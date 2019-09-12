Андрей Каряка: Титова в ЦДКА позвал я

«НЕ НАДО ИСКАТЬ КРАМОЛУ»

– Поздравляем вашу команду с мегатрансфером!

– Какую команду?

– Речь о ЦДКА и новости, что к вам присоединился Егор Титов. Интернет забурлил.

– Понятно. Что ж, спасибо.

– Забавно только, что мы до этого звонили самому Титову, потом еще одному вашему одноклубнику по ЦДКА Евгению Алдонину, но оба отказались обсуждать тему. Неужели приход живой легенды «Спартака» в команду с названием из четырех букв с первой «Ц» и «КА» на конце так всех насторожил? Боитесь, шутками замучают?

– Про возможные шутки я только сейчас от вас услышал. А по поводу Титова и ЦДКА… Не надо искать никакую крамолу. Это же любительский футбол. А название придумал хозяин команды. Даже не знаю, почему сложилось именно так. Слишком давняя история. Единственное, что связывает наш ЦДКА и ЦСКА – присутствие в составе Алдонина.

– Любительский футбол – любительским, но не нам вам рассказывать, как остро реагируют болельщики на подобные вещи. Особенно болельщики «Спартака» и ЦСКА.

– Ну, сейчас вы волну поднимете, и все трансферы нам сорвете.

– Ха-ха.

– Слишком глубоко копаете. Ребята, это просто любительский футбол!

«ФАВОРИТ – «ИНТЕР» С ФИЛИМОНОВЫМ НА ВОРОТАХ»

– В ЦДКА есть Каряка, Алдонин, Титов – достаточно, чтобы быть фаворитом в ЛФЛ?

– Посмотрите таблицу, если вам интересно. Как и везде, играют в футбол не имена, а люди.

– Мы, кстати, посмотрели. Две победы и одна ничья с «Интером» у вас этой осенью.

– С «Интером» был матч за Суперкубок. Выиграли, кстати, у них по пенальти. Вот эта команда с Александром Филимоновым в воротах – главный фаворит сезона. В том году из 30 матчей «Интер» выиграл 29.

– Народ ходит смотреть на кумиров недавнего прошлого?

– Играем, по сути, на школьных стадионах, поэтому особых условий для болельщиков нет, но люди ходят. Когда играли в финале Лиги чемпионов местного разлива, то единственная трибуна и пространство вокруг поля были полностью заполнены.

«ТЕМА ЗАЦЕПИЛА ТОЛЬКО ТИХОНОВА»

– Титова не вы, случайно, позвали в команду?

– Я (смеется). С Женькой Алодниным предложили поиграть по выходным, провести время с друзьями и получить удовольствие от футбола. Мы же и так много играем между собой по будням или, скажем, в Лиге легенд.

– Все равно не верится, что Титова не смутило название команды, когда вы ему озвучили предложение.

– Единственный, кто поднял эту тему – Андрей Тихонов. Мы сейчас с ним были в Саранске, и вот его зацепило. Сам я, как говорил, никакого значения вообще не придал. И Андрею сказал: «Да заканчивай, это же любительский футбол». Он сам в ЛФЛ когда-то играл за «Интер». И что теперь? Главное, поиграть вместе. Помимо Алдонина и меня за нас, допустим, выступал Денис Колодин в свое время. Динияр Билялетдинов тоже играет в любителях. С такими ребятами и Егор, думаю, не затеряется (смеется).

– А Тихонов играет в ЛФЛ?

– Да, за «Гефест».

«ФЕРНАНДЕС – ЭТО КОСМОС»

– Но вы за профессиональным футболом все равно не перестали следить, правда? Как вам сборная?

– Кто говорит о факторе везения в последних победах – глубоко заблуждается. Наши ребята заметно прибавляют в мастерстве. Посмотрите на того же Александра Головина. Георгий Джикия – молодец. Совершенно не понимаю критику в прессе в адрес Романа Зобнина.

– Перебарщивают?

– Конечно. В отдельных играх он, может, и ошибается, но в целом свой уровень держит. Он же пропустил полгода, это только кажется, что вернуться так легко. А Зобнин сумел – и выглядит очень прилично.

– Кстати, много говорят, что это поколение – не самое талантливое в российской истории. За счет чего команда Станислава Черчесова держит такую высокую планку? Серия из пяти побед – неординарное событие для сборной России.

– А кто у нас в сборной не талантливый?

– Но согласитесь, звезд калибра того же Титова или Андрея Аршавина в распоряжении Черчесова все-таки нет.

– Не знаю. По мне Марио Фернандес – просто космос. Может, играй кто за границей, резонанса было бы больше. Но пока у нас в Европе Головин да Денис Черышев, который там воспитывался… Впрочем, это слишком глобальная тема. Уверен, те же Миранчуки вполне могут стать звездами в топ-лигах. Пока же видим, что ребята предпочитают оставаться.

И сборная у нас сильная. Почти в полуфинал чемпионата мира вышли, не повезло в серии пенальти. Или возьмите последний матч с Казахстаном: неправильно говорить о везении. Да, забили в конце, но доминировали же, должны были забивать раньше. Притом что соперник защищался большим числом.

– Такие трудовые победы действительно помогают игрокам?

– Несомненно. Когда вытаскиваешь такие матчи, это воодушевляет.

– Черчесов практически не тасует состав. Это добавляет уверенности игрокам?

– Думаю, на 99 процентов наш тренер с составом на Евро уже определился. Только в случае травм могут быть какие-то заметные изменения. Серегу Игнашевича тогда придется звать. Или Игоря Акинфеева. Хотя, его – вряд ли. Во вратарской линии у нас есть из кого выбирать.

– То есть, Федора Чалова так и будут тщетно всей страной сватать из молодежной в первую сборную?

– У Феди хороший отрезок карьеры, но мы играем в одного форварда. Федор Смолов – и тот сидит на лавочке. В эту тактику на игры Чалов не вписывался. Вот и решили его не дергать. Но в будущем у него, конечно, будет шанс в сборной. Черчесов пока выигрывает – какие вопросы?