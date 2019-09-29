Эту машину не остановить. «Спартак» проиграл четвертый матч в РПЛ подряд (видео)

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«Спартак» без Шюррле и Жиго

После победы в дерби «Спартак» попал шторм. Вырвать победу в Самаре на последних минутах команде Олега Кононова удалось, однако после этого она потерпела четыре поражения подряд, вылетела из Лиги Европы и откатилась в середину турнирной таблицы. А главное, демонстрировала отвратительный беззубый футбол. Даже в победном матче Кубка России против «КАМАЗа» (2:1) спартаковцы, мягко говоря, не впечатлили.

Поэтому с каждой неделей разговоры об отставке Кононова все усиливаются и все больше похожи на правду. Сообщалось даже, что наставник подавал в отставку, но Леонид Федун ее не принял. Если Кононов хочет сохранить работу, ему требуется побеждать в каждом матче. В этой связи матч с «Оренбургом» на глазах у пришедшего вживую посмотреть за игрой главной команды своей жизни Олега Романцева представлялся для тренера едва ли не ключевым. Четвертого поражения подряд в чемпионате руководство может Кононову и не простить.

Перед стартовым свистком прошла красивая акция. Первый удар по мячу нанес болельщик «Спартака» с 1959 года из села Кардаилово, что в Оренбургской области. На протяжении всей жизни он болел за любимую команду по телевизору, а в прошлом сезоне пришел с плакатом с признанием в любви «Спартаку» на матч в Оренбурге и в одночасье стал популярным. Оренбуржцы решили сделать дедушке приятное и взяли его с собой в Москву, а спартаковцы подхватили это доброе начинание и в столице взяли его под опеку – показали город, клубный музей, стадион и дали нанести первый удар по мячу.

Тот самый дедушка с плакатом поедет с нами в Москву на матч с @fcsm_official



👉 https://t.co/2x3KXmFerv pic.twitter.com/PiOE6AfZT0 — ФК Оренбург (@fcorenburg) September 27, 2019

«Поле чудес» Кононова

Тем неожиданнее выбор стартового состава от тренера красно-белых. В обороне с первых минут появились Илья Кутепов (он вышел в защитной маске) и Николай Рассказов, чей автогол лишил «Спартак» очков в Уфе. В опорной зоне с Романом Зобниным вышел Аяз Гулиев, а на левом фланге полузащиты – Лоренсо Мельгарехо. Этот матч стал для парагвайца первым в основе в нынешнем сезоне. В РПЛ он вообще наиграл к стартовому свистку всего 18 минут.

Таким образом, Андрей Ещенко, Алекс Крал и Джордан Ларссон остались на скамейке запасных, как и выздоровевший Резиуан Мирзов, а лидеры Андре Шюррле и Самюэль Жиго вообще не попали в заявку. То есть в старте оказалось всего три новичка – Гус Тил, Эсекьель Понсе и Зелимхан Бакаев. Наверняка наставник «Спартака» исходил из работы подопечных на тренировке, но начинает создаваться впечатление, что стартовый состав тренер выбирает игроков, просто крутя барабан, как в «Поле чудес».

Если Кононова и была какая-то задумка, быстро стало ясно, что она не сработает. Кого-то, исходя из статуса «Спартака» и «Оренбурга», могла удивить равная игра команд в очной встрече, но только не тех, кто внимательно следит за матчами красно-белых. Вновь москвичам не удалось забрать мяч себе, а связка в опорной зоне Гулиев – Зобнин безответственно относилась к своим обязанностям и позволяла проводить гостям атаки по центру.

Два несчастья Айртона

Да и с мячом же красно-белые действуют все так же предсказуемо и безыдейно. Бело-голубые ни в чем не уступали сопернику и не позволяли приближаться к своим воротам. Отсюда попытки хозяев бить из-за пределов штрафной. Первым к мячу приложился Понсе, его примеру последовали Джикия, Айртон (дважды), Зелимхан Бакаев и Гулиев. Опасно получилось только у бразильца, попавшего в штангу.

В штрафную фаворит заходил по большим праздникам и зачастую без какой-либо остроты, чему способствовали расстановка соперника в пять защитников. Мельгарехо и Бакаев на флангах не получали свободного пространства, а Тил в центре попал в клещи опорников Даниэля Мишкича и Тимура Аюпова. В первом тайме можно вспомнить лишь два удара головой Понсе, которые не без труда парировал Андрей Климович.

Тем не менее, до самой концовки первого тайма у гостей моментов не было вообще. А вот за пару минут до свистка на перерыв Айртон получил повреждение и был вынужден на время покинуть поле, чем оренбуржцы и воспользовались. Очередным провалом в опорной зоне воспользовался Рикарду Алвеш – открылся, стянул на себя соперников и тонко покатил налево Георгию Зотову. Воспитанник «Спартака» мягко подал на дальнюю штангу, а замкнул подачу Андрей Малых. Страховавший зону Айртона Мельгарехо не успел за оппонентом.

После перерыва бразилец уже вышел. Вместо него на поле появился Ещенко.

Деспот добил «Спартак»

По всем канонам во втором тайме «Спартак» с первых минут должен был задавить гостей, но ничего подобного мы не увидели. Похоже, футболисты окончательно потеряли уверенность в своих силах, Показателен момент, когда Тил, забравшись в офсайд, оказался с глазу на глаз с Климовичем и все равно не смог поразить ворота.

Мельгарехо и Бакаев поменялись флангами, но и этот ход не принес никакой «Спартаку» никакой пользы. Более того, пропала даже та редкая острота у ворот Климовича, что была в первые 45 минут. Футболисты «Оренбурга» на поле дисциплинированно работали, а «Спартака» – мучились.

А уж когда Джордже Деспотович мастерским ударом головой замкнул подачу с углового, болельщики окончательно перестали стесняться – растянули баннер с изображением Николая Старостина и надписью «Он все видит» и стали практически всем стадионом скандировать пожелания своему тренеру отправиться по самому известному в России адресу, состоящему из трех букв.

Мельгарехо и Мишкич возродили интригу

К удивлению многих, спартаковцы проснулись. Спустя всего две минуты Мельгарехо без прыжка переправил мяч в сетку после розыгрыша углового, и сразу же Климович парировал убойный удар Тила из пределов штрафной.

А за 20 минут до конца Мишкич получил второе предупреждение за грубую игру против Гулиева и оставил «Оренбург» в меньшинстве. «Спартак» получил свой шанс разыграть большинство, но, в отличие от гостей, которым хватило и минутного отсутствия Айртона, не смогли предложить сопернику ничего, кроме бесхитростного навала.

Оренбуржцы всем составом отошли к своей штрафной, согласившись все оставшееся время до финального свистка играть на отбой. Пусть и со скрипом, им удалось отстоять победу и, набрав важнейшие три очка, выбраться из зоны вылета. А «Спартак» проиграл в чемпионате четвертый матч подряд, практически предрешив судьбу Кононова. Даже если 53-летний специалист не будет уволен сразу, будет странно, если с такой игрой он доработает хотя бы до зимы.

«Спартак» – «Оренбург» – 1:2 (0:1)

Голы: Мельгарехо, 65 – Малых, 45; Деспотович, 63

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кутепов, Джикия, Айртон (Ещенко, 46), Гулиев (Мирзов, 74), Зобнин, З. Бакаев, Тил, Мельгарехо, Э. Понсе (Ларссон, 69)

«Оренбург»: Климович, Зотов, Малых, Радакович, Шахов, Терехов, Мишкич, Аюпов, Рогич, Алвеш, Деспотович (Фамейе, 89)

Предупреждения: Кутепов, 6. Терехов, 21. Мишкич, 32

Удаление: Мишкич, 71 (2 жк)

Судья: Васильев (Ижевск)