Вячеслав Колосков: Возня с допинг-пробами не затронет сборную России

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«ВСЕ ЭТО ЧУШЬ И ЕРУНДА»

- Как реагировать на многочисленные статьи? Грозит ли российским футболистам отстранение от чемпионата мира в Катаре?

- Нет, конечно. Ничего не грозит. Скандал не может затронуть российский футбол. Выявлено несоответствие базы данных международного антидопингового агентства пробиркам РУСАДА. Однако в футболе допинг-пробы проводит не WADA, а специальные службы ФИФА. Там свои допинг-офицеры, свои базы данных, своя аккредитованная лаборатория. Так при чем тут WADA? Оно занимается олимпийскими видами спорта. И не надо мешать одно с другим.

Мы сейчас наблюдаем, как СМИ пытаются втянуть в этот скандал футбол. Но ничего не получится. Это бессмысленная трата времени. Не надо поддаваться на провокации. Проверять, кто и что когда-то покурил. Пусть пишут, что хотят.

- А почему в принципе зашла речь о чемпионате мира в Катаре?

- Не знаю. Это вообще смешно, на мой взгляд. Еще даже не начался отбор на этот турнир, а Россию пытаются дисквалифицировать! Почему тогда не вспомнили о Евро-2020, до которого рукой подать? Такое ощущение, что авторы «сенсационных статей» поленились хотя бы чуть-чуть погрузиться в тему.

Считаю, все это чушь и ерунда! Даже опровергать ничего не нужно. Шумиха на пустом месте. Лучше сосредоточиться на насущных проблемах - подготовке команды Станислава Черчесова к отборочным матчам Евро против Шотландии и Кипра.

- Тем более что никаких претензий к сборной России по части допинга у ФИФА не было…

- Совершенно верно. ФИФА проводит регулярные проверки - и ничего не находит. А тут какие-то журналисты пишут о ЧМ-2022 - и все поднялись на уши. Повторюсь, это спланированная провокация, направленная на то, чтобы втянуть Россию в дискуссию. Вот мы с вами уже пять минут обсуждаем тему, которая на самом деле выеденного яйца не стоит. Тем самым мы даем повод иностранным СМИ продолжить нападки. Я не говорю, что допингового скандала нет. Просто к футболу он не имеет никакого отношения.

«НАДО ДУМАТЬ, КАК ОТОБРАТЬСЯ В КАТАР»

- Тема допинга совершенно не актуальна для нашего футбола? Даже если говорить о клубах?

- А что клубы? Все руководители ФИФА, начиная от Жоао Авеланжа и заканчивая Джанни Инфантино, неоднократно заявляли, что именно в футболе проблема допинга никогда остро не стояла. Не только в России, а в принципе.

- То, что ФИФА не подчиняется WADA, правильно?

- Так WADA формально вообще никто не подчиняется! Подписана конвенция. У WADA свои дела, у ФИФА - свои. Просто ФИФА, как и другие федерации, следует кодексу WADA. Но окончательные решения по любому вопросу принимают международные инстанции, тот же МОК, например.

- То есть, нашим болельщикам вообще не стоит опасаться отлучения сборной к ЧМ-2022?

- Сто процентов. Нынешняя возня с допинг-пробами с футболом не пересекается. Впрочем, сборной надо еще отобраться в Катар. Вот о чем важнее думать.