«Клубы Турции и Италии не смутит тюремное прошлое Мамаева»

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– Это правда, что стамбульский клуб интересуется Мамаевым?

– Я закинул удочки по своим каналам. Скажу так: это не более чем слухи. Важный момент – пока Мамаеву запрещено покидать территорию России. И «Галатасарай» не возьмет на себя обязательства по выполнению всех юридических условий выхода из колонии по УДО. Но это именно сейчас. В будущем все может измениться. И стамбульцев точно не будет интересовать негатив вокруг фигуры Мамаева. В Европе всех интересует только футбол. Если игрок готов показывать высокий уровень, с ним подписывают контракт.

– В турецкой прессе есть намеки на интерес «Галатасарая» к Мамаеву?

– Никто ничего не пишет. Какой-то начальник колонии пустил слух – и в России все растиражировали. Но Турцию эта волна обошла стороной.

– В принципе Мамаев мог бы приглянуться турецким клубам?

– Когда приведет себя в порядок – безусловно. Это футболист с большой буквы. Не зря им когда-то интересовался «МЮ». Повторюсь, если Мамаев наберет форму, то уже в следующее трансферное окно сможет найти хорошую работу. Имею в виду не только Турцию. Ту же Италию, например. Там тоже его тюремное прошлое никого не смутит. Можно вспомнить, как Паоло России в 80-х после отсидки спокойно играл, становился лучшим бомбардиром.

Если бы я представлял интересы Мамаева, точно пристроил бы его куда-нибудь в серию А. И если ему интересна Турция, тоже готов помочь. Пусть обращается. Хотя, я не думаю, что у такого хорошего игрока нет представителей.

– Сколько сейчас может составлять трансферная стоимость Мамаева?

– Трансферная – ноль, так как после расторжения контракта с «Краснодаром» игрок достанется следующему клубу бесплатно. А рыночная цена Мамаева в нормальном состоянии – в районе пяти миллионов. Правда, почти уверен: первоочередное право на Павла имеет «Краснодар».

– Последним российским легионером в Турции был Федор Кудряшов, который летом перешел из «Башакшехира» в «Сочи». Какую он по себе оставил память?

– Турки ко всем игрокам из бывшего СССР относятся хорошо. Единственное – тут в почете уже состоявшиеся футболисты, с именем. Вроде того же Кудряшова. Или Мамаева. Российская молодежь турецким клубам не нужна. Ну и напоследок хотел бы пожелать Павлу скорейшего возвращения на поле. Надеюсь, мы еще увидим того же Мамаева, каким он запомнился до всей этой неприятной истории.