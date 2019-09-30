Стоит ли Карпину возвращаться в «Спартак». Колонка Юрия Цыбанева

Если привлекшая их внимание кандидатура напрашивается. То есть, она очевидна и бесспорна. Сегодня единственной кандидатурой подобного рода является Валерий Карпин.

Эта кандидатура очевидна хотя бы потому, что «Ростов» уверенно занимает в таблице позицию, на которой обязан был находиться сам «Спартак».

Эта кандидатура почти бесспорна потому, что в игре «Ростова» за год произошла наиболее ощутимая прибавка качества в РПЛ. Сравните: в первом круге прошлого чемпионата команда Карпина только в двух матчах забила больше одного мяча. Теперь за 11 туров в восьми случаях забивала два и больше. А главное, и в таблице пошла на повышение. А оговорку «почти» я сделал вот почему. Важно посмотреть плоды работы Карпина в динамике хотя бы до конца осеннего отрезка. Чтобы уточнить – вышла ли команда на постоянный уровень функционала и качества игры или на трети дистанции дал пышные всходы интенсивный форсаж.

Словно в пику боссам «Спартака», детище Карпина ныне гордо козыряет на поле тем самым, чего в мучительных потугах красно-белой команды не доищешься. Скоростями – раз; пожалуй, «Ростов» на сегодня наиболее быстроходная команда лиги. Стремительным и слаженным развитием атаки – два.

Но стоит ли Карпину принимать приглашение вернуться в «Спартак», если таковое последует, – большой вопрос.

За девять месяцев 2019-го спартаковские боссы успели нагородить таких критичных стратегических просчетов, что новый главный тренер легко может оказаться в сложившейся ситуации крайним.

Во-первых, уровень соответствия Олега Кононова должности необходимо было определять по итогам чемпионата-2019, ибо к весенней части команду готовил он. А «Спартак», напомню, в заключительном туре взял и подарил ЦСКА прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. Не говоря уж о невыполненной задаче выхода в зону Лиги чемпионов.

Во-вторых, ни в коем случае нельзя было, не получив веского подтверждения тренерской компетентности Кононова, практически полностью менять игровую обойму.

В-третьих, отставка Кононова созрела в спартаковском мозговом центре с настолько сильным запозданием, что команда успела лишиться реальных шансов на попадание в зону еврокубков. И теперь остается разве что вырвать из «Ростова» Карпина, тем самым обесточив порыв дончан…

Впрочем, изучив менталитет спартаковских верхов и опираясь на их «компетентность», мы можем быть уверены: с нового главного, конечно же, потребуют рывка в еврокубковую зону. При том что ему будет недоступна вплоть до января та или иная подпитка имеющейся игровой обоймы, равно как и радикальное изменение тренировочного процесса. Какую базу заложил летом штаб Кононова, с тем «Спартак» и пойдет до декабря.

Между тем: в «Ростове» Карпин работает, заметим, поступательно. В первом своем полном сезоне по большей части уделял внимание отладке обороны, сдабривая это дело вполне скромными атакующими выпадами. И только теперь стал разворачивать наступление в широком формате.

Дадут ли Карпину в «Спартаке» право на такого рода поступательность, махнув рукой на турнирные перспективы текущего сезона, – вопрос риторический.

Вот почему я бы на месте Карпина ответил на возможное приглашение так: готов обсудить этот вопрос по окончании сезона. Только так, и никак иначе.

Прощай, пиджак. Кто такой Сергей Кузнецов, сменивший Кононова

Кононов в «Спартаке»: от «бесковского футбола за четыре месяца» до «Пиджака»