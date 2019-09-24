Евгений Ловчев: Ерунду пишут англичане – никто нас от ЧМ-2022 не отстранит - Советский спорт
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24 сентября 2019 16:00Футбол

Евгений Ловчев: Ерунду пишут англичане – никто нас от ЧМ-2022 не отстранит

Обозреватель «Советского спорта» отреагировал на сообщения в британской прессе о возможном отстранении сборной России от ЧМ-2022.

– Ну какой в нашем футболе допинг?! Никогда его не было. Еременко поймали на каком-то наркотике – и все. Но это был не допинг. Был еще бромантан в «Спартаке», но само же руководство с ним и разобралось. Допинг в футболе ничего не дает, это не легкая атлетика.

Поэтому не верю, что нашу сборную не пустят на чемпионат мира в Катар. Англичане выдают желаемое за действительное. Они перед нашим чемпионатом мира постоянно что-то подобное писали, нагнетали – Россию накажут, лишат чемпионата. У них турнир отобрали – вот они и злились. Наших футболистов много раз проверяли на допинг, в том числе, и накануне ЧМ-2018, и ничего никогда не находили. За что нас отстранять?

Англичане перед мундиалем и болельщиков своих запугали – не ездите в Россию, там расисты, хулиганы. Но кто-то приехал, не испугался. Потом мы читали, как английские болельщики сокрушались, что послушали свою прессу. В общем, ерунду пишут англичане – никто нас от ЧМ-2022 не отстранит.

Сегодня британское издание The Telegraph сообщило, что если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, сборная России может быть не допущена к чемпионату мира-2022.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может быть признано несоответствующим кодексу WADA в связи с противоречиями между данными Московской лаборатории, переданными Россией специалистам WADA в январе 2019 года, и информацией из базы LIMS, которая имеется в распоряжении агентства. WADA предоставило российской стороне три недели, чтобы дать объяснения предполагаемым нарушениям.

В течение трех недель Россия должна ответить на 30 вопросов, которые касаются московской лаборатории. Эксперты WADA рассмотрят объяснения 23 октября.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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