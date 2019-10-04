Как до Луны пешком. Россия проиграла Испании все три матча на неделе

МУСАЕВ СКОПИРОВАЛ НАХОДКУ СЕМИНА

Жребий, как выяснилось, вовсе не слеп. Он не только в массовом порядке свел три из четырех российских клубов в нынешнем еврокубковом сезоне с тремя испанскими командами на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы – он еще и подгадал визит всех представителей Ла Лиги в Россию в одном и том же – втором – туре этих турниров. Таким образом, в течение трех дней мы имели возможность наблюдать своеобразный матч Россия – Испания из трех «сетов».

Первые два, увы, оказались для нас неудачными. «Атлетико» в Лиге чемпионов забил два безответных мяча «Локомотиву», а «Эспаньол» добился аналогичного результата в поединке Лиги Европы с ЦСКА. В теннисе или пляжном волейболе при таком раскладе третья «партия» уже не понадобилась бы. Но поскольку речь идет о футболе, третью часть «марлезонского балета» никто отменять и не думал. Так что «Краснодару» было жизненно необходимо постоять за честь всего российского футбола, попытавшись обыграть не самый именитый «Хетафе».

Самое интересное, что тренерский штаб «быков» пошел по пути наставника «Локомотива» Юрия Семина в части реконструкции тактической схемы своей команды. Мурад Мусаев и его помощники при наличии в основном составе обоих основных центральных защитников Александра Мартыновича и Уроша Спайича выпустили с первых минут еще и Йона Фьолусона, но при этом конфигурация оборонительной линии не изменилась. Исландец, подобно бразильскому железнодорожнику Серкейре Мурило, выдвинулся в опорную зону, где должен был развязать руки более креативным хавбекам команды – Тони Вилене и Кристофферу Олссону.

ТАКТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НЕ УДАЛСЯ

К сожалению, просто скопировать тактическую находку коллеги – еще не означает применить ее с таким же успехом. Порядка в середине поля с появлением в этой зоне Фьолусона у черно-зеленых больше не стало. Более того, после потери мяча Олссоном ближе к перерыву зародилась голевая атака гостей. Кенеди, быстро разобравшись в ситуации, отдал удобный пас Анхелю Родригесу, и Матвей Сафонов вынужден был проделать ту же неприятную процедуру, которую он двумя неделями ранее пятикратно выполнял на арене «Сант-Якобс Парк» в Базеле.

Кроме этого эпизода, «Хетафе» создал несколько других перспективных моментов, нанеся в общей сложности девять ударов в сторону ворот «быков». И еще пару раз мяч мог оказаться в сетке. У «Краснодара» же в атаке решительно ничего не клеилось. Лишь два удара, один из которых пришелся мимо цели, а другой был заблокирован – это все, на что оказалась способна группа атаки российской команды по итогам первой половины встречи.

Фактическим признанием того, что эксперимент с Фьолусоном в опорной зоне не удался, стала замена исландца в перерыве на Ари. Одновременно Мусаев увеличивал группу атаки на одну боевую единицу, недвусмысленно давая понять, что во втором тайме «Краснодара» намерен атаковать, атаковать и еще раз атаковать.

И действительно, игра сразу же переместилась к воротам Леандро Чичисолы. Для начала хозяева заработал штрафной ближе к правой бровке, откуда Магомед-Шапи Сулейманов попытался закрутить мяч в район 11-метровой отметки, но тот после серии рикошетов прилетел в руки голкиперу от головы Карнеро. Не прошло и двух минут, как Маркус Берг едва не добил мяч в ворота после того как вратарь не совсем качественно справился с дальним ударом.

ТРЕТИЙ «СЕТ» – ТОЖЕ НЕ НАШ

С этого момента игра по-настоящему пошла «от ножа». «Хетафе» и не думал всей командой отходить к своим воротам, продолжая искать очередной шанс впереди. По этой причине и у «быков» было достаточно пространства на чужой половине поля, чтобы успешно комбинировать и создавать опасные моменты.

Ари, балансируя на грани офсайда, в течение двух минут оказывался в одиночестве метрах в 30 от ворот. Но в первом случае русский бразилец решил издали перебрасывать мяч через голкипера – и пробил выше перекладины, а во втором элементарно не сумел принять хороший пас от Олссона.

Все надежды «Краснодара» сравнять счет рухнули, словно карточный домик, на 61-й минуте. При простеньком штрафном, который гости разыграли незамысловатым забросом мяча на «точку», и вся оборона хозяев застыла в ступоре, и Анхель Родригес, легко ускользнув от Берга, красивым ударом с лета уложил мяч в дальний угол ворот.

Впрочем, Ари вскоре вернул «Краснодар» в игру, в одиночку организовав выпад по левому флангу, убежав от Бруно Гонсалеса по лицевой и пробив под перекладину после того, как не прошла передача на Шапи.

За десять минут до истечения основного времени гости остались в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Давид Тимор. «Краснодар» ухватился за последнюю соломинку, организовал несколько действительно острых атак. В одной из них Ари «черпачком» забросил мяч на Даниила Уткина, но молодой полузащитник «быков» толком пробить по воротам не сумел. А самый яркий шанс спасти ничью упустил Берг. Шведа прямо по центру вывели один на один с вратарем, но нападающий не сумел протолкнуть мяч в сетку.

В итоге и третий «сет» в матче Россия – Испания закончился не в пользу нашей команды. Что заставляет сделать неутешительный вывод: российскому клубному футболу до европейских грандов – как до Луны пешком.

Лига Европы-2019/20

Группа С. 2-й тур

«Краснодар» (Россия) – «Хетафе» (Испания) – 1:2 (0:1)

Голы: Анхель Родригес (Кенеди), 36 – 0:1. Анхель Родригес (Карнеро), 61 – 0:2. Ари (Сулейманов), 69 – 1:2

«Краснодар»: Сафонов – Петров, Мартынович (к), Спайич, Рамирес – Олссон (Уткин, 74), Фьолусон (Ари, 46), Вилена – Сулейманов, Берг, Намли (Мануэл Фернандеш, 70)

«Хетафе»: Чичисола – Ньом, Бруно Гонсалес (к), Кабрера, Карнеро – Портильо (Джейсон, 72), Фажр, Тимор, Кенеди (Кукурелья, 76) – Анхель Родригес (Максимович, 84), Гальего

Предупреждения: Вилена, 40. Фьолусон, 42. Берг, 52. Ари, 63 – Бруно Гонсалес, 63. Тимор, 63. Карнеро, 75. Анхель Родригес, 83

Удаление: Тимор, 81 (вторая желтая карточка)

Судья: Иван Бебек (Хорватия)

3 октября. Краснодар. Стадион «Краснодар»

«Трабзонспор» (Турция) – «Базель» (Швейцария) – 2:2

Положение команд в группе С: «Хетафе» – 6 очков. «Базель» – 4. «Трабзонспор» – 1. «Краснодар» – 0