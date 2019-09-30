Диего Симеоне: «Локомотив» показывает качественный футбол, у него есть игровая идея

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- На вопрос о том, кто самый опасный игрок «Атлетико» и защитник «Локомотива» Ведран Чорлука ответил, что Симеоне. Что об этом думаете? – вопрос Симеоне.

- Мне приятен такой комплимент, но я же не игрок. Мы команда и наша сила в единстве. Мы действуем как кулак, как единый организм. «Атлетико» силен командными действиями.

- Что скажете о «Локомотиве»?

- У каждого тренера есть свои идеи. Главное, чтобы эти идеи были четкими. Важно не то, что мы говорим, а то, что есть на поле. «Локомотив» показывает качественный футбол, у него есть игровая идея.

- Когда мы увидим треугольник: Феликс – Коста – Мората? Завтра это возможно?

- Да, есть шанс увидеть его завтра. У нас ведь то один был травмирован, то другой, то дисквалификация. Думаю, неплохая возможность завтра увидеть этих игроков в деле.

- Получит ли шанс Эктор Эррера сыграть во вторник?

- Думаю, есть такая возможность. Но посмотрите на нашу среднюю линию. Есть Коке и Сауль. У нас есть конкуренция. Эррера провел хорошие пятнадцать минут с «Ювентусом». Я доволен, как команда выглядит на тренировках. Посмотрим, кто получит шанс.

- «Локомотив», вероятно, сыграет без Миранчука. Возможно, с пятью защитниками. Что думаете?

- «Локомотив» здорово смотрелся в Ливеркузене. Когда надо он садились низко, использовал прессинг, хорошо работал с мячом. Семин – мощная личность, тренер с историей. Мы все знаем его возможности.

- Каковы ваши приоритеты? Что важнее чемпионат Испании или Лига чемпионов?

- Важен каждый следующий матч. Дай бог, что у нас хорошо пойдет в этом сезоне, и мы сможем давать больше времени тем, кто его мало получает.

«Локомотив» хорош, но нам важно показать свою игру»

- Следили за матчем «Локомотива» с «Байером? Как хорошо знаете соперника? – вопрос Парти.

- Все матчи важны и сложны. Мы ждем непростой игры и думаем только о победе.

- Одни из самых техничных игроков «Локомотива» - братья Миранчуки с большой долей вероятности не сыграют в предстоящем матче из-за травмы. Насколько это важно?

- Вся команда «Локомотив» хороша, но нам важно, прежде всего, показать свою игру.

- Каким будет «Атлетико» в этом матче?

- Мы много работаем. Посмотрим, какой будет наша игра. Но сам матч точно будет непростой.

- Вы играли в выходные с «Реалом». Как оцените свое состояние?

- Хорошо работаю каждый день. Чувствую себя лучше. Готов помогать команде.

- Учитывая не самое удачное выступление в еврокубках в прошлом сезоне, во вторник вас устроит только победа?

- Не надо думать о прошлом, у нас опытный состав и в этом плане все нормально.

- «Атлетико» не так много забивает. Что об этом думают игроки?

- Мы возвращаемся на правильный путь. Надо больше забивать. Но главное, не пропускать.