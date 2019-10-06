Оздоев выходит на королевский уровень. «Зенит» выиграл в Екатеринбурге

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«Зенит» без Ракицкого и Барриоса

«Зенит» приехал в Екатеринбург в хорошем настроении после победы над «Бенфикой» (3:1) в Лиге чемпионов. Добавляла праздничной атмосферы и отличная погода – +17 градусов позволили болельщикам прийти на матч в шортах и майке. А ведь неделю назад за день до матча с ЦСКА (0:3) в столице Свердловской области выпал снег.

Подпортить настроение Сергею Семаку могло лишь отсутствие перебравших карточек Вильмара Барриоса и Ярослава Ракицкого. В их отсутствие наставник сильно перекроил состав, изменив даже саму игровую схему.

В центре обороны к Браниславу Ивановичу присоединились Эмануэль Маммана и Йордан Осорио. На левом фланге вышел Юрий Жирков, а Дуглас Сантос выдвинулся в опорную зону. Вкупе с первым появлением в воротах Михаила Кержакова, для которого игра на выходах является сильнейшей стороной, можно говорить о том, что питерцы серьезно подготовились к фланговым атакам «шмелей». «Зенит» вышел играть по схеме 3-4-1-2, но провел по ней меньше 15 минут.

Дмитрий Парфенов удивил возвращением в опорную зону Романа Емельянова, старт сезона начинавшего на позиции центрального защитника. Таким образом, наставник стремился нивелировать преимущество соперника в центральной зоне, ведь было очевидно, что гости будут владеть мячом большую часть матча.

А в нападении неожиданно появился легендарный в прошлом форвард питерцев Павел Погребняк. Зато впервые в сезоне в старте оказалась вся креативная тройка Николай Димитров – Эрик Бикфалви – Отман Эль-Кабир.

План Парфенова не сработал

Уже на старте матча стало понятно, что одержать первую историческую победу над «Зенитом» уральцам, видимо, не удастся. Иванович пришел в чужую штрафную на подачу углового и с нескольких метров замкнул скидку мастера верховых единоборств Артема Дзюбы.

Этот гол позволил Семаку вновь перестроить игру, когда Маммана получил повреждение и на 14-й минуте был вынужден уступить место на поле Олегу Шатову. Питерцы вернулись к более привычной схеме 4-4-2. Россиянин очень активно вошел в игру, много взаимодействовал с партнерами и не стеснялся брать игру на себя. Порадуемся за Шатова, в последние год-полтора он словно бы потерял себя, но есть все шансы, что сейчас возвращается на свой уровень.

⚽ Комбинация Сердара Азмуна и Магомеда Оздоева помогает «Зениту» укрепить преимущество в гостях у «Урала».



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📱 «МАТЧ! КЛУБ»https://t.co/buG79KT2Hy — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 6, 2019

К середине тайма «Зенит» благодаря изящной стеночке, разыгранной Магомедом Оздоевым и Сердаром Азмуном на входе в штрафную, удвоил преимущество и, в общем-то, снял все вопросы об исходе встречи. Единственный раз в первом тайме местные болельщики вскочили с мест, когда Бикфалви вывалился один на один с Кержаковым и пробил мимо вратаря, но ассистент Николая Волошина уличил его в нахождении во «вне игры».

Половина «Зенита» на сегодня – это Оздоев

В нынешнем сезоне «Урал» на своем является самой результативной командой РПЛ, но на сей раз игра у Димитрова и Эль-Кабира не пошла. Если Бикфалви регулярно встречался с мячом и пытался обострять, то его партнеры по атаке растворились на поле.

В начале второго тайма Парфенов снял Димитрова с игры, а в поле появился Владимир Ильин. Хозяева поддавили соперника и довольно быстро отыграли один мяч – Шатов неудачно подставил колено под скидку Бикфалви после розыгрыша углового и отправил мяч в свои ворота.

В следующие пять минут воодушевленные хозяева прижали соперника. Зенитовцы как будто держали в голове сложный график и хотели победить малыми силами, но давление уральцев становилось все сильнее. К счастью для гостей, редкая вылазка привела к коллективной ошибке «шмелей» в обороне – Денис Поляков, пытаясь прервать подачу, не попал головой по мячу, а Олег Баклов остался в полупозиции и уже не мог помешать Азмуну отправить мяч в сетку.

А голевую передачу на свой счет записал Оздоев. С учетом матча с «Бенфикой» в течение недели Магомед записал на свой счет 4 (1+3) очка в системе «гол+пас». То есть он принял непосредственное участие в 66% всех голов своей команды. Потрясающая результативность для опорника.

Гол Азмуна сбил хозяевам дыхание, и до конца матча они, несмотря на большое желание, к ничейному результату уже так близко не были. В чем, в общем-то, могут винить в первую очередь себя – ударов они нанесли много, но точности им неизменно не хватало.

«Урал» – «Зенит» – 1:3 (0:2)

Голы: Иванович, 3 – 0:1. Оздоев, 27 – 0:2. Шатов, 58 – 1:2. Азмун, 63 – 1:3.

«Урал»: Баклов, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Августиняк, Р. Емельянов (Егорычев, 55), Димитров (Ильин, 51), Бикфалви, Эль-Кабир, Погребняк.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Осорио, Иванович, Маммана (Шатов, 14), Жирков (Ерохин, 65), Дуглас Сантос, Оздоев, Дриусси, Азмун (Мак, 83), Дзюба.

Судья: Волошин (Смоленск).