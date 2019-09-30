Уход Кононова и судейство Вилкова. Хит-парад выходных в РПЛ

ЦИФРЫ ВЫХОДНЫХ

6 голов с учетом Лиги чемпионов забил в нынешнем сезоне опорник «Локо» Гжегож Крыховяк, за всю предыдущую карьеру на счету 29-летнего поляка было 17 мяче.

5 побед подряд одержал ЦСКА в РПЛ-2019/20, это рекордная серия армейцев при Викторе Гончаренко.

4 поражения подряд потерпел «Спартак», таких серий в рамках одного сезона РПЛ у красно-белых не было с 2004 года.

ПИДЖАК ВЫХОДНЫХ

Олег КОНОНОВ

Главный тренер «Спартака» во время матча с «Оренбургом» снова увидел на трибунах пиджаки. А еще услышал нецензурные кричалки-призывы покинуть команду. Четвертое подряд поражение (с учетом Лиги Европы – пятое) – достаточный повод для расставания. И после игры Кононов ушел сам. Не дожидаясь решения Леонида Федуна, который, возможно, был готов продлить мучения Олега Георгиевича.

ЛИДЕРЫ ВЫХОДНЫХ

ЦСКА

Разборками «Локо» и «Зенита» в Черкизове блестяще воспользовалась команда Виктора Гончаренко, которая, разгромив в Екатеринбурге «Урал» (не знающий побед над ЦСКА с 1995 года), вышла на чистое первое место. Последний раз подобная картина наблюдалась по окончании сезона-2015/16, когда красно-синие еще под руководством Леонида Слуцкого стали чемпионами России.

СУДЬЯ ВЫХОДНЫХ

Михаил ВИЛКОВ

Центральный матч тура получился очень сложным для судейства – и наверняка обернулся бы скандалом, если бы не система VAR. Она помогла Вилкову отменить сразу два гола – «Локомотива» в первом тайме и «Зенита» в компенсированное время. И все равно арбитра надо похвалить. Не каждый решился бы не засчитать зенитовский мяч в той ситуации. Кому-то и видеоповтора было бы мало…

ЮБИЛЯР ВЫХОДНЫХ

ГИЛЕРМЕ

Вратарь «Локомотива» провел 300-й матч за столичный клуб и получил отличный подарок на юбилей в виде домашней сухой победы над «Зенитом». Впрочем, русский бразилец и сам не подкачал, не допустив ни единой помарки. В отличие от своего визави Андрея Лунева, который пропустил «свой» мяч от Крыховяка и в концовке был вынужден побежать в атаку исправляться. И, кстати, Лунев почти стал героем. Именно с его передачи началась голевая комбинация питерцев, аннулированная VAR из-за легкого касанием мячом руки Алексея Сутормина.

РЕАНИМАЦИЯ ВЫХОДНЫХ

Павел МАМАЕВ

31-летний полузащитник после выхода из исправительной колонии недолго сидел без работы. Расторгнув контракт с «Краснодаром», Мамаев быстренько оформил трудовое соглашение с «Ростовом». «Реанимируем и этого», – прокомментировал громкий трансфер главный тренер желто-синих Валерий Карпин. Презентация (или реанимация?) Мамаева состоялась прямо во время матча ростовчан с динамовцами.

БЕССИЛИЕ ВЫХОДНЫХ

Дмитрий ХОХЛОВ

Кононов не одинок: его коллега из «Динамо» тоже потерял контроль над командой и до сих пор не уволен исключительно из-за нежелания руководства делать резкие шаги до зимнего перерыва. Впрочем, после вылета из Кубка России и разгрома от «Ростова» (0:3) Хохова все-таки могут убрать прямо сейчас. Уже называется и вероятный преемник – Александр Хацкевич.

ГОСТЬ ВЫХОДНЫХ

Дженнаро ГАТТУЗО

Известный в прошлом полузащитник сборной Италии, тренировавший «Милан» в прошлом сезоне, посетил матч «Локомотив» – «Зенит». Слухи о том, что он может возглавить «Спартак», «Динамо» или «Краснодар», Гаттузо опроверг. А как насчет «Ахмата», синьор Дженнаро?