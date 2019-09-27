Евгений Ловчев: Мамаев сейчас не в том положении, чтобы выбирать, это его выбирают

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Сейчас все говорят о двух возможных вариантах для Мамаева – это «Динамо» и «Ростов». Я понимаю, что он будет выбирать, где больше и слаще. Но Мамаев сейчас не в том положении, чтобы выбирать. Это к нему присматриваются, его выбирают. Он пойдет туда, где в него поверят и дадут перезапустить карьеру.

Мамаев ведь своеобразный футболист, он не пахарь, он игрок перед чужой штрафной, силен в подыгрыше, умеет выдать последний пас. У него светлая футбольная голова, но дурная по жизни. Он плеймейкер в классическом смысле этого слова. Но в «Ростове» есть Попов и Еременко. Третьего игрока такого же плана никто в состав не поставит. Обороняться кто будет? Кто-то может сказать, что с характером Мамаева трудо будет ужиться с Карпиным, у которого тоже характер еще тот. Но не думаю, что сейчас Мамаев будет как-то себя неправильно вести. Все-таки жизнь его немного поправила.

Думаю, больше перспектив у него в «Динамо» именно из-за его игровых качеств. «Динамо» такой футболист сейчас очень пригодился бы. Другое дело, что РФС его вряд ли зарегистрирует. Поэтому большие сомнения, что он сыграет в нынешнем сезоне. К тому же ему еще нужно набирать форму после года простоя. Думаю, если какой-то клуб и подпишет контракт с Мамаевым, то это будет не длинный контракт – возможно, на полгода. Приживется, проявит - тогда продлят.