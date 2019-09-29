Прощай, пиджак. Кто такой Сергей Кузнецов, сменивший Кононова - Советский спорт
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29 сентября 2019 22:30ФутболАндронов Алексей

Прощай, пиджак. Кто такой Сергей Кузнецов, сменивший Кононова

В истории с отставкой Олега Кононова удивляться нечему вообще. Даже долготерпению боссов «Спартака». Они же сами его оставили после полного провала в прошлом сезоне. Вот и получили.

Иди на «три буквы», Кононов Олег. Не помню, какому еще тренеру в российском футболе выдавались такие «советы» от трибун. И при всем уважении к Кононову – он все это заслужил. Своей моделью поведения, своим упорным нежеланием признавать хоть какие-то неудачи. Мы писали об этом не раз, еще в прошлом сезоне.

Любой грамотный специалист по пиару и работе со СМИ обязан был просто запретить Кононову фотографироваться на фоне изображения Бескова. Это вызов. Это то, за что потом обязательно спросят. Но «Вещий Олег» с самого начала строил свой путь, не глядя по сторонам. Путь в тупик. Сейчас даже невозможно подумать, какую команду он может заинтересовать. К сожалению (а оно искреннее, Кононов ведь хороший тренер просто совсем не для «Спартака»), шлейф медийных активностей вроде митинга за права мусульман Мьянмы или поздравлений Владимиру Путину с 65-летием будет преследовать его очень долго. Кононов почетный гражданин Львова, он отлично работал с местными «Карпатами». Теперь (в силу указанных активностей) путь ему закрыт не только в Львов, но и, думаю, в украинский футбол вообще. А ведь там вполне можно было «зализать раны». Недавно появился вброс про возможное продолжение карьеры Кононова в киевском «Динамо». Скорее Мирон Маркевич возглавит «Спартак», чем случится такое...

Не хочу бросать камни вслед Кононову. Его приход в «Спартак» изначально был ошибкой. Как, кстати, и в «Ахмат». Эти команды не подходят Кононову по менталитету, по психотипу. Но я искренне буду рад, если его карьера не закончится на этом провале.

Дальнейшее оперативное руководство «Спартаком» будет осуществлять помощник Кононова Сергей Кузнецов. Думаю, мало кто знает, кто это такой, так что небольшой экскурс в историю будет небесполезен.

Оставим в покое те подробности, которые сейчас не являются существенными. Вроде того, что Кузнецов потомственный футболист, имеет гражданство Венгрии, и еще в начале 2000-х был на просмотре в «Спартаке», но не приглянулся Олегу Романцеву. Не так важно и то, что в России Кузнецов играл за «Носту» и «Аланию».

С Кононовым Кузнецов познакомился в «Карпатах». Пользовался большим доверием тренера. Хорошо играл. Уже после командировки в «Аланию» нападающий воссоединился с тренером в тогда украинском «Севастополе». Для того, чтобы выйти из первой лиги в премьер-лигу.

Именно об этом эпизоде я и хочу рассказать, ибо был ему прямым свидетелем. Более того, считаю это очень важным моментом с точки зрения кармы. Кто-то в нее верит, кто-то нет, но мир футбола весьма суеверен.

Май 2012-го. «Севастополь» дома играет с запорожским «Металлургом». Фактически это матч за выход в премьер-лигу. Запорожцев устраивает ничья. При счете 1:1 Кузнецов забивает гол, который актуален и более чем через семь лет спустя.

Такому исполнению «смэша» позавидует и Дмитрий Мусэрский.

И дело даже не в том, что Кузнецов забил рукой (прекрасно это осознавая) а потом строил из себя невинность в послематчевом интервью. Учитывая, что выход «Севастополя» был «проплачен» (команду тогда содержал «младший партнер Рината Ахметова» Вадим Новинский), учитывая приезд «лучших судей Украины» во главе с Виктором Швецовым (любой украинский футболист и тренер с удовольствием расскажут вам о том, сколько «трупов» за спиной у этого арбитра), вся эта история отдавала невероятным цинизмом.

Достаточно сказать, что в этой игре арбитр изгнал с поля трех (!) футболистов «Металлурга», и главного тренера Сергея Пучкова.

Через несколько лет в телеинтервью Кузнецов вернулся к теме. Вышло неубедительно. «Слава богу, что гол засчитали». Любуйтесь.

Сегодня Кузнецов возглавил «Спартак». Разумеется, на время. Но мне кажется, что москвичам нужно все-таки немножко внимательнее относиться к понятию «карма». Не шутить с этим.

А то как-то странно получается. С одной стороны, «Спартак» (от Федуна до любого болельщика) очень любит вспоминать соринки в чужих глазах (тандем Гинер-Газзаев, чемпионства «Рубина» и «Зенита»), вымеряя каждый офсайд и пенальти. Ищет серную кошку в темной комнате. С другой назначает тренером человека, поучаствовавшего в массовом «футбольном убийстве». Который струсил подойти к арбитру и признаться в содеянном.

Моральные принципы? Нетто и гол через дырку в сетке?

Все течет, все меняется.

Кононов в «Спартаке»: от «бесковского футбола за четыре месяца» до «Пиджака»

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