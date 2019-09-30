Крыховяк, Жоау Мариу или Семин: кто стал главным героем 11-го тура

Загрузка...

ГОЛ ТУРА

Гжегож КРЫХОВЯК («Локомотив»)

Можно отметить армейца Яку Бийола и ростовчанина Элдора Шомуродова, которые забивали соответственно «Уралу» и «Динамо», пожонглировав мячом головой. Но это было скорее трюкачество. Да и ценность упомянутых голов не слишком велика. Поэтому на первое место мы поставили победный удар польского опорника-бомбардира «Локо». Да, там не обошлось без ошибки вратаря «Зенита» Андрея Лунева, который, пожалуй, запоздал с прыжком. Но с такой дистанции попробуй попади в самый уголок. Да еще в столь ответственный момент одного из центральных матчей всего чемпионата!

ИГРОК ТУРА

Жоау МАРИУ («Локомотив»)

Переезд португальца в Москву многими изначально воспринимался скептически. Дескать, характер у Мариу не подарок, и из-за постоянных конфликтов свой высокий уровень он давно не демонстрировал. Однако Юрий Семин вновь доказал, что умеет находить правильный подход именно к таким ершистым игрокам. По работоспособности Мариу сейчас не уступает даже такому «вечному двигателю», как Крыховяк. А его умение обыграть оппонента на паузе и отдать филигранную передачу практически в любую точку поля восхищает. В матче с «Зенитом» Мариу был бесподобен.

ТРЕНЕР ТУРА

Юрий СЕМИН («Локомотив»)

Самый опытный специалист нашего чемпионата признается лучшим вторую неделю подряд и третий раз за чемпионат. А как иначе? Тактическую дуэль у Сергея Семака Семин выиграл в одну калитку, нейтрализовав все козыри «Зенита». И судьям Юрий Павлович спуску не дал. И даже взял верх в информационной войне, анонсировав готовность к матчу Алексея Миранчука, который в итоге даже не попал в заявку. Семин снова MVP. Однозначно.