Александр Шикунов: Позвали бы Кокорина, да «Зенит» вряд ли отпустит - Советский спорт
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17 сентября 2019 19:15ФутболАвгустин Александр

Александр Шикунов: Позвали бы Кокорина, да «Зенит» вряд ли отпустит

Во вторник Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули по УДО колонию в Белгородской области, где мотали срок за участие в драках в центре Москвы в октябре прошлого года.

Кокорин сразу подписал контракт до конца сезона с «Зенитом». Но и его, и Мамаева не отказались бы видеть в своих рядах многие другие клубы РПЛ. Например, «Крылья Советов», спортивному директору которого мы позвонили.

«ТЯЖЕЛО ПОТЯНУТЬ ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ АЛЕКСАНДРА»

– Выход Мамаева и Кокорина из колонии – большое событие для футбольной общественности?
– Конечно. Конечно, это приятно нам, представителям бизнеса. Наконец-то закончилась эта эпопея, слава богу, люди вышли на свободу, и дай бог им поскорее определиться с командами. Я лично очень хочу их увидеть на поле. Кокорин и Мамаев – неординарные футболисты. Таких в РПЛ совсем немного. А как они себя проявят в дальнейшем, от них самих зависит.

– «Зенит» сразу подтвердил подписание контракта с Кокориным. До зимы он вроде бы будет поддерживать форму с «Сочи», где полно других экс-игроков питерского клуба.
– «Зенит» все делает правильно. Кокорину, как и Мамаеву, надо побыстрее приступать к тренировкам. После колонии не так просто набрать форму, поэтому нельзя терять время. А где тренироваться, не так уж важно. Главное – чтобы это был полноценный футбольный процесс.

– Главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович говорил, что рад был бы увидеть Кокорина в Самаре. Готовы поспособствовать?
– Нам будет тяжеловато потянуть финансовые запросы Александра.

– Но пишут, что в «Зените» он пошел на существенное урезание контракта.
– И тем не менее. Можете не сомневаться, даже после всех этих потрясений Кокорин и Мамаев получат приличные контракты. И будут востребованы грандами. Тот же «Зенит» вряд ли куда-то отпустит своего нападающего. Я, кстати, с самого начала был уверен, что Кокорин поедет в «Сочи».

Что касается «Крыльев», то мы, безусловно, попробуем вступить в переговоры. А чем они завершатся, не берусь сказать. Будем отталкиваться от цифр. Сейчас сложно что-то прогнозировать. Должно пройти какое-то время.

«РАЗ В ГОД В ЛЮБОМ КЛУБЕ КТО-ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НАПЬЕТСЯ ИЛИ ЗАГУЛЯЕТ»

– А репутация Кокорина и Мамаева вас не смущает? Гипотетический приход в «Крылья» игрока, отсидевшего в колонии, не нанесет ущерб имиджу клуба?
– Да какой там репутация… Ну кто из нас в такую ситуацию не попадал? Что, никто не дрался в кафе? Я сам много раз цеплялся, случалось всякое. Что здесь такого? Они же не убили никого, не порезали ножом. Ну да, полетел куда-то стул. Да в меня что только не летало…

Безусловно, ребята поступили глупо, ночь гуляли перед выездом в сборную, это все неправильно. Но таких случаев, повторюсь, был миллион. У всех. Великих бразильцев, аргентинцев, русских… Все люди ошибаются. А мы – руководители клубов – иногда это терпим.

Сколько я проработал – от «Ростова» до «Спартака», – это встречалось сплошь и рядом, просто не выносилось на суд общественности. Раз в год в любом клубе кто-то где-то обязательно вляпается, напьется или загуляет. Можно сказать, Мамаева и Кокорина сделали крайними.

– Вы уверены, что им по силам вернуть в обозримом будущем оптимальную форму?
– А почему нет? На сто процентов не могу судить, но почти уверен: все вернется на круги своя. Мамаев и Кокорин переосмыслили свои поступки, и в футболе оба еще не сказали последнего слова. Ждем следующего трансферного окна.

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