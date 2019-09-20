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20 сентября 2019 11:30ФутболЦыбанев Юрий

Европа подождет. Колонка Юрия Цыбанева

Почему в Лиге Европы наши команды играют по принципу «Куда кривая выведет».

Даже знаменитая цитата из Виктора Черномырдина, пригодная вроде бы для любого случая из самобытных российских реалий, в этот раз вынуждена отдыхать в сторонке. «Никогда такого не было – и вот опять». Потому что «опять» здесь явно лишнее.

Разумеется, я про беспримерную гастроль депутации от РПЛ в Лиге Европы. От «Нефтчи», «Браги», «Базеля» и «Лудогорца» она огребла на круг такое, что, как говорится, ни в сказке сказать, ни пером описать.

Верхогляд, конечно, скажет: упали ниже плинтуса. Имея в виду рухнувший уровень РПЛ. Но тогда у меня встречный вопрос: что, этот уровень рухнул вот так сразу, прямо минувшим летом? Ведь, вспомнить вполне свежее недавнее прошлое, начальная стадия этой самой Лиги Европы была той самой делянкой, где мы только и могли по-настоящему поживиться, набирая очки для рейтинга. Взять прошлый сезон: «Зенит» с «Краснодаром», пусть и на минималистских усилиях, но без особых срывов добрались до плей-офф. Совершенно невразумительный «Спартак» до последнего группового тура претендовал составить им компанию.

Впрочем, из прошлогодней кампании просит внимания одна подробность. Из выступления «Зенита». Флагмана. А конкретно – как он тогда свой путь в Лиге Европы начал и как закончил. Помните? Сперва шарахнули по мозгам 0:4 не где-то, а в Минске. До такого, пожалуй, вчерашние наши лузеры, получившие горячих от крепенького «Базеля» и сильно иностранного «Лудогорца», не дотянулись-таки. И тогда возникло однозначное ощущение: Питер вышел в Минске с настроением вполне откровенным: да сдалась нам эта Лига Европы… Потом, надо понимать, в зенитовском штабе постановили, что так уж явно из этой лиги сливаться будет неприлично – и команда Сергея Семака включила на эти факультативные матчи кое-какой ресурс.

Но пришла весна, обострилась чемпионская гонка, и Семак сделал уже однозначный выбор в пользу чемпионата. Домашний матч с заурядным по меркам плей-офф «Вильярреалом» был провален достаточно откровенно.

А простодушный «Краснодар» тем временем, помните, напрягался изо всех жил с «Байером» и «Валенсией». Ну и? Далеко в плей-офф не забрался – зато именно из-за евролигового акцента выпал из зоны прямого попадания в Лигу чемпионов.

И вчера у меня возникло стойкое ощущение, что «Краснодар», наученный собственным опытом, всего лишь прилежно следовал прошлогоднему примеру «Зенита»: да сдалась нам эта Лига Европы… В игре нынешнего «Краснодара» ворох самых разнообразных изъянов, он, по объективным и субъективным причинам, сильно уступает самому себе годичной давности – но вышел он в Базеле в состоянии столь вопиющей беспечности, что вопрос о качестве подготовки к этой игре сделался риторическим.

Словом, задан тренд. Укореняется довольно-таки наплевательское отношение ко второй европейской лиге.

Разумеется, причин провала, принявшего характер эпидемии, много больше. Ну, например. Помните, с каким аргументом переходили на «Осень-весну»? Дескать, команды, получившие весной путевки в еврокубки, к новому евроциклу останутся в силе. А смотрим – так все наоборот. И «Арсенал», и «Спартак», и «Краснодар» начали новый сезон, можно сказать, в полуразрушенном игровом состоянии. Ломать не строить – это получается быстро. О ЦСКА особый разговор, отдельный – здесь важно выйти на обобщение.

А чтобы эти обобщения закрепить, будем теперь с небывалым интересом ждать матчей второго тура Лиги Европы. На рутинной и доселе малоинтересной со спортивной точки групповой стадии. Не терпится поподробнее разузнать: что же все-таки происходит?

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