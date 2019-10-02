Руслан Нигматуллин: Не верю, что Семин доволен поражением от «Атлетико» - Советский спорт
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02 октября 2019 20:30ФутболАртамонов Антон

Руслан Нигматуллин: Не верю, что Семин доволен поражением от «Атлетико»

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России считает, что после поражения от «Атлетико» команде Юрия Семина на стоит заранее настраивать себя исключительно на борьбу за третье место в группе.

«ХАРАКТЕР ПОБЕДЫ МАДРИДЦЕВ РАЗОЧАРОВАЛ»

– Какие эмоции оставила игра с мадридцами?
– У меня есть чувство сожаления. Поэтому удивляет общий тон комментариев в прессе: мол, ребята молодцы, бились с «Атлетико» почти на равных… Я хорошо знаю Юрия Палыча, который признает только один результат – победный. Тяжело припомнить, чтобы он ничьей был доволен, а во вторник команда уступила! Так что Семин точно расстроен. И я вместе с ним.

– Однако на пресс-конференции Семин отметил, что настроение у него хорошее, ведь играли с одним из претендентов на победу в Лиге чемпионов…
– Никогда не поверю, чтобы он был удовлетворен матчем, в котором его команда уступила без шансов. Меня лично разочаровал именно характер победы «Атлетико». Испанцы потратили ровно столько сил, сколько нужно было для трех очков. Мне обидно.

– «Атлетико» до этого выдал невзрачную ничью в мадридском дерби, притом что «Реал» потом еле-еле добыл дома ничью с «Брюгге»…
– «Реал» сейчас не в порядке. «Атлетико» – куда более стабильная команда. Для победы в Лиге чемпионов ей не хватало таких исполнителей как Криштиану Роналду или Лионель Месси. Да, был Антуан Гризманн, но француз все-таки послабее. А сейчас его с успехом заменил Жоау Фелиш. Так что «Локо» во вторник точно было сложнее, чем «Брюгге».

«НАВЕРНЯКА У ПАЛЫЧА В ЗАПАСЕ ДОСТАТОЧНО СХЕМ»

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– Вратарь «Локо» Гилерме после матча отвел своей команде борьбу за третье место в группе с «Байером».
– Я призываю его и весь «Локомотив» повысить самооценку и ставить только максимальные задачи. Бороться не за третье место, а за попадание в плей-офф.

– Неужели есть предпосылки?
– Ну, блин, ну есть у «Ювентуса» суперигроки, «Атлетико» тоже топовый клуб, но в нулевых разве «Локомотив» это пугало? И «Интер» обыгрывали, и вничью с «Реалом» в Мадриде играли, и много чего еще можно вспомнить. При этом я подчеркиваю: не хочу превращаться во врага, критикующего «Локо». Просто призываю ребят поверить в себя. Есть же, в конце концов, система «автобус», которая может помочь приобрести очки с «Юве». Хотя не призываю ей пользоваться. Уверен, у Юрия Палыча схем припасено достаточно.

– Лишние 50 тысяч в «Лужниках» по сравнению с черкизовским стадионом, где предпочла играть команда, не могли пробудить веру в себя?
– Начнем с того, что мы не знаем коммерческой составляющей. Наверняка же делали анализ. А стадион «Локомотив» тоже заводит совсем неплохо.

– Главным аргументом отказа от «Лужников» было как раз нежелание покидать привычную среду.
– И в этом есть логика. Смысл переезжать, когда есть свой стадион, и достаточно вместительный? Свой болельщик знает туда дорогу, знает привычное место. Для игроков, кстати, это тоже имеет значение.

«ЗАБИЛ БЫ СМОЛОВ, НИКТО БЫ ЕМУ СЛОВА НЕ СКАЗАЛ»

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– Три топ-матча практически подряд – с «Байером», «Зенитом», «Атлетико» – были сыграны практически в одном составе. Могло не хватить эмоций на мадридцев?
– Отрезок был действительно серьезным и сложным, но не хотелось бы, чтобы в клубе считали этот фактор решающим. Ведь ради удачного выступления «Локо» пожертвовал Кубком – любимым турниром Юрия Палыча!

– Многие считают, что отсутствие травмированных Алексея и Антона Миранчуков в какой-то степени даже пошло на пользу…
– Не соглашусь. Миранчуки – лидеры по креативу. Пусть сейчас команду тащит Гжегож Крыховяк (мощнейшее приобретение, мне поляк очень нравится), но все же именно братья главные по кружевам. Яркости «Локо» сейчас не хватает. Другой вопрос, по себе помню, что сам где-то получал ненужные эмоции перед матчами с тем же «Юве», «Лацио» или английскими клубами. У меня была самоцель – уехать заграницу. Но Миранчукам те же мысли вряд ли помешали бы.

– Почему?
– Тот же «Атлетико» хотел заполучить братьев еще до того, как они продлили контракт. Они же не начали нервничать, не перестали правильно развиваться. Наоборот, продолжают прогресс, периодически обгоняя друг друга. Поэтому хорошо бы, чтобы оба поскорее вернулись.

– А вот Федору Смолову желание показать себя Европе, видимо, помешало. В матче с «Атлетико» он терялся, постоянно передерживал мяч.
– Смолов – нападающий, он привык верить, что решит игру за счет индивидуальных качеств. Впрочем, такие моменты забываются, когда форвард забивает. Забивал бы Федор, никто бы слова не сказал, что он тянет одеяло на себя.

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