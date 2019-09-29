Кононов в «Спартаке»: от «бесковского футбола за четыре месяца» до «Пиджака» - Советский спорт
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29 сентября 2019 23:00ФутболЗибрак Артем

Кононов в «Спартаке»: от «бесковского футбола за четыре месяца» до «Пиджака»

321 день Олега Кононова в «Спартаке» получился чрезвычайно насыщенным. Он начал с ярких интервью и обещаниями возродить великий футбол прошлого, а завершил под матерное улюлюканье собственных трибун.

Ниже – хронология его падения.

21 октября 2018 – победа над Каррерой

«Спартак» провел последний матч под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры, с которым в сезоне-2016/17 становился чемпионом. Красно-белые дома уступили тульскому «Арсеналу» (2:3), который возглавлял как раз Олег Кононов.

В послематчевой пресс-конференции он говорил о недовольстве игроками, которые долго празднуют голы и затягивают игру, а также о любви к атакующим действиям и розыгрышам мяча: «Мне не нравится игра от обороны! И я никогда в него не буду играть. Буду доволен, если у меня получится изменить что-то в российском футболе».

26 октября – встреча с Федуном

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Спустя три дня он проводил встречу с Леонидом Федуном на «Открытие Арене» на тему возможной работы в «Спартаке». Любопытно, что пять дней спустя сообщалось о сомнениях Федуна, который якобы не уверен в уровне Кононова и целесообразности его назначения.

12 ноября – «шаг к мечте» или «путь в никуда»?

Тем не менее, через три недели Кононов был назначен главным тренером московского клуба. Красно-белые заплатили тулякам за его переход 3 млн евро. Контракт был рассчитан до конца сезона-2019/20.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал это решение «путем в никуда». Аналогичного мнения придерживался известный ветеран клуба Александр Бубнов.

Сам Кононов дал интервью, в котором заявил, что «переход в «Спартак» – шаг к мечте».

24 ноября – обещание бесковско-романцевского футбола

Перед дебютным матчем в новой команде наставник дал большое интервью, в котором заявил: «Хотел бы, чтобы наша игра была похожа на ту, которую мы видели при Бескове и Романцеве». Тогда же он сообщил о том, что все игроки его устраивают, и отдельно отметил Романа Еременко, с которым ему «всегда хотелось поработать». Уже через два месяца по решению тренера Еременко «Спартак» покинул.

25 ноября – первая победа

На следующий день «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. В том матче в старте вышли Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков, Александр Ломовицкий, Софьян Ханни, Зе Луиш и Луис Адриано. По окончании сезона все они покинули команду, а Артем Ребров окончательно осел в запасе.

На пресс-конференции он сообщил, что «тренер всегда берет ответственность на себя», но с тех пор едва ли не ни разу не назвал причиной неудачи собственные ошибки, а также добавил, что по окончании сезона видит «Спартак» на первом месте. Напомним, что красно-белые в итоге финишировали пятыми.

29 ноября – поддержка Глушакова

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Первое поражение. «Спартак» дома проиграл венскому «Рапиду» (1:2). В том матче в основе с капитанской повязкой вышел Глушаков. Тренер долгое время поддерживал его в конфликте с болельщиками: «Если команда выбирает капитана, она доверяет ему и хочет, чтобы капитан был связующим звеном между руководством и коллективом. Команда видит его личные качества». Глушаков наряду с Георгием Джикией и Романом Зобниным даже был включен в «тренерский совет». В конце концов, он все же уступил – летом Глушаков уехал в «Ахмат».

4 декабря – «зимой не будет существенных изменений»

Кононов заявил о том, что не ожидает зимой «существенных изменений». По факту же «Спартак» расстался с Александром Самедовым, Ивелином Поповым и Еременко, а Георгий Тигиев, Джано Ананидзе, Марко Петкович и Артем Тимофеев отправились в аренду. Им на смену пришли Айртон и Аяз Гулиев и молодые Наиль Умяров и Максим Глушенков.

8 декабря – закладка фундамента

После победы над «Локомотивом» (2:1) «Спартак» победил «Анжи» (3:0) и добился в РПЛ трех побед подряд. После игры Кононов заявил о том, что видит приближение команды «к тому, чтобы играть в футбол со средним и коротким пасом, с розыгрышем комбинаций». «Сейчас мы заложили фундамент», – добавил он.

13 декабря – вылет из Лиги Европы

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Проиграв в Испании «Вильярреалу» (0:2), «Спартак» вылетел из Лиги Европы. Поражение Кононов объяснил тем, что «хозяевам улыбнулась удача».

24 декабря – «футбол будет красивым и интересным»

«Спартак» записал ролик с Кононовым, где тот рассказывает о своей любви к атакующему футболу: «В детстве всегда хотел стать тренером и уже поставил цель – тот футбол, который я буду давать своим командам, будет интересным, красивым и запоминающимся. Для меня это уже больше как интерес – как сделать так, чтобы победить скептиков и показать, что в футболе можно достигать результата с помощью красивой игры».

Болельщики красно-белых такого футбола под руководством Кононова так и не дождутся.

14 января 2019 – поддержка Мамаева

Кононов поддержал Павла Мамаева, который на тот момент еще находился в СИЗО: «Мамаев – крепкий человек. Мне жаль, что все так происходит, поскольку он должен играть. Это сложная ситуация, но мне кажется, что он справится. Думаю, он еще будет играть».

12 февраля – «рисунок игры уже проглядывается»

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После серии товарищеских матчей, подводя итоги третьему учебно-тренировочному сбору, Кононов заявил о том, что «рисунок игры уже проглядывается».

26 февраля – «Кононов в любом случае отработает свой контракт»

Федун заявил о том, что ему нравится тот футбол, который Кононов ставит команде, и добавил, что он «в любом случае отработает свой контракт до конца». Уже тогда болельщики шутили, что эти слова владельца – фактический приговор для тренера. Так оно и получилось.

7 марта – Вылет из Кубка России

После домашней ничьей с «Краснодаром» (1:1) «Спартак» бездарно проиграл «Уралу» (0:1) в Кубке России и вылетел из турнира. Первый матч в Москве завершился со счетом 1:1. Уже тогда болельщики выражали недовольство работой наставника и за любовь к костюмам называли его Пиджаком, намекая на его невысокий уровень квалификации.

10 марта – «У нас есть игра, которую тренируем и хотим видеть»

«Спартак» откровенно отскочил в матче с «Динамо» (1:0), а после игры Кононов заявил: «У нас есть игра, которую тренируем и хотим видеть в каждом матче».

6 апреля – поражение в дерби

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Болезненное поражение от ЦСКА (0:2). Это первый проигрыш красно-белых в РПЛ при Кононове. Причиной неудачи тренер назвал отсутствие морально-волевых качеств.

14 апреля – «наказание позитивно скажется на Гулиеве»

Тренер поддержал Гулиева, побившего гражданина США в результате дорожного конфликта: «Есть определенное наказание, которое, думаю, в первую очередь позитивно отразится на самом Аязе».

В тот же день «Спартак» потерпел поражение от «Ростова» (1:2), и впервые всерьез стали обсуждать отставку Кононова. Букмекеры резко понизили коэффициенты на его увольнение.

25 апреля – оплеуха от бывшей, отставки Измайлова и Родионова

«Спартак» бездарнейшим образом проиграл в Туле (0:3) бывшей команде Кононова. Известный актер Алексей Маклаков назвал игру команды позорной, но на вопрос Кононову, справляется ли он со своими обязанностями, он ответил утвердительно: «Сегодня «Арсенал» выиграл заслуженно, а вы сейчас навешиваете на уши лапшу, что у нас все плохо».

Это было третье поражение «Спартака» в четырех последних турах. На следующий день Марко Трабукки напомнил всем, что Каррера готов вернуться на тренерский пост москвичей, но совет директоров выразил доверие действующему наставнику. Тогда же было решено, что пригласившие Кононова Наиль Измайлов и Сергей Родионов по окончании сезона покинут клуб.

29 апреля – «Глушаков не покинет «Спартак»

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После ничьей с «Рубином» (1:1) на вопрос о том, покинет ли Глушаков «Спартак», Кононов ответил отрицательно. «Я не знаю, откуда у вас такая информация», – добавил он.

Кроме того, он впервые косвенно заговорил о том, что готов отказаться от своих принципов футбола: «У нас моменты есть, а какие они — за счет быстрых атак или позиционных, — не имеет никакого значения».

Нервы у него начали сдавать. Кононов сам обратился к журналисту, спросившему его тур назад о том, справляется ли он со своими обязанностями. «А вы справляетесь? Вот и я тоже», – заявил тренер.

18 мая – Лига Европы близка

«Спартак» одержал третью подряд победу в РПЛ (над «Крыльями Советов» – 2:1) и за тур до конца оказался четвертым, что позволяло команде избежать квалификационных раундов Лиги Европы.

26 мая – во всем виноват Максименко

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В заключительном матче сезона «Спартак» проиграл в Оренбурге (0:2) и откатился на пятую строчку, но больше всего поразила позорная реакция Кононова, обвинившего в поражении Александра Максименко. В этот момент от него отвернулись последние верившие в него болельщики. Молодой вратарь отреагировал на слова тренера лайком поста, где было сказано: «Не слушай тренера, все ошибаются».

28 мая – строительство новой команды

Спустя два дня после окончания чемпионата было объявлено, что команду к новому сезону будет готовить Кононов, и под него будут закупаться футболисты, соответствующие его философии футбола, а команда будет строиться с нуля.

4 июля – отмена выборов капитана

Кононов объявил об отмене выборов капитана и заявил, что будет назначать его сам. Подводя итоги товарищеского турнира в межсезонье, в котором красно-белые проиграли «Ростову» (0:2) и «Краснодару» (1:2) и заняли третье место, он отметил, что команда «выходит на определенный уровень».

Летняя трансферная кампания

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В летнее трансферное окно «Спартак» покинули 10 футболистов, в основном полузащитники и нападающего. Новый генеральный директор Томас Цорн им на смену приобрел группу молодых и перспективных новичков, обошедшихся команде более чем в 40 млн евро. Трансфер Гуса Тила стал самой дорогой покупкой в истории «Спартака» – 18 млн евро.

25 июля – скандал у могилы Черенкова

Разгорелся скандал из-за слов Кононова у могилы Федора Черенкова, которому 25 июля исполнилось бы 60 лет. Не очень удачная формулировка тренера вызвала гнев у Игоря Шалимова, назвавшего своего предшественника в «Краснодаре» дебилом. Впоследствии он этот пост в соцсетях удалил.

27 июля – «колхозный» футбол вместо бесковского

После вымученной победы в стартовом туре над «Сочи» (1:0) и боевой ничьей с «Ростовом» (2:2) красно-белые бездарно проиграли в Саранске «Тамбову» (0:2). Болельщики вывесили на трибунах несколько пиджаков, а Червиченко назвал футбол Кононова «не бесковским, а колхозным».

19 августа – последний ренессанс

«Спартак» с появлением всех новичков одержал четыре победы подряд – две над «Туном» в Лиге Европы (3:2, 2:1), над «Ахматом» (3:1) и ЦСКА (2:1). Впервые заговорили о том, что красно-белые могут стать реальным претендентом на золото.

25 августа – последняя победа в РПЛ, «Спартак» снова первый

Последнюю победу в РПЛ «Спартак» одержал более месяца назад в Самаре. В той встрече москвичи здорово смотрелись на протяжении всех 90 минут и вырвали победу в самой концовке. Красно-белые с 14 очками наряду с еще четырьмя клубами возглавили турнирную таблицу.

29 августа – вылет в квалификации Лиги Европы

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«Спартак» проиграл дома «Браге» (1:2 после гостевого поражения 0:1) и вылетел из Лиги Европы. Коэффициент на его увольнение у букмекеров моментально обрушился.

29 сентября – четыре поражения в РПЛ и закономерная отставка

«Спартак» последовательно проиграл в РПЛ «Зениту» (0:1), «Уралу» (1:2), «Уфе» (0:1) и «Оренбургу» (0:1). Отставание от пятерки лидеров достигло девяти очков, Кононов вместо флеш-интервью и послематчевой пресс-конференции отправился к руководству и на радость всем болельщикам подал в отставку. В последнем матче в «Спартаке» трибуны уже не скрывали своей ненависти к нему и в открытую посылали на три самые известные в русском языке буквы.

Прощай, пиджак. Кто такой Сергей Кузнецов, сменивший Кононова

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