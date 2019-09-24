Вячеслав Колосков: Возня с допинг-пробами не затронет сборную России - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 сентября 2019 17:38ФутболГригорьевская Юлия

Вячеслав Колосков: Возня с допинг-пробами не затронет сборную России

Бывший президент РФС прокомментировал сообщения иностранных СМИ о том, что сборную России могут отстранить от ЧМ-2022 из-за нового скандала вокруг московской антидопинговой лаборатории.

«ВСЕ ЭТО ЧУШЬ И ЕРУНДА»

- Как реагировать на многочисленные статьи? Грозит ли российским футболистам отстранение от чемпионата мира в Катаре?
- Нет, конечно. Ничего не грозит. Скандал не может затронуть российский футбол. Выявлено несоответствие базы данных международного антидопингового агентства пробиркам РУСАДА. Однако в футболе допинг-пробы проводит не WADA, а специальные службы ФИФА. Там свои допинг-офицеры, свои базы данных, своя аккредитованная лаборатория. Так при чем тут WADA? Оно занимается олимпийскими видами спорта. И не надо мешать одно с другим.

Мы сейчас наблюдаем, как СМИ пытаются втянуть в этот скандал футбол. Но ничего не получится. Это бессмысленная трата времени. Не надо поддаваться на провокации. Проверять, кто и что когда-то покурил. Пусть пишут, что хотят.

- А почему в принципе зашла речь о чемпионате мира в Катаре?
- Не знаю. Это вообще смешно, на мой взгляд. Еще даже не начался отбор на этот турнир, а Россию пытаются дисквалифицировать! Почему тогда не вспомнили о Евро-2020, до которого рукой подать? Такое ощущение, что авторы «сенсационных статей» поленились хотя бы чуть-чуть погрузиться в тему.

Считаю, все это чушь и ерунда! Даже опровергать ничего не нужно. Шумиха на пустом месте. Лучше сосредоточиться на насущных проблемах - подготовке команды Станислава Черчесова к отборочным матчам Евро против Шотландии и Кипра.

- Тем более что никаких претензий к сборной России по части допинга у ФИФА не было…
- Совершенно верно. ФИФА проводит регулярные проверки - и ничего не находит. А тут какие-то журналисты пишут о ЧМ-2022 - и все поднялись на уши. Повторюсь, это спланированная провокация, направленная на то, чтобы втянуть Россию в дискуссию. Вот мы с вами уже пять минут обсуждаем тему, которая на самом деле выеденного яйца не стоит. Тем самым мы даем повод иностранным СМИ продолжить нападки. Я не говорю, что допингового скандала нет. Просто к футболу он не имеет никакого отношения.

«НАДО ДУМАТЬ, КАК ОТОБРАТЬСЯ В КАТАР»

- Тема допинга совершенно не актуальна для нашего футбола? Даже если говорить о клубах?
- А что клубы? Все руководители ФИФА, начиная от Жоао Авеланжа и заканчивая Джанни Инфантино, неоднократно заявляли, что именно в футболе проблема допинга никогда остро не стояла. Не только в России, а в принципе.

- То, что ФИФА не подчиняется WADA, правильно?
- Так WADA формально вообще никто не подчиняется! Подписана конвенция. У WADA свои дела, у ФИФА - свои. Просто ФИФА, как и другие федерации, следует кодексу WADA. Но окончательные решения по любому вопросу принимают международные инстанции, тот же МОК, например.

- То есть, нашим болельщикам вообще не стоит опасаться отлучения сборной к ЧМ-2022?
- Сто процентов. Нынешняя возня с допинг-пробами с футболом не пересекается. Впрочем, сборной надо еще отобраться в Катар. Вот о чем важнее думать.

Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки Сборная России продолжит работать по стратегии Хованцева Белозеров станет старшим тренером мужской сборной России
Вячеслав Колосков: Возня с допинг-пробами не затронет сборную России Бывший президент РФС прокомментировал сообщения иностранных СМИ о том, что сборную России могут отстранить от ЧМ-2022 из-за нового скандала вокруг московской антидопинговой лаборатории. 24.09.2019 17:38 Футбол Григорьевская Юлия
Мясо разной степени сырости. Обзор турниров прошедшего уик-энда Стартовал «взрослый» сезон-2019/20. О турнирах с участием звезд женского катания мы уже рассказывали, теперь речь пойдет о других событиях минувших выходных. 16.09.2019 13:15 Фигурное катание Тигай Лев
Гусев станет звездой, Гавриков – защитником топ-6. «Новые русские» в НХЛ «Советский спорт» оценивает перспективы русских игроков, которые проведут свой первый сезон за океаном. 23.09.2019 17:00 Хоккей Костяев Иван
Еще по теме:
Конор Макдэвид: Очень доволен, что хорошо себя чувствую, когда нахожусь на площадке Форвард «Торонто» Ник Петан: На тренировках Коршков много забивает Барри Троц: Варламов чувствует себя увереннее за счет стиля «Айлендерс»
Самарин проиграл Алиеву, Алиев – Самсонову. И все они – Трусовой На турнире Братиславе все три золота достались россиянам. Последнее добыл Дмитрий Алиев, но эту победу вряд ли можно занести ему в актив. 21.09.2019 22:15 Фигурное катание Тигай Лев
«Локомотив» уволил Мактавиша. Это логично, в Ярославле все плохо «Советский спорт» рассказывает о проблемах ярославцев. 24.09.2019 12:30 Хоккей Костяев Иван
Трусова «повзрослеет» там же, где когда-то Медведева. Анонс событий уик-энда С четверга по воскресенье пройдут три международных турнира. Самое интересное в них - «взрослый» дебют в Братиславе 15-летней россиянки Александры Трусовой. 19.09.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Витязь» прекрасен: камбэк в Ярославле и первое место на Западе «Советский спорт» рассказывает о центральном матче дня. 20.09.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван
Александр Волков: UFC заинтересован в том, чтобы я включился в гонку за титул Российский боец UFC Александр Волков рассказал о работе на Первом канале во время поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, а также оценил своего следующего соперника – Жуниора дос Сантосе. 13.09.2019 15:15 ММА Усачев Владислав
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Новости
17:38 Футбол Зидан не знал, что Месси стал игроком года по версии ФИФА
17:10 Волейбол Бузато – после игры с Голландией: Хочу поблагодарить наших волейболисток. Это был сложный матч
16:57 Теннис Касаткина в паре с Томлянович выбыла с турнира в Ухани
16:33 Футбол Дзагоев вместе с ЦСКА вылетел на матч с «Аланией» (фото)
16:21 Футбол Стерлинг дал согласие на трансфер в «Реал»
16:12 ММА Чемпион UFC Нурмагомедов назвал три главных принципа в своей карьере
16:00 Футбол Клопп – Почеттино: Вот, почему на сцене стою я, а не ты
15:44 Футбол КДК РФС сократил штраф «Зенита» до 20 тысяч рублей
15:30 Регби Российские регбисты проиграли сборной Самоа на Кубке мира
15:26 Футбол Защитник «Ливерпуля» Арройо перебрался в «Младу-Болеслав»
15:00 Футбол Директор РФС заявил, что у WADA нет никаких претензий
14:44 Хоккей «Амур» обыграл «Адмирал», одержав первую победу в сезоне
14:37 Легкая атлетика Мария Ласицкене: Если вновь отстранят РУСАДА, уедем тренироваться за пределы России
14:27 Легкая атлетика Тренер чувашского центра по легкой атлетике: Заявление Гануса – это полный абсурд
14:26 Футбол «Реал» потерял Менди на три недели
14:21 Футбол Джастин Клюйверт: Возможно, нужно сажать в тюрьму тех, кто пишет расистские посты
14:14 Хоккей Дмитрий Квартальнов: Романцев каким-то маленьким стал для наших игроков
14:08 Футбол Верратти и Мбаппе убедили Неймара остаться в «ПСЖ»
14:08 Хоккей Петерис Скудра: Когда мастерства маловато, шайбы надо «закапывать»
14:03 Футбол Баста посвятил песню ростовскому СКА (видео)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика