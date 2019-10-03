Есть победа над «Бенфикой»! «Зенит» выиграл первый матч ЛЧ на «Газпром Арене» - Советский спорт
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03 октября 2019 00:00ФутболЗибрак Артем

Есть победа над «Бенфикой»! «Зенит» выиграл первый матч ЛЧ на «Газпром Арене»

Опорники «Зенита» Оздоев и Барриос сделали все три гола в ворота «Бенфики», а голы на свой счет записали Дзюба и Азмун. Сегодня Португалия не обгонит Россию в рейтинге УЕФА.

От «Бенфики» до «Бенфики»

Петербург дождался возвращения в Лигу чемпионов! В последний раз «Зенит» принимал гостей в рамках 1/8 финала главного клубного турнира Европы в 2016 году, а соперником была… «Бенфика». Тогда питерцы выступали еще на стареньком «Петровском». Так что для «Газпром Арены» это был своеобразный дебют, и болельщики предсказуемо заполнили практически до отказа новую 68-тысячную арену.

К стартовому свистку статистика была на стороне сине-бело-голубых. Во-первых, в последних 11 выездных матчах Лиги чемпионов португальцы проиграли восемь раз. Во-вторых, сами питерцы в матчах с соперниками из Португалии на своем поле проиграли всего однажды – и опять-таки «Бенфике» в 2016-м. В третьих, – из восьми матчей на российских полях португальцы проиграли пять.

«Зенит» в первом туре добился ничьей в Лионе (1:1), тогда как красные уступили на своем поле «Лейпцигу» (1:2). Так что проигрывать вновь одна из самых молодых команд нынешнего розыгрыша (средний возраст 25 лет) не имела права. В этом случае питерцы делали большой шаг к тому, чтобы устранить «орлов» из борьбы за выход в следующий раунд.

«Пустая» замена под Дзюбу

Наставники команд приготовили друг другу сюрпризы. Сергей Семак дал отдохнуть Юрию Жиркову и выставил с первых минут Олега Шатова. Перед матчем Сергей Богданович пояснил свой выбор тем, что возрастному Жиркову сложно играть по несколько матчем подряд. Шатов расположился на правом фланге полузащиты, а на противоположный край ушел Себастьян Дриусси.

А Бруну Лаже сделал куда больше изменений. Он неожиданно усадил на скамейку нападающего Рауля Де Томаса, ставшего с шестью ударами одним из лучших по этому показателю в первом туре Лиги чемпионов. Кроме того, по сравнению с матчем первого тура в центр обороны вернулся 33-летний Нивалдо Жардела. Очевидно, что высокорослый защитник (192 см) вышел специально под Артема Дзюбу.

Благодаря грамотному ответу Семака этот ход не сработал. Дзюба действовал довольно нестандартно. Если в оборонительной фазе он на пару с Азмуном составлял первую линию защиты, то при перехвате мяча партнерами действовал намного шире и глубже. В атаке он мог оказаться и справа, и слева, и в оттяжке, что позволило ему увеличить задействованность в атакующих комбинациях команды и избавиться от опеки высокорослого Жардела.

На левом фланге полузащиты «Бенфики» появился активный в атаке Рафа, в центре поля Габриэл, а на острие – мощный Харис Сеферович.

Оздоев подарил гол Дзюбе

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Уже на старте встречи швейцарский нападающий мог отличиться после подачи углового, но немного не попал. Впрочем, хозяева начали игру не менее активно. Уже на второй минуте Сердар Азмун на скорости ворвался в штрафную, но зажевал удар, а вскоре Дуглас Сантос приложился по мячу после розыгрыша углового – мяч прошел выше ворот.

«Бенфика», как типичная португальская команда, не любит играть без мяча и всегда стремится в атаку, что и продемонстрировала с первых минут, завладев инициативой. И столь же типично была за это наказана. Гости слишком медленно выходили из обороны, чем воспользовался Магомед Оздоев, накрывший соперника у его штрафной. Мяч отскочил к Дзюбе, которому оставалось лишь не упустить выход один на один.

Отметим, как здорово в этом эпизоде питерцы организовали прессинг у чужих ворот. Нападающие правильно расположились, закрывая своих оппонентов и вынуждая гостей выходить через центр, а Оздоев вовремя включился в отбор, неожиданно оказавшись за спиной Любомира Фейсы.

В целом, первый тайм получился довольно равным с незначительным преимуществом гостей во владении мячом и обилием единоборств, разбивавших игру на отрезки. Поочередно за медицинской помощью обращались Азмун, Дзюба и Рафа (после столкновения с Игорем Смольниковым).

Опять Оздоев! И блестящая замена Семака

После перерыва хозяева бросились атаковать столь же агрессивно, как и на старте встречи, и в течение первой минуты дважды опасно пробили по воротам Одиссеаса Влаходимаса. Стоило португальцам получить мяч, зенитовцы мгновенно принимались душить их, начиная у чужой штрафной. Отметим не только активность, но и синхронность этих действий. «Орлы» в эти минуты беспомощно крутили головами и не понимали, как перевести мяч на чужую половину поля.

Гости пришли в себя лишь к исходу часа игры. Они стали чаще владеть мячом и поджимать «Зенит». Да еще некстати получил повреждение Смольников. Ему пришлось уступить место на поле Йордану Осорио. Лаже решился на двойную замену, убрав с поля Пицци напортачившего Фейсу. Семак почувствовал неладное и бросил в бой вместо Шатова Вячеслава Караваева. Таким образом, питерцы перешли на игру в три центральных защитника и плотно сели в оборону.

С заменой Караваева Семак угадал на все сто. Уже через две минуты защитник совершил забег по правому флангу, получил проникающую передачу от Вильмара Барриоса и, выйдя под углом к воротам, зряче прострелил на Азмуна, которого опередил отправивший мяч в свои ворота Рубен Диаш.

Этот момент стал решающим. Зенитовцы почувствовали, что победа от них уже никуда не уйдет и стали играть вдохновенно. Оздоев быстро разыграл штрафной в середине поля, забросив мяч вперед на Дзюбу. Тот пропустил его на Азмуна, который вышел один на один с вратарем и, обыграв его довел счет до разгрома. Спустя пару минут иранец отличился еще раз, но арбитры справедливо усмотрели у него офсайд.

«Бенфики» хватило сил только на один ответный мяч, да и тот дальним ударом в ближнюю девятку сделал вышедший-таки на замену Де Томас. Непонятно, почему Лаже не выпустил его в старте. Так или иначе, «Зенит» одержал победу и на пару с «Лионом», выигравшим в Лейпциге, возглавил группу.

«Зенит» – «Бенфика» – 3:1 (1:0)

Голы: Дзюба, 21; Диаш, 70 (автогол); Азмун, 78 – Де Томас, 85

«Зенит»: Лунев, Смольников (Осорио, 63), Иванович, Ракицкий, Сантос, Шатов (Караваев, 68), Барриос, Оздоев, Дриусси, Азмун (Ерохин, 82), Дзюба

«Бенфика»: Влаходимос, Тавареш, Диаш, Жардел, Гримальдо, Пицци (Винисиус Мораис, 60), Габриэл, Таарабт, Рафа, Фейса (Кайо, 60), Сеферович (Де Томас, 81)

Предупреждение: Ракицкий, 44

Судья: Гранде (Испания)

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