Магомед Оздоев: Крыховяк ударил мне по ноге в штрафной, это сто процентный пенальти

– Какие впечатления оставила игра с «Локомотивом»? – вопрос Оздоеву.

– Сегодня было очень много борьбы, был важный матч для всех, в котором победил «Локомотив».

– Гол «Зенита», который судья отменил в конце матча, не сильно подкосит вашу команду накануне Лиги чемпионов?

– Да нет. Сейчас, когда забиваешь мяч, ты празднуешь гол, но понимаешь, что надо подождать, посмотреть ВАР. Так получилось, что судья посмотрел повтор момента и отменил гол. Но для меня странно, что арбитр не стал смотреть повтор вначале матча, когда Крыховяк ударил мне по ноге в штрафной.

– Там, по-вашему, был пенальти?

– Сто процентов пенальти. Не знаю, чем руководствовался судья, но он так решил. Бывает.

– «Зенит» начал игру активно, но минут через двадцать подсел, и железнодорожники забрали инициативу. В чем причина?

– Не думаю, что кто-то забирал инициативу. Так получилось, что мы начали встречу хорошо, но потом игра пошла на встречных курсах. Было много борьбы. В таких матчах всегда тяжело. «Локомотив» – контратакующая команда, которая ждет соперника на своей половине поля.

«НАМ НЕ ХВАТАЕТ МИРАНЧУКОВ»

– Как вам игра? – вопрос Рыбусу.

– Мы настраивались на эту встречу. Даже на кубковый матч не поехало несколько человек.

– Насколько сложно играть команде без братьев Миранчуков?

– Это хорошие футболисты, которые много помогают команде и забивают мячи. Наша игра идет через Миранчуков. Их действительно не хватает. Но надо справиться с этой проблемой.

– Сегодня вы играли лучше соперника. За счет чего?

– В начале матча было тяжело, потому что питерцы хорошо играли в пас, контролировали мяч, но опасных моментов не создавали. У нас их было больше.

– Крыховяк сказал, что главным была сегодня защита. Согласны с ним?

– В каждом матче мы пытаемся играть на ноль, но не всегда это получается. Юрий Семин просил на установке сыграть в защите так же, как против «Байера» и мы пытались это сделать. Хорошо, что сыграли на ноль. Теперь надо восстанавливаться – скоро встреча с «Атлетико».

– У трех команд равное количество очков и ЦСКА завтра может возглавить таблицу. Вам нравится такая упорная борьба с минимальными отрывами?

– Конечно, нравится. Чемпионат получается напряженным и эмоциональным. Каждая команда может отнять очки у лидеров.