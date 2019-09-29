Эту машину не остановить. «Спартак» проиграл четвертый матч в РПЛ подряд (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 сентября 2019 18:30ФутболЗибрак Артем

Эту машину не остановить. «Спартак» проиграл четвертый матч в РПЛ подряд (видео)

Кононов в панике тасует состав и не может придумать ничего нового. На сей раз не помогло даже удаление в стане соперника. Сколько он должен проиграть, чтобы Федун наконец отправил тренера восвояси?

«Спартак» без Шюррле и Жиго

После победы в дерби «Спартак» попал шторм. Вырвать победу в Самаре на последних минутах команде Олега Кононова удалось, однако после этого она потерпела четыре поражения подряд, вылетела из Лиги Европы и откатилась в середину турнирной таблицы. А главное, демонстрировала отвратительный беззубый футбол. Даже в победном матче Кубка России против «КАМАЗа» (2:1) спартаковцы, мягко говоря, не впечатлили.

Поэтому с каждой неделей разговоры об отставке Кононова все усиливаются и все больше похожи на правду. Сообщалось даже, что наставник подавал в отставку, но Леонид Федун ее не принял. Если Кононов хочет сохранить работу, ему требуется побеждать в каждом матче. В этой связи матч с «Оренбургом» на глазах у пришедшего вживую посмотреть за игрой главной команды своей жизни Олега Романцева представлялся для тренера едва ли не ключевым. Четвертого поражения подряд в чемпионате руководство может Кононову и не простить.

Перед стартовым свистком прошла красивая акция. Первый удар по мячу нанес болельщик «Спартака» с 1959 года из села Кардаилово, что в Оренбургской области. На протяжении всей жизни он болел за любимую команду по телевизору, а в прошлом сезоне пришел с плакатом с признанием в любви «Спартаку» на матч в Оренбурге и в одночасье стал популярным. Оренбуржцы решили сделать дедушке приятное и взяли его с собой в Москву, а спартаковцы подхватили это доброе начинание и в столице взяли его под опеку – показали город, клубный музей, стадион и дали нанести первый удар по мячу.

«Поле чудес» Кононова

Тем неожиданнее выбор стартового состава от тренера красно-белых. В обороне с первых минут появились Илья Кутепов (он вышел в защитной маске) и Николай Рассказов, чей автогол лишил «Спартак» очков в Уфе. В опорной зоне с Романом Зобниным вышел Аяз Гулиев, а на левом фланге полузащиты – Лоренсо Мельгарехо. Этот матч стал для парагвайца первым в основе в нынешнем сезоне. В РПЛ он вообще наиграл к стартовому свистку всего 18 минут.

Таким образом, Андрей Ещенко, Алекс Крал и Джордан Ларссон остались на скамейке запасных, как и выздоровевший Резиуан Мирзов, а лидеры Андре Шюррле и Самюэль Жиго вообще не попали в заявку. То есть в старте оказалось всего три новичка – Гус Тил, Эсекьель Понсе и Зелимхан Бакаев. Наверняка наставник «Спартака» исходил из работы подопечных на тренировке, но начинает создаваться впечатление, что стартовый состав тренер выбирает игроков, просто крутя барабан, как в «Поле чудес».

Если Кононова и была какая-то задумка, быстро стало ясно, что она не сработает. Кого-то, исходя из статуса «Спартака» и «Оренбурга», могла удивить равная игра команд в очной встрече, но только не тех, кто внимательно следит за матчами красно-белых. Вновь москвичам не удалось забрать мяч себе, а связка в опорной зоне Гулиев – Зобнин безответственно относилась к своим обязанностям и позволяла проводить гостям атаки по центру.

Два несчастья Айртона

Да и с мячом же красно-белые действуют все так же предсказуемо и безыдейно. Бело-голубые ни в чем не уступали сопернику и не позволяли приближаться к своим воротам. Отсюда попытки хозяев бить из-за пределов штрафной. Первым к мячу приложился Понсе, его примеру последовали Джикия, Айртон (дважды), Зелимхан Бакаев и Гулиев. Опасно получилось только у бразильца, попавшего в штангу.

В штрафную фаворит заходил по большим праздникам и зачастую без какой-либо остроты, чему способствовали расстановка соперника в пять защитников. Мельгарехо и Бакаев на флангах не получали свободного пространства, а Тил в центре попал в клещи опорников Даниэля Мишкича и Тимура Аюпова. В первом тайме можно вспомнить лишь два удара головой Понсе, которые не без труда парировал Андрей Климович.

Тем не менее, до самой концовки первого тайма у гостей моментов не было вообще. А вот за пару минут до свистка на перерыв Айртон получил повреждение и был вынужден на время покинуть поле, чем оренбуржцы и воспользовались. Очередным провалом в опорной зоне воспользовался Рикарду Алвеш – открылся, стянул на себя соперников и тонко покатил налево Георгию Зотову. Воспитанник «Спартака» мягко подал на дальнюю штангу, а замкнул подачу Андрей Малых. Страховавший зону Айртона Мельгарехо не успел за оппонентом.

После перерыва бразилец уже вышел. Вместо него на поле появился Ещенко.

Деспот добил «Спартак»

По всем канонам во втором тайме «Спартак» с первых минут должен был задавить гостей, но ничего подобного мы не увидели. Похоже, футболисты окончательно потеряли уверенность в своих силах, Показателен момент, когда Тил, забравшись в офсайд, оказался с глазу на глаз с Климовичем и все равно не смог поразить ворота.

Мельгарехо и Бакаев поменялись флангами, но и этот ход не принес никакой «Спартаку» никакой пользы. Более того, пропала даже та редкая острота у ворот Климовича, что была в первые 45 минут. Футболисты «Оренбурга» на поле дисциплинированно работали, а «Спартака» – мучились.

А уж когда Джордже Деспотович мастерским ударом головой замкнул подачу с углового, болельщики окончательно перестали стесняться – растянули баннер с изображением Николая Старостина и надписью «Он все видит» и стали практически всем стадионом скандировать пожелания своему тренеру отправиться по самому известному в России адресу, состоящему из трех букв.

Мельгарехо и Мишкич возродили интригу

К удивлению многих, спартаковцы проснулись. Спустя всего две минуты Мельгарехо без прыжка переправил мяч в сетку после розыгрыша углового, и сразу же Климович парировал убойный удар Тила из пределов штрафной.

А за 20 минут до конца Мишкич получил второе предупреждение за грубую игру против Гулиева и оставил «Оренбург» в меньшинстве. «Спартак» получил свой шанс разыграть большинство, но, в отличие от гостей, которым хватило и минутного отсутствия Айртона, не смогли предложить сопернику ничего, кроме бесхитростного навала.

Оренбуржцы всем составом отошли к своей штрафной, согласившись все оставшееся время до финального свистка играть на отбой. Пусть и со скрипом, им удалось отстоять победу и, набрав важнейшие три очка, выбраться из зоны вылета. А «Спартак» проиграл в чемпионате четвертый матч подряд, практически предрешив судьбу Кононова. Даже если 53-летний специалист не будет уволен сразу, будет странно, если с такой игрой он доработает хотя бы до зимы.

«Спартак» – «Оренбург» – 1:2 (0:1)

Голы: Мельгарехо, 65 – Малых, 45; Деспотович, 63

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кутепов, Джикия, Айртон (Ещенко, 46), Гулиев (Мирзов, 74), Зобнин, З. Бакаев, Тил, Мельгарехо, Э. Понсе (Ларссон, 69)

«Оренбург»: Климович, Зотов, Малых, Радакович, Шахов, Терехов, Мишкич, Аюпов, Рогич, Алвеш, Деспотович (Фамейе, 89)

Предупреждения: Кутепов, 6. Терехов, 21. Мишкич, 32

Удаление: Мишкич, 71 (2 жк)

Судья: Васильев (Ижевск)

Исландцы возвращают ЦСКА на первое место. Армейцы разгромили «Урал» (видео) ЦСКА одержал пятую победу подряд в РПЛ и вышел на первое место в турнирной таблице. «Урал» уже на протяжении пяти сезонов не может забить армейцам в Екатеринбурге. 29.09.2019 13:30 Футбол Зибрак Артем
Еще по теме:
«Спартак» уступил в четвертый раз подряд впервые с 2010 года «Торпедо» проиграло «Нефтехимику», но осталось лидером ФНЛ «Краснодар» – «Арсенал». Фернандеш – в запасе «быков»
«Зенит» на сегодня не лучший в РПЛ. Аргументы и факты После поражения чемпиона от «Локо» Юрий Цыбанев проводит ревизию достоинств команды Сергея Семака. 29.09.2019 11:15 Футбол Цыбанев Юрий
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
Принцесса стала королевой. Трусова отобрала мировые рекорды у Загитовой 15-летняя россиянка Александра Трусова выиграла свой первый же «взрослый» турнир с двумя рекордами мира. 21.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Трусова установила два мировых рекорда на турнире в Словакии Камила Валиева: Я не воспринимаю четверные прыжки заоблачными Олег Васильев: Трусова и Щербакова – это космос, на чемпионате России вакантным будет третье место
Мастер-класс на дорожку. Туктамышева разгромила соперниц в Петербурге Елизавета Туктамышева вслед за короткой программой уверенно выиграла и произвольную на этапе Кубка Санкт-Петербурга, чисто исполнив еще два тройных акселя. 27.09.2019 13:15 Фигурное катание Тигай Лев
Магомед Оздоев: Крыховяк ударил мне по ноге в штрафной, это стопроцентный пенальти После матча «Локомотив» – «Зенит» своими впечатлениями поделились полузащитник гостей Магомед Оздоев и полузащитник хозяев Мацей Рыбус. 28.09.2019 22:30 Футбол Григорьевская Юлия
Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай
Зарплаты в НХЛ: по соотношению цена/качество Россия вне конкуренции После того как 21-летний американец Мэттью Ткачук заключил-таки контракт с «Калгари», на рынке остались лишь три значимые неподписанные фигуры – финны Микко Рантанен, Патрик Лайне и американец Кайл Коннор. 27.09.2019 10:00 Хоккей Славин Виталий
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
«Магнитка» опустилась на последнее место на Востоке. Обзор дня в КХЛ «Советский спорт» рассказывает о лучших моментах игрового дня в КХЛ. 28.09.2019 20:00 Хоккей Костяев Иван
Новости
18:44 Футбол «Спартак» уступил в четвертый раз подряд впервые с 2010 года
18:34 Футбол «Торпедо» проиграло «Нефтехимику», но осталось лидером ФНЛ
18:29 Футбол «Краснодар» – «Арсенал». Фернандеш – в запасе «быков»
18:24 Футбол «Спартак» дома уступил «Оренбургу». Это четвертое поражение красно-белых в чемпионате подряд
16:21 Футбол Хацкевич – кандидат на пост главного тренера «Динамо»
16:12 Футбол Жиго пропустит матч с «Оренбургом» из-за мышечной травмы. Шюррле простудился
15:56 Формула-1 Хэмилтон выиграл Гран-при России, Квят – 12-й
15:56 Футбол «Рубин» на своем поле не смог переиграть «Уфу»
15:47 Футбол Гол Балотелли не спас «Брешию» от поражения в матче «Наполи»
15:30 Футбол «Эспаньол» перед матчем с ЦСКА в Лиге Европы уступил дома «Вальядолиду»
15:23 Футбол «Спартак» – «Оренбург»: Стартовые составы команд
15:20 Футбол «Енисей» обыграл «Мордовию», прервав серию из 13 матчей без побед
15:11 Футбол Александр Бубнов: Если «Краснодар» быстро войдет в игру, то обыграет «Арсенал»
15:06 Футбол «Витесс» обыграл на выезде «Валвейк», доигрывая матч вдесятером
14:50 Футбол Дмитрий Парфенов: ЦСКА не прощает ошибок, которые мы совершили
14:46 Футбол Александр Бубнов: Победа в Кубке России приободрит «Спартак»
14:40 Футбол Маринато Гилерме: 300 матчей за «Локомотив» – есть что вспомнить и чем гордиться
14:31 Теннис Карреньо-Буста обыграл Бублика и выиграл турнир в Чэнду
14:26 Футбол Борис Игнатьев: Когда «Зенит» забивал, даже с трибуны было видно, что футболист сыграл рукой
14:04 Формула-1 Борис Ротенберг: Создание российской команды «Формулы-1»? Все возможно, главное, прикладывать усилия
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика