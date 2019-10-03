Неузнаваемый «Зенит». У Семака – модель Лобановского. Колонка Цыбанева

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Такого «Зенита» летом – осенью мы близко не видели. Лютый высокий прессинг в первом тайме. Атаки – все как одна – настолько вертикальны, конкретны и заострены, словно Сергей Семак в прошлом работал точильщиком ножей.

Накануне в студии «Матч ТВ» эксперты долго мусолили покорное поражение «Локомотива» от «Атлетико». Знай себе упираясь в тезис: в РПЛ с ее уровнем футбола невозможно наработать противодействие таким скоростям и такому исполнению.

Хотелось пылко возразить: побойтесь футбольного Бога, господа! А как же «Аякс», без секунды финалист предыдущей Лиги чемпионов? А «Зальцбург»? А «Црвена Звезда»? Разве их повседневный игровой контекст так уж сильно отличается от нашего? Почему они могут – а мы никак?

Спасибо Семаку. В среду на «Крестовском» он наглядно показал, что и мы можем. Он предъявил незнакомую команду, будто готовившуюся к этому дню и часу в секретной лаборатории. Так Валерий Лобановский во времена оны выводил киевское «Динамо» к европейским матчам на пик готовности.

Знаете, просто от души отлегло. А то ведь накапливалось недоумение: почему до сей поры мы, начиная с июля, не замечали в действиях чемпиона России ну, ничего примечательного, пусть бы даже повторенного из прошлого сезона? Теперь вопрос снят. Семак готовил команду прицельно к Лиге чемпионов. И «Зенит» намерен твердо держать курс на выход в плей-офф. Желательно, с первого места в группе. Группа-то, заметим, проходимая, «Зенит» в который уже раз разжился на жеребьевке этаким бонусом. Но это к слову.

Первое опробование европейской модели не обошлось без издержек. Слишком легкомысленно доигрывали при 3:0 – раз. Слишком уязвимой при воздушных налетах была оборона – два. Не исключено, что команда и слегка надорвалась с непривычки к столь резкому, по-европейски динамичному футболу – три. Но и то надо отметить, что, когда минуте к 65-й минуте такое подозрение стало закрадываться все сильнее, Семак максимально четко сработал двойной заменой, обратив замаячившую угрозу 1:1 в скорые 3:0.

Так держать, «Зенит». Очень вовремя было сказано это веское и по-футбольному убедительное слово. Предохраняющее от накатывавшего уж было комплекса неполноценности.