Суарес выгрыз победу для «Барсы». Конте поплатился за смелость на «Камп Ноу»

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БЛАУГРАНА С НЕРАДЗУРРИ ХОДЯТ ПАРОЙ

Жребий, распределяющий лучшие клубы Европы по группам Лиги чемпионов или по парам в плей-офф этого турнира, в последние годы превратился в упрямца, старающегося доказать абсурдность тезиса про снаряд и воронку. Уже не первый раз выходит так, что соперники, встречавшиеся между собой в прошлом или одном из предыдущих розыгрышей, вновь оказываются в одном квартете.

Далеко за примером ходить не надо: питерский «Зенит» нынче играет в одной группе с «Лионом», с которым боролся за выход в плей-офф главного еврокубка несколько лет назад. А пути-дороги «Барселоны» с «Интера» и вовсе пересекались на групповом этапе Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

Что интересно, год назад блауграна и нерадзурри встречались в третьем и четвертом туре в группе B, и в первой очной встрече в составе «Барсы» не было Лионеля Месси. Тем не менее, это не помешало подопечным Эрнесто Вальверде достаточно убедительно переиграть миланцев (2:0) благодаря голам Рафиньи и Жорди Альбы.

Нынче капитан каталонцев тоже пропустил несколько матчей из-за травмы, из-за чего сине-гранатовые неудачно стартовали в своем чемпионате, находясь сейчас лишь на пятом месте в таблице. Но к важнейшему матчу с «Интером» Лео вернулся в основной состав, благодаря чему в атаке хозяев вновь образовалось убийственное трио для любого соперника: Месси – Луис Суарес – Антуан Гризманн.

Впрочем, нынешний «Интер» вряд ли чем-то можно напугать. Команда Антонио Конте, судя по старту сезона в серии А, готова бросить вызов самому «Ювентусу», а уж в миланском дерби с красно-черными соседями по «Сан-Сиро» разбирается с показной легкостью.

Хотя в стартовом туре Лиги чемпионов у обоих грандов возникли проблемы. «Барселона» едва унесла ноги из Дортмунда, где лишь отраженный Марком-Андре тер Штегеном пенальти помог увезти домой одно очко. «Интеристы» дома долгое время уступали пражской «Славии», и лишь гол Николо Бареллы на второй компенсированной минуте спас миланцев от конфуза.

КОГО ПРОСИЛ КУПИТЬ МЕССИ

В том, что нынешней команде Конте (и это при том, что рядом с Антонио нет его прежнего помощника Массимо Карреры!) палец в рот класть не рекомендуется, можно было убедиться уже в дебюте встречи. Лаутаро Мартинес обыграл Клемана Лангле и пробил тер Штегена, открыв счет на третьей минуте матча! Видимо, не зря информированные источники сообщили, что Месси попросил руководство «Барселоны» приобрести этого форварда миланцев, который, если кто запамятовал, наводил минувшим летом шороху на Кубке Америки в Бразилии, оставшись едва ли не единственным светлым пятном в команде хронических аргентинских лузеров.

Сверхбыстрый гол не особо изменил рисунок игры: хозяева привычно взяли мяч под контроль и старались найти бреши в обороне нерадзурри. Первого опасного момента у ворот «Интера» пришлось ждать полтайма. На 25-й минуте Суарес помог Лео оказаться на хорошей позиции, однако Самир Ханданович справился с ударом.

Впрочем, этот эпизод стал в первой половине встречи скорее исключением из общей картины, которая состояла из плотной борьбы по всему полю с обоюдным прессингом, массой заблокированных ударов и минимумом острых моментов. Лишь перед самым перерывом команды обменялись ударами: у хозяев атаки завершали Нелсон Семеду, Суарес и Артур, у гостей – Стефано Сенси и Алексис Санчес.

Вскоре после перерыва Вальверде сделал ключевую замену, выпустив Артуро Видаля вместо Серхио Бускетса. На поле снова образовался классический для последних лет тандем звезд чилийской сборной Видаль – Санчес, хотя они и находились по разные стороны баррикад и всего-то чуть больше десяти минут: Санчеса вскоре заменили. Но главным было то, что каталонский чилиец сразу оживил атаку хозяев, а вскоре стал и соавтором ответного гола. Классным пасом Видаля мастерски воспользовался Суарес, продолжив южноамериканскую голевую фиесту на «Камп Ноу».

КОНТЕ НЕ ВНЯЛ СТАТИСТИКЕ

«Интер», не желавший мириться с утерянным преимуществом в счете, мгновенно ответил опасным ударом Мартинеса – тер Штеген не сплоховал. Каталонцы тоже создали отличный шанс для гола, но не совсем удачливый и заметный в этот вечер Гризманн возможностью забить не воспользовался.

И вторая сделанная Вальверде замена – Гризманна на Усмана Дембеле – сыграла на руку «Барселоне». Темнокожий французский чемпион мира-2018 с куда большим рвением взялся за дело, нежели его белокурый коллега по чемпионской команде «трехцветных». И сразу сделал несколько полезных и заметных действий в атаке, среди которых был и неплохой удар по воротам гостей.

Возможно, Конте, этого нетипичного итальянского тренера с типичным для жителей Апеннин огненным темпераментом, подвела излишне смелая манера игры даже в гостях у такого искушенного соперника, как «Барселона». Даже заменами наставник «Интера» как бы намекал, что на ничью на «Камп Ноу» его команда не согласна. А между тем сухая статистика как раз подталкивала миланцев к тому, чтобы попытаться удержать синицу в руке и четвертый подряд поединок в Лиге чемпионов завершить со счетом 1:1.

Смелость, как известно, города берет, но, наверное, не все. Такие грандиозные сооружения, как футбольная арена в каталонской столице, одним азартом и куражом не возьмешь. В какой-то момент на первый план выходят холодный расчет и мастерство. Именно это в концовке встречи продемонстрировали Лео Месси и Суарес: первый отдал замечательный пас, второй мастерски перевел мяч в угол ворот.

«Интер» было искренне жаль, но, наверное, все-таки не зря «Барселона» остается непобежденной уже в 33 кряду домашних матчах в Лиге чемпионов. И пока у нее есть Месси и Суарес, прервать эту серию будет чрезвычайно сложно.

«Барселона» (Испания) – «Интер» (Милан, Италия) – 2:1 (0:1)

Голы: Суарес, 58, 84 – Л. Мартинес, 3

«Барселона»: тер Штеген – Роберто, Пике, Лангле, Семеду – де Йонг, Бускетс (Видаль, 53), Артур – Месси (к), Суарес, Гризманн (У. Дембеле, 66)

«Интер»: Ханданович (к) – Кандрева (Д’Амброзио, 71), Годин, де Фрай, Шкриньяр, К.Асамоа – Барелла, Брозович, Сенси (Политано, 79) – Л. Мартинес, Санчес (Гальярдини, 66)

Предупреждения: Гризманн, 9. Пике, 22. Роберто, 52. Видаль, 76 – Барелла, 6. Конте (главный тренер), 82

Судья: Дамир Скомина (Словения)

«Славия» (Прага, Чехия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 0:2 (0:1)

Голы: Хакими, 35, 89