Семак возвращает «Зенит» в Лигу чемпионов. Будет ли взрослость достаточной

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Есть некий символизм в том, что выход Александра Кокорина из колонии, и возвращение «Зенита» в главный клубный турнир Европы происходят почти одновременно. Может, их пути еще пересекутся именно тут.

Считаю, очень важно, что Семак путевку в Лигу чемпионов получил не в наследство от какого-нибудь Манчини или Луческу (так вполне могло бы случиться), а завоевал ее сам. Этот результат, и эти деньги (а «Зенит» получит внушительную сумму в любом случае) - результат именно его труда. Думаю, что и лакомиться этими плодами Семак хочет с особой ответственностью.

Накануне старта (спустя 3 сезона) в Лиге чемпионов странно было бы считать себя фаворитом и сулить золотые горы. Делать громкие заявления. Семак этого и не делает, логично допуская, что задача выхода в 1/8 стоит, но никаких гарантий тут быть не может. Он прав и деликатен.

Вообще группа «Зенита» («Лион», «Бенфика» и «РБ Лейпциг») страшна именно тем, что здесь у любой команды есть шансы на выход в плей-офф, и любая это осознает. Что-то похожее было в прошлом году у «Локомотива». Чем кончилось - все помнят.

Забавно, но в своей последней лигочемпионской кампании петербуржцы тоже играли именно с «Лионом» и «Бенфикой». Французов дважды обыграли, португальцам дважды проиграли.

Сегодня никаким фаворитом «Зенит» не видят и букмекеры - ставки на победу «Лиона» дома принимаются из расчета 1,65-1,75. Так что вопрос (или, скорее, сомнение), вынесенное в заголовок - очень актуально.

Состав для Лиги чемпионов у «Зенита» достаточно качественный. Понятно, что речи о выигрыше турнира не идет, и даже о возможном попадании в четвертьфинал (так вчера обозначил задачу своей «Боруссии» бывший зенитовец Аксель Витцель) - тоже.

Но для борьбы с текущими соперниками - все есть. Может быть, кроме уверенности вратаря, которой «Зениту» в этом сезоне не хватает. Ракицкий и Иванович наверняка скучали по Лиге, в их карьерах осталось не так уж много возможностей в ней сыграть. У Дзюбы, в общем, их тоже немного. А что говорить о Жиркове? В прошлом сезоне его даже не заявили на еврокубки, а сейчас он - чуть ли не главный «мотор» команды.

В настрое я не сомневаюсь. Но только от Семака зависит, чтобы он не стал перенастроем. 6 матчей - это 6 матчей. Не стоит «рвать на десять тыщ, как на пятьсот». Есть время осмотреться и понять текущую обстановку.

У Семака-тренера, кстати, есть победа в Лиге чемпионов - над «Боруссией» на выезде. И пусть после первого матча там было ясно практически все - мы сейчас не об этом. Локальную задачу тех дней Семак выполнил. Вернув, кстати в ворота, Вячеслава Малафеева, теперь уже заседающего в совете директоров клуба.

Еще несколько интересных моментов. В Лиге чемпионов нет никакого лимита на легионеров, так что Семак имеет возможность выпускать действительно сильнейший состав. Посмотрим, кто в него попадет.

Уровень оппозиции, ее цельность и конкретность - в Лиге чемпионов гораздо более серьезна, чем в чемпионате России. К этому тоже надо быть готовым. «Локомотив» ведь в прошлом году «погорел» как раз на этом. Отвыкли от такого уровня - это много раз говорил и Семин.

Лига чемпионов - это не только большие деньги, и гимн, звучащий перед матчем. Прежде всего, это возможность сравнить себя с лучшими футболистами и тренерами континента. И я полагаю, в «Зените» все этого заждались. Да и путь развития хорошо бы видеть и понимать наглядно.

А при чем тут Кокорин? Сегодня появились сообщения что он-таки заключил контракт с «Зенитом». Разумеется, пока никакой Лиги чемпионов для него не будет, но в целом и игрок и клуб возвращаются к большим делам после вынужденного отсутствия.

В прошлом сезоне, как мы помним, у российского (а точнее, московского) дуэта - в Лиге чемпионов получилось не очень. Как будет теперь?