Эту машину не остановить. «Спартак» проиграл четвертый матч в РПЛ подряд (видео)

После победы в дерби «Спартак» попал шторм. Вырвать победу в Самаре на последних минутах команде Олега Кононова удалось, однако после этого она потерпела четыре поражения подряд, вылетела из Лиги Европы и откатилась в середину турнирной таблицы. А главное, демонстрировала отвратительный беззубый футбол. Даже в победном матче Кубка России против «КАМАЗа» (2:1) спартаковцы, мягко говоря, не впечатлили.
Поэтому с каждой неделей разговоры об отставке Кононова все усиливаются и все больше похожи на правду. Сообщалось даже, что наставник подавал в отставку, но Леонид Федун ее не принял. Если Кононов хочет сохранить работу, ему требуется побеждать в каждом матче. В этой связи матч с «Оренбургом» на глазах у пришедшего вживую посмотреть за игрой главной команды своей жизни Олега Романцева представлялся для тренера едва ли не ключевым. Четвертого поражения подряд в чемпионате руководство может Кононову и не простить.
Перед стартовым свистком прошла красивая акция. Первый удар по мячу нанес болельщик «Спартака» с 1959 года из села Кардаилово, что в Оренбургской области. На протяжении всей жизни он болел за любимую команду по телевизору, а в прошлом сезоне пришел с плакатом с признанием в любви «Спартаку» на матч в Оренбурге и в одночасье стал популярным. Оренбуржцы решили сделать дедушке приятное и взяли его с собой в Москву, а спартаковцы подхватили это доброе начинание и в столице взяли его под опеку – показали город, клубный музей, стадион и дали нанести первый удар по мячу.
Тот самый дедушка с плакатом поедет с нами в Москву на матч с @fcsm_official— ФК Оренбург (@fcorenburg) September 27, 2019
👉 https://t.co/2x3KXmFerv pic.twitter.com/PiOE6AfZT0
Тем неожиданнее выбор стартового состава от тренера красно-белых. В обороне с первых минут появились Илья Кутепов (он вышел в защитной маске) и Николай Рассказов, чей автогол лишил «Спартак» очков в Уфе. В опорной зоне с Романом Зобниным вышел Аяз Гулиев, а на левом фланге полузащиты – Лоренсо Мельгарехо. Этот матч стал для парагвайца первым в основе в нынешнем сезоне. В РПЛ он вообще наиграл к стартовому свистку всего 18 минут.
Таким образом, Андрей Ещенко, Алекс Крал и Джордан Ларссон остались на скамейке запасных, как и выздоровевший Резиуан Мирзов, а лидеры Андре Шюррле и Самюэль Жиго вообще не попали в заявку. То есть в старте оказалось всего три новичка – Гус Тил, Эсекьель Понсе и Зелимхан Бакаев. Наверняка наставник «Спартака» исходил из работы подопечных на тренировке, но начинает создаваться впечатление, что стартовый состав тренер выбирает игроков, просто крутя барабан, как в «Поле чудес».
Если Кононова и была какая-то задумка, быстро стало ясно, что она не сработает. Кого-то, исходя из статуса «Спартака» и «Оренбурга», могла удивить равная игра команд в очной встрече, но только не тех, кто внимательно следит за матчами красно-белых. Вновь москвичам не удалось забрать мяч себе, а связка в опорной зоне Гулиев – Зобнин безответственно относилась к своим обязанностям и позволяла проводить гостям атаки по центру.
Да и с мячом же красно-белые действуют все так же предсказуемо и безыдейно. Бело-голубые ни в чем не уступали сопернику и не позволяли приближаться к своим воротам. Отсюда попытки хозяев бить из-за пределов штрафной. Первым к мячу приложился Понсе, его примеру последовали Джикия, Айртон (дважды), Зелимхан Бакаев и Гулиев. Опасно получилось только у бразильца, попавшего в штангу.
В штрафную фаворит заходил по большим праздникам и зачастую без какой-либо остроты, чему способствовали расстановка соперника в пять защитников. Мельгарехо и Бакаев на флангах не получали свободного пространства, а Тил в центре попал в клещи опорников Даниэля Мишкича и Тимура Аюпова. В первом тайме можно вспомнить лишь два удара головой Понсе, которые не без труда парировал Андрей Климович.
Тем не менее, до самой концовки первого тайма у гостей моментов не было вообще. А вот за пару минут до свистка на перерыв Айртон получил повреждение и был вынужден на время покинуть поле, чем оренбуржцы и воспользовались. Очередным провалом в опорной зоне воспользовался Рикарду Алвеш – открылся, стянул на себя соперников и тонко покатил налево Георгию Зотову. Воспитанник «Спартака» мягко подал на дальнюю штангу, а замкнул подачу Андрей Малых. Страховавший зону Айртона Мельгарехо не успел за оппонентом.
После перерыва бразилец уже вышел. Вместо него на поле появился Ещенко.
По всем канонам во втором тайме «Спартак» с первых минут должен был задавить гостей, но ничего подобного мы не увидели. Похоже, футболисты окончательно потеряли уверенность в своих силах, Показателен момент, когда Тил, забравшись в офсайд, оказался с глазу на глаз с Климовичем и все равно не смог поразить ворота.
Мельгарехо и Бакаев поменялись флангами, но и этот ход не принес никакой «Спартаку» никакой пользы. Более того, пропала даже та редкая острота у ворот Климовича, что была в первые 45 минут. Футболисты «Оренбурга» на поле дисциплинированно работали, а «Спартака» – мучились.
А уж когда Джордже Деспотович мастерским ударом головой замкнул подачу с углового, болельщики окончательно перестали стесняться – растянули баннер с изображением Николая Старостина и надписью «Он все видит» и стали практически всем стадионом скандировать пожелания своему тренеру отправиться по самому известному в России адресу, состоящему из трех букв.
К удивлению многих, спартаковцы проснулись. Спустя всего две минуты Мельгарехо без прыжка переправил мяч в сетку после розыгрыша углового, и сразу же Климович парировал убойный удар Тила из пределов штрафной.
А за 20 минут до конца Мишкич получил второе предупреждение за грубую игру против Гулиева и оставил «Оренбург» в меньшинстве. «Спартак» получил свой шанс разыграть большинство, но, в отличие от гостей, которым хватило и минутного отсутствия Айртона, не смогли предложить сопернику ничего, кроме бесхитростного навала.
Красная pic.twitter.com/290LQfX4xq— Спартак Москва (@CnAPTAK_MOCKBA) September 29, 2019
Оренбуржцы всем составом отошли к своей штрафной, согласившись все оставшееся время до финального свистка играть на отбой. Пусть и со скрипом, им удалось отстоять победу и, набрав важнейшие три очка, выбраться из зоны вылета. А «Спартак» проиграл в чемпионате четвертый матч подряд, практически предрешив судьбу Кононова. Даже если 53-летний специалист не будет уволен сразу, будет странно, если с такой игрой он доработает хотя бы до зимы.
«Спартак» – «Оренбург» – 1:2 (0:1)
Голы: Мельгарехо, 65 – Малых, 45; Деспотович, 63
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кутепов, Джикия, Айртон (Ещенко, 46), Гулиев (Мирзов, 74), Зобнин, З. Бакаев, Тил, Мельгарехо, Э. Понсе (Ларссон, 69)
«Оренбург»: Климович, Зотов, Малых, Радакович, Шахов, Терехов, Мишкич, Аюпов, Рогич, Алвеш, Деспотович (Фамейе, 89)
Предупреждения: Кутепов, 6. Терехов, 21. Мишкич, 32
Удаление: Мишкич, 71 (2 жк)
Судья: Васильев (Ижевск)