Владимир Федотов: Если она была добыта, значит, она заслуженная - Советский спорт
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29 сентября 2019 19:45ФутболЗибрак Артем

Владимир Федотов: Если она была добыта, значит, она заслуженная

Пресс-конференция Владимира Федотова после матча «Спартак» – «Оренбург» (1:2). Олег Кононов с журналистами не общался. По информации на сайте «Спартака», он подал в отставку, и она была принята.

– Ваши комментарии по матчу.
– Поздравляю команду с победой. Если она была добыта, значит, она заслуженная. Игроки проявили мастерство и героизм. Это слово подходит для футбола. Почему нет? Они сражались, не жалея ни головы, ни ног. Поэтому эта победа после тяжелейшего кубкового поединка с добавленным временем и пришла. Как мы и говорили, победа притягивает победу. На пределе своих возможностей мы выстрадали победу в кубковом матче, и судьба подарила нам победу в Москве.

По игре могу сказать, что начало матча получилось хорошим, но потом стали появляться моменты, в которых мы слишком быстро теряли мяч. Да, соперник прессинговал, но у нас были возможности выходить из-под этого прессинга. Он не был таким удушающим. Тем не менее, с 30-й минуты был отрезок, когда соперник имел возможности открыть счет. Мы в этот период отстояли, а в начале второго тайма контролировали игру и забили мяч.

После этого начался обратный процесс. Мы потеряли бдительность и позволили забить. Мяч со стандарта долетел до центра штрафной, где у нас в зоне стоят игроки. Будем разбираться, почему так произошло. Считаю, что это потеря концентрации – уже решили, что дело сделано. Нам, тренерам, было сложно повлиять на игру, потому что в этот период футболисты нас уже не слышат.

Удаление привело к тяжелой концовке, в которой «Спартак» мог сравнять счет. Тем не менее, считаю, что вся команда и вратарь Андрей Климович сыграли очень хорошо. Игроки грамотно перестраивались и не позволяли сопернику наносить опасные удары.

– Второй матч подряд «Оренбург» играет с командой из топ-5 и забивает в этих встречах по два мяча в похожем стиле – после фланговых подач. Видите в этом закономерность?
– По статистике, у «Спартака» прослеживалась проблема на дальней штанге. Тем более, при первом голе отсутствовал Айртон. Из его зоны мы и забили гол. С «Локомотивом» (2:3) мы тоже играли неплохо и даже очень остро и опасно. Это была хорошая содержательная игра, но классная команда наказала нас за расточительность. При этом все равно считаю, что и в том матче мы должны были набирать очки.

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– Доводилось ли вам находиться в ситуации, когда трибуны чужого стадиона аплодируют голам вашей команды? Что вы почувствовали в такой атмосфере?
– Всегда знал, что такое спартаковские болельщики. У меня покойный папа болел за «Спартак». Вообще, наверное, любого можно выдернуть, и он скажет, что болеет за эту команду. Это по-настоящему народная команда. На игре «Спартака» мы и росли и видим эту любовь болельщиков.

Их оценка игры нашей команды нам очень приятна. А все остальное – это работа клуба с болельщиками. Наверное, такое не должно происходить. В любой ситуации болельщики должны быть с командой. Тогда ситуация, возможно, и не будет такой плохой.

– Почему не стали менять футболистов, имевших предупреждения? Вам некого выпускать или вы так довольны действиями игроков?
– Когда мы остались в меньшинстве, парни отлично справлялись, и заменой можно было только навредить. Единственное, что можно было сделать в этой ситуации, это выпустить быстрого нападающего, что мы и сделали. Жаль, что пару раз он сыграл неправильно, позволив сопернику начать атаку.

– Расскажите пару слов об отлично проведшем матч Климовиче.
– Мы его взяли из солигорского «Шахтера». Он вратарь сборной Белоруссии. Он отличный парень, который не понаслышке знает о своей профессии.

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