Владикавказ готовится к аншлагу: «Алания» примет ЦСКА в Кубке России

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За это время успело подрасти целое поколение болельщиков, которые вообще ни разу не видели родной клуб в матчах с элитными командами из РПЛ. Собственно, большая часть нынешнего состава «Алании» появилась на свет значительно позже 1995-96 годов — периода расцвета осетинского клуба. Из 26 заявленных на сезон игроков 17 родились в 95-м и позже.

ЦСКА – особенный клуб не только для меня, но и для всей республики. Очень много осетин играли и работали в этом клубе, люди болеют и поддерживают именно армейцев. Наш большой друг Алан Дзагоев сейчас в ЦСКА… Поэтому, конечно, все довольны - говорил недавно в интервью «Советскому Спорту» главный тренер владикавказцев Спартак Гогниев.

Приезд столичного гранда — главное достижение молодой команды на данном этапе своего развития. За годы футбольного забвения некогда самый шумный и посещаемый стадион страны обветшал настолько, что контролирующие органы не позволили клубу напечатать более 15 тысяч билетов на кубковую игру. Верхние сектора трибун будут закрыты в целях безопасности.

Впрочем, даже, несмотря на обветшалость стадиона во Владикавказе умудрились установить рекорд посещаемости ПФЛ в первом же туре. На матч открытия сезона пришло около 15 тысяч человек. Важно и то, что после двух поражений на старте чемпионата публика команду не бросила, а посещаемость практически не снизилась.

Безусловно, проект «Возрождение Алании» сильно заинтриговал местную публику. Бизнесмен из далекого Красноярска Данил Гуриев, ставший учредителем клуба, персона в Осетии практически неизвестная. Если о других олигархах-осетинах в республике хорошо осведомлены (Кесаев, Калицов, Боллоев), то имена отца и сына Владимира и Данила Гуриевых многие впервые услышали только в привязке к новостям о футбольном клубе.

Возрождать футбол в Северной Осетии Гуриев доверил Владимиру Габулову, Амзору Айларову и Спартаку Гогниеву. Все трое прекрасно знакомы местным болельщикам, доверие которых нужно было заслужить. Слишком хорошо здесь помнят о том, что сделали с клубом его прежние руководители. Габулов, после чемпионата мира поработавший министром физкультуры и спорта в родной республике, быстро понял, что чиновничье кресло ему не слишком комфортно и перешел на должность президента возрожденного клуба. Работает, кстати, Владимир Борисович, на общественных началах без заработной платы. Вообще, энтузиазма штату клуба не занимать.

Часть нынешнего персонала работала здесь еще во времена прежних боссов «Алании», которые оставили после себя выжженную землю и многомесячные долги по заработной плате перед рядовыми сотрудниками. Новому руководству верят и коллеги, и болельщики.

«На презентации клуба учредитель Даниил Гуриев сказал, что у нас амбиции выступать в Премьер-лиге. У нас у всех амбиции выступать в Премьер-лиге, а лучше – в еврокубках, — признался Владимир Габулов. — Насколько быстро это получится сделать – зависит от нас самих и от обстоятельств. От того, насколько хорошо мы будем выполнять свою работу. На меня давят не ожидания, а моя амбициозность, которая мне по жизни не дает покоя. И эта амбициозность не дает покоя многим сотрудникам в клубе, особенно главному тренеру».

Старожилы сравнивают нынешний ажиотаж вокруг команды с тем, что был в 1990-м, когда владикавказский «Спартак» лидировал в Первой союзной лиге, которую в последствии и выиграл. Тогда путевку в элиту получали три клуба, сейчас - лишь один. За эту единственную путевку борьба развернется между «Аланией» и астраханским «Волгарем». Причем если красно-желтые официально задачу по выходу в ФНЛ не ставили, то волжане перед сезоном о своих притязаниях заявили во всеуслышание.

После трети турнирной дистанции «Волгарь» опережает идущую третьей «Аланию» на шесть очков. При этом осетины дважды принимали соперника на своем поле и оба раза громили: 4:1 в Кубке и 3:0 в первенстве. В остальных девяти турах астраханцы пропустили лишь один гол.

Несмотря на то, что задачи выходить в ФНЛ уже в этом сезоне никто перед командой не ставит, все вокруг понимают, что проекту по возрождению «Алании» жизненно необходимо перейти на ранг выше. Последние три домашние матчи команды завершились с общим счетом 12:0. Уровень красно-желтых существенно выше всех остальных — это факт. Молодым футболистам Гогниева вместе с такими опытными бойцами как Артур Малоян, Тарас Царикаев или Эльбрус Зураев вряд ли будет интересно громить сельские команды второй год подряд.

Однако для клуба в случае повышения класса уже в будущем сезоне встанет другая серьезная проблема. Республиканский стадион «Спартак», повидавший на своем веку такие клубы, как «Ливерпуль», «Боруссия» Д, «Валенсия», «Дженоа», «Ботафого», «Овьедо», «Васко да Гама», «Андерлехт» и так далее готовится к масштабной реконструкции, в ходе которой будет полностью снесена чаша арены. Реконструкция запланирована на 2020 год, а работы будут вестись на протяжении 2,5 лет на средства из федерального бюджета.

«Есть идея по возведению временного резервного стадиона на территории республики, — поделился планами Владимир Габулов. — Сейчас мы прорабатываем этот вопрос. Во сколько это обойдется, возможно ли это реализовать чисто технически. Пока нет смысла говорить, где это будет сделано, но мы обязательно должны создать максимально комфортные условия для болельщиков».

Вся документация уже находится в Москве. Все, что зависело от республиканских властей, сделано. Осталось лишь ждать утверждения проекта и выделения бюджета. Ясно одно: оставлять надолго без футбола Северную Осетию нельзя. Об этом говорит хотя бы тот факт, что около 15 тысяч билетов на кубковый матч с ЦСКА были реализованы за два дня продаж.