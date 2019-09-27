Догонит ли Семин Семака и другие интриги 11-го тура

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Центральный матч тура «Локомотив» – «Зенит» мог быть перенесен, но все же состоится в субботу в Черкизове несмотря на критику Юрия Семина в адрес составителей календаря. Главный тренер «Локо», напомним, не горел желанием играть с питерцами спустя три дня после кубкового вояжа в Калининград. В итоге москвичи выставили против «Балтики» полурезервный состав – и досрочно завершили защиту титула, уступив середняку ФНЛ в серии пенальти.

По сути, Семин пожертвовал Кубком ради двух ключевых испытаний. После «Зенита» красно-зеленые примут на своем поле «Атлетико». И если в Лиге чемпионов «Локо» постарается отстоять в Москве первое место в группе, то в РПЛ имеет шанс догнать лидера таблицы. Почти наверняка в состав хозяев вернется Алексей Миранчук, который, в отличие от брата Антона, залечил травму. Его присутствие команде необходимо. Во-первых, Миранчук-старший любит забивать «Зениту» (три гола в последних трех матчах). Во-вторых, с ним Семин сможет хоть как-то варьировать тактику, а то из-за кадрового дефицита дошло до того, что центрального защитника Мурило пришлось переквалифицировать в опорники.

«Зенит» тоже свозил на Кубок – в Красноярск – не самый основной состав. Правда, в отличие от «Локо», вернулся домой с победой. И, как считает экс-форвард питерцев Дмитрий Радченко, команда Сергея Семака попробует сыграть в субботу с позиции силы. Что ж, проверим на практике. Есть ощущение, что в Черкизове будет весело, как в недавних поединках тех же соперников на «Газпром Арене» (5:3 в пользу «Зенита» в РПЛ-2018/19) и «ВТБ Арене» (3:2 в пользу «Локо» в Суперкубке-2019).

Кстати, счет в тренерском противостоянии Семина и Семака пока 3-2 в пользу мэтра.

ПРОПУСТИТ ЛИ ЦСКА ОТ «УРАЛА»?

Если «Локо» не проиграет «Зениту», прекрасный шанс единолично возглавить таблицу получит ЦСКА. Вроде бы выезд в Екатеринбург считается непростым для любого фаворита, но… «Урал» не может забить армейцам вот уже семь (!) матчей кряду. А побед над красно-синими в чемпионатах России горняки не знают с… 1995 года, когда их команда еще называлась «Уралмаш».

Впрочем, Дмитрий Парфенов не похож на человека, придающего значение статистическим выкладкам. Его «Урал» забивает в РПЛ-2019/20 чаще ЦСКА Виктора Гончаренко (17 голов против 15). Сам бог велел прервать одну из черных серий. А может, и обе.

СОСТОИТСЯ ЛИ ПЕРВАЯ ОТСТАВКА ?

Этот уникален уже уникален тем, что по прошествии 10 туров ни один из главных тренеров не лишился своего поста. Такого в РПЛ не было очень давно. И ведь не скажешь, что у руководителей клубов нет поводов для кадровых решений. Дмитрий Хохлов давно висит на волоске в «Динамо». Как Миодраг Божович – в «Крыльях Советов» или Олег Кононов – в «Спартаке». Но нынче в футбольном российском бомонде мода «ждать до зимы». Неужели никто раньше времени так и не сорвется? Узнаем по окончании матчей «Спартак» – «Оренбург» и, особенно, «Ростов» – «Динамо»…