что французы все равно уверенно победили - 3:0. И благодаря осечке исландцев в Тиране (2:4) упрочили свои позиции в борьбе за одну из двух путевок на Евро от группы H.