Домашние «орлы». «Бенфика» проиграла на выезде в ЛЧ 8 матчей из 11 последних

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Мы сегодня уже вспоминали о том, как «Зенит» встречался с «Бенфикой» – три победы и три поражения при разнице мячей 7-7. Как ни странно, при такой статистике после встречи с «орлами» питерцы неизменно выбывают из Лиги чемпионов. Однако и для португальского клуба дела после последней встречи весной 2016 года дела складываются не самым лучшим образом.

За прошедшие 3,5 года в Лиге чемпионов красные провели на выезде 11 матчей и потерпели в них восемь поражений (в 73% матчей) при одной ничьей. Впечатляет и разница забитых и пропущенных – 11-29. Таким образом, можно с полным правом можно утверждать, что перспективы «Бенфики» чрезвычайно зависят от результатов домашних матчей.

Все гостевые матчи «Бенфики» с момента последней встречи с «Зенитом»

Итого: 2 победы, 1 ничья и 8 поражений при разнице мячей 11-29

* Жирным отмечены победы, курсивом – ничья

С тех пор «орлам» удалось набрать очки только в Киеве (2:0), Стамбуле (3:3) и Афинах (3:2), причем два первых матча состоялись еще три года назад – в групповом раунде сезона-2016/17. Тогда же красные в последний раз выходили в плей-офф.

В следующем сезоне, оказавшись в одной группе с ЦСКА, «МЮ» и «Базелем», они не набрали ни одного очка (!) при разнице мячей 1-14, а годом позже финишировали третьими, пропустив вперед «Баварию» и будущего полуфиналиста «Аякс». Неудивительно, что на недавнем собрании совета директоров президент клуба Луис Филипе Вьейра подвергся жесткой критике.

Не в пользу «Бенфики» и статистика игр на российских полях. Здесь она провела восемь матчей и сумела выиграть лишь дважды – у «Зенита» (2:1) в 2016-м и у «Локомотива» (3:2) в 1996-м в рамках давно скончавшегося Кубка Кубков. В остальных матчах «орлы» потерпели пять поражений при одной ничьей и общей разнице мячей 5-12.

Все матчи «Бенфики» в России

Итого: 2 победы, 1 ничья и 5 поражений при разнице мячей 10-15

В последний раз красные приезжали к нам в гости два года назад и отправились домой с грустными лицами – 0:2 в Москве от ЦСКА (авторами голов стали Георгий Щенников и защитник португальцев Нивалдо Жардел, неловко подставившийся под удар Витиньо).

Примечателен и тот факт, что сами питерцы принимали на своем поле гостей из Португалии восемь раз и всего однажды (как раз в 2016-м) позволили увезти три очка.

«Зенит» дома против португальских клубов

Итого: 5 побед, 2 ничьи и 1 поражение при разнице мячей 16-10

Данная статистика приобретает особое значение в свете турнирного расклада – питерцы стартовали в Лиге чемпионов с ничьей в Лионе (1:1), тогда как «Бенфика» проиграла дома «РБ Лейпцигу» (1:2). Победа россиян в ближайшем матче серьезно подорвет надежды португальцев на выход в следующий раунд и заметно повысит шансы питерцев преодолеть групповой барьер.