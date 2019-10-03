Школа от «Эспаньола». Армейцы пока без очков в Лиге Европы - Советский спорт
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03 октября 2019 22:15ФутболМощенко Захар

Школа от «Эспаньола». Армейцы пока без очков в Лиге Европы

И во втором матче группового турнира Лиги Европы ЦСКА не смог набрать ни одного очка. На сей раз армейцам преподал урок середняк испанского чемпионата.

БЕЗ ЭКСТРИМА В ЛИНИИ ОБОРОНЫ

Второй тур группового турнира Лиги Европы для обоих российских клубов должен был пройти под негласным девизом: «Что это было?». Ответ следовало дать на вопрос, что же произошло в болгарском Разграде и швейцарском Базеле с ЦСКА и «Краснодаром» соответственно. Разгромные поражения с пятью пропущенными каждым из наших полпредов мячами были нелепой случайностью или они реально отражают плачевное состояние российского футбола? Поединки против испанских клубов, которые по определению не могут быть слабыми соперниками, должны были дать более или менее объективный ответ на поставленные вопросы.

Последние успешные матчи во внутреннем чемпионате создали у игроков армейской команды благоприятный психологический фон накануне поединка с «Эспаньолом». Оформился и новый – очередной! – остов стартового состава, в который едва ли не каждую неделю вносились изменения из-за травм и дисквалификаций. Но на сей раз, по крайней мере, у Виктора Гончаренко была возможность обойтись без экстрима в линии обороны и оставить на скамейке запасных 17-летнего Вадима Карпова. Там же, в ближайшем резерве оказался и выздоровевший Седрик Гогуа. А трио игроков обороны вместе с Игорем Дивеевым и Хердуром Магнуссоном составил Звонимир Шарлия.

В средней линии, пожалуй, слегка удивило лишь отсутствие Ивана Облякова, которого, видимо, тоже усадили на скамейку запасных с целью дать небольшую передышку в бешеном графике игр. Впрочем, Кристиян Бистрович давно набрал форму после повреждения и сейчас в равной степени мог претендовать на попадание в стартовый состав, как и тот же Обляков с Ильзатом Ахметовым.

Гости выбрали на гостевую игру отнюдь не схему 4-3-3, как было отображено в официальном протоколе и на сайте УЕФА. Единственным чистым опорником на деле оказался Марко Рока, а выдвинутого вперед Джонатана Кальери поддерживала мобильная цепочка из четырех полузащитников. При случае один из них мог опуститься в опорную зону или переместиться в переднюю линию, обеспечивая шарнирную подвижность тактической конструкции каталонской команды.

ДВА МОМЕНТА ЗА ТАЙМ И ЗАХВАТЫ ДИВЕЕВА

ЦСКА начал с ожидаемого стартового натиска, венцом которого стал эффектный и очень опасный «выстрел» Николы Влашича в дальний верхний угол на 11-й минуте. Голкиперу гостей Диего Лопесу пришлось в броске кончиками пальцев переводить мяч на угловой. Армейцы в эти минуты своевременно включали прессинг, хорошо двигали мяч в передней линии и время от времени находили свободные зоны возле штрафной площади и даже внутри нее.

Но что бросалось в глаза – на игроков «Эспаньола» все эти активности красно-синих не произвели ровным счетом никакого впечатления. Подопечные Давида Гальего в Ла Лиге регулярно встречаются с куда более искушенными соперниками, играющими совсем на других скоростях. Поэтому оборонялись каталонцы несуетно и со знанием дела.

А примерно с середины первого тайма и вовсе стали значительно чаще владеть мячом, пусть и без особого продвижения его к чужим воротам. Для этих целей у «Эспаньола» были припасены дальние продольные забросы или контратаки с быстрым переходом центральной линии по флангам. Эти атакующие инструменты довольно быстро обнаружили одну проблему ЦСКА: Игорь Дивеев в борьбе с получающим пас соперником то и дело пускал в ход руки. На его счастье, турецкий рефери Али Палабийик пару раз борцовские захваты исподтишка со стороны центрального защитника москвичей откровенно проигнорировал, и лишь с третьей попытки наказал армейцев штрафным.

Вполне возможно, именно во избежание риска нарваться на нечто более серьезное Гончаренко в перерыве заменил Дивеева на Гогуа. Однако для завершенности картины первой половины стоит упомянуть еще один острый момент у ворот гостей: Федор Чалов головой замыкал короткий навес Марио Фернандеса, но угодил мячом точно в стоявшего на линии ворот голкипера.

НАКАЗАНИЕ ОТ ИСПАНСКОГО СЕРЕДНЯКА

Включение в игру Гогуа получилось не самым удачным: вскоре от ивуарийца в центре поля убежал Виктор Кампусано (тоже вышедший на замену вместо единственного форварда гостей Кальери еще в середине первого тайма), и только мастерство и хладнокровие Игоря Акинфеева позволило армейцам избежать пропущенного гола.

Но уже тогда стало ясно: «Эспаньол» планово переходит к более акцентированным атакующим действиям. Два сиротливых (и оба – заблокированных армейцами) удара в сторону ворот за первые 45 минут – очевидно, что такая статистика никак не могла устроить крепкого середняка Ла Лиги.

Вот поэтому каталонцы передвинули зону своего уверенного владения мячом слегка за центральную линию, а оттуда уже можно было время от времени отдавать разрезающие передачи на ход выбегающему из глубины игроку. Именно так и зародился гол «Эспаньола»: Матиас Варгас наземной диагональю за спину Магнуссону инициировал резкий рывок Леи Ву, и «каталонский Хен Мин Сон» легко реализовал выход один на один с Акинфеевым по центру.

Армейцам оставалось пенять только на самих себя: чуть ранее у них было два очень хороших момента. Но Марио справа «зарядил» чуть мимо дальней девятки, а Шарлия после розыгрыша углового головой пробил недостаточно акцентрованно, и мяч в створ ворот не попал.

Гончаренко, выпустив Облякова, перешел на игру в четыре защитника (Фернандес на правом фланге, Магнуссон – на левом), а затем усилил группу атаки еще и Якой Бийолом, чем уже вряд ли кого-то можно удивить. Но основная угроза воротам гостей исходила от «стандартов». Однажды после углового с правого фланга Гогуа совсем чуть-чуть не дотянулся до мяча головой. А в другом подобном эпизоде Фернандес с передачи Влашича эффектно пробил с лета в падении, но точно в руки Диего Лопесу.

Концовка встречи со стороны ЦСКА превратилась в откровенную авантюру, за что соперник москвичей и наказал, забив второй мяч. Что наводит на грустный, но очевидный вывод об уровне нашей премьер-лиги, если ее лидер абсолютно по делу проигрывает дома середняку испанского высшего дивизиона.

Лига Европы-2019/20

Группа H. 2-й тур

ЦСКА (Россия) – «Эспаньол» (Барселона, Испания) – 0:2 (0:0)

Голы: Леи Ву (М.Варгас), 64 – 0:1. Кампусано, 90+5 – 0:2

ЦСКА: Акинфеев (к) – Шарлия, Дивеев (Гогуа, 46), Магнуссон – Ахметов (Бийол, 76), Бистрович – Марио Фернандес, Влашич, Кучаев (Обляков, 67) – Сигурдссон, Чалов

«Эспаньол»: Диего Лопес – Коршья, Давид Лопес, Калеро, Педроза – Рока – Леи Ву (Пьятти, 76), Виктор Санчес (к), Гранеро (П.Лосано, 90), М.Варгас – Кальери (Кампусано, 22)

Предупреждения: Марио Фернандес, 37. Обляков, 87. Бийол, 90+2. Гончаренко (главный тренер), 90+3 – Пьятти (запасной), 31. Гранеро, 67. Леи Ву, 70

Судья: Али Палабийик (Турция)

3 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 27 000 зрителей

«Ференцварош» (Венгрия) – «Лудогорец» (Болгария) – 0:3

Положение команд в группе H: «Лудогорец» – 6 очков. «Эспаньол» – 4. «Ференцварош» – 1. ЦСКА – 0

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