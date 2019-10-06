Оздоев выходит на королевский уровень. «Зенит» выиграл в Екатеринбурге - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 октября 2019 13:46Футбол

Оздоев выходит на королевский уровень. «Зенит» выиграл в Екатеринбурге

И как минимум на два часа вышел на промежуточное первое место в чемпионате России. В двух голах питерского клуба из трех, как и в матче с «Бенфикой» принял непосредственное участие номинальный опорник Оздоев.

«Зенит» без Ракицкого и Барриоса

«Зенит» приехал в Екатеринбург в хорошем настроении после победы над «Бенфикой» (3:1) в Лиге чемпионов. Добавляла праздничной атмосферы и отличная погода – +17 градусов позволили болельщикам прийти на матч в шортах и майке. А ведь неделю назад за день до матча с ЦСКА (0:3) в столице Свердловской области выпал снег.

Подпортить настроение Сергею Семаку могло лишь отсутствие перебравших карточек Вильмара Барриоса и Ярослава Ракицкого. В их отсутствие наставник сильно перекроил состав, изменив даже саму игровую схему.

В центре обороны к Браниславу Ивановичу присоединились Эмануэль Маммана и Йордан Осорио. На левом фланге вышел Юрий Жирков, а Дуглас Сантос выдвинулся в опорную зону. Вкупе с первым появлением в воротах Михаила Кержакова, для которого игра на выходах является сильнейшей стороной, можно говорить о том, что питерцы серьезно подготовились к фланговым атакам «шмелей». «Зенит» вышел играть по схеме 3-4-1-2, но провел по ней меньше 15 минут.

Дмитрий Парфенов удивил возвращением в опорную зону Романа Емельянова, старт сезона начинавшего на позиции центрального защитника. Таким образом, наставник стремился нивелировать преимущество соперника в центральной зоне, ведь было очевидно, что гости будут владеть мячом большую часть матча.

А в нападении неожиданно появился легендарный в прошлом форвард питерцев Павел Погребняк. Зато впервые в сезоне в старте оказалась вся креативная тройка Николай Димитров – Эрик Бикфалви – Отман Эль-Кабир.

План Парфенова не сработал

Уже на старте матча стало понятно, что одержать первую историческую победу над «Зенитом» уральцам, видимо, не удастся. Иванович пришел в чужую штрафную на подачу углового и с нескольких метров замкнул скидку мастера верховых единоборств Артема Дзюбы.

Этот гол позволил Семаку вновь перестроить игру, когда Маммана получил повреждение и на 14-й минуте был вынужден уступить место на поле Олегу Шатову. Питерцы вернулись к более привычной схеме 4-4-2. Россиянин очень активно вошел в игру, много взаимодействовал с партнерами и не стеснялся брать игру на себя. Порадуемся за Шатова, в последние год-полтора он словно бы потерял себя, но есть все шансы, что сейчас возвращается на свой уровень.

К середине тайма «Зенит» благодаря изящной стеночке, разыгранной Магомедом Оздоевым и Сердаром Азмуном на входе в штрафную, удвоил преимущество и, в общем-то, снял все вопросы об исходе встречи. Единственный раз в первом тайме местные болельщики вскочили с мест, когда Бикфалви вывалился один на один с Кержаковым и пробил мимо вратаря, но ассистент Николая Волошина уличил его в нахождении во «вне игры».

Половина «Зенита» на сегодня – это Оздоев

В нынешнем сезоне «Урал» на своем является самой результативной командой РПЛ, но на сей раз игра у Димитрова и Эль-Кабира не пошла. Если Бикфалви регулярно встречался с мячом и пытался обострять, то его партнеры по атаке растворились на поле.

В начале второго тайма Парфенов снял Димитрова с игры, а в поле появился Владимир Ильин. Хозяева поддавили соперника и довольно быстро отыграли один мяч – Шатов неудачно подставил колено под скидку Бикфалви после розыгрыша углового и отправил мяч в свои ворота.

В следующие пять минут воодушевленные хозяева прижали соперника. Зенитовцы как будто держали в голове сложный график и хотели победить малыми силами, но давление уральцев становилось все сильнее. К счастью для гостей, редкая вылазка привела к коллективной ошибке «шмелей» в обороне – Денис Поляков, пытаясь прервать подачу, не попал головой по мячу, а Олег Баклов остался в полупозиции и уже не мог помешать Азмуну отправить мяч в сетку.

А голевую передачу на свой счет записал Оздоев. С учетом матча с «Бенфикой» в течение недели Магомед записал на свой счет 4 (1+3) очка в системе «гол+пас». То есть он принял непосредственное участие в 66% всех голов своей команды. Потрясающая результативность для опорника.

Гол Азмуна сбил хозяевам дыхание, и до конца матча они, несмотря на большое желание, к ничейному результату уже так близко не были. В чем, в общем-то, могут винить в первую очередь себя – ударов они нанесли много, но точности им неизменно не хватало.

«Урал» – «Зенит» – 1:3 (0:2)

Голы: Иванович, 3 – 0:1. Оздоев, 27 – 0:2. Шатов, 58 – 1:2. Азмун, 63 – 1:3.

«Урал»: Баклов, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Августиняк, Р. Емельянов (Егорычев, 55), Димитров (Ильин, 51), Бикфалви, Эль-Кабир, Погребняк.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Осорио, Иванович, Маммана (Шатов, 14), Жирков (Ерохин, 65), Дуглас Сантос, Оздоев, Дриусси, Азмун (Мак, 83), Дзюба.

Судья: Волошин (Смоленск).

Загитова и Трусова в одной упряжке. Анонс событий недели Из трех турниров ближайших дней официальным будет лишь этап юниорского Гран-при. Но два остальных и без этого статуса обещают стать сверхинтересными. 03.10.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Трусова опередила Загитову в произвольной программе на Japan Open Синицына выиграла короткую программу на Гран-при среди юниоров в Италии Медведева выиграла предсезонный турнир в Шанхае
Михаил Боярский: Сейчас надо выйти из группы, а в 2021 году – сыграть в финале Народный артист России и преданный болельщик «Зенит» восхищен игрой команды против «Бенфики». 04.10.2019 13:30 Футбол Августин Александр
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Мозалев вывел в финал Гран-при и себя, и Самсонова. Обзор турниров уик-энда В Загребе завершился предпоследний отборочный этап юниорской серии Гран-при. У России уже 11 мест в финале, который пройдет в Турине в начале декабря. 29.09.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Синицына выиграла короткую программу на Гран-при среди юниоров в Италии Камила Валиева: Хотела бы поувереннее кататься Ерохов снялся с юниорского чемпионата мира, его заменит Даниелян
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Армия разбилась о стену Самонова. Как «Витязь» победил чемпионов Команда из Подмосковья одолела ЦСКА 2:1 и продлила серию побед до десяти матчей. А ее вратарь Александр Самонов отразил 44 броска. 03.10.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
«Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай
На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай
Как до Луны пешком. Россия проиграла Испании все три матча на неделе «Краснодар» дома уступил «Хетафе» во втором туре Лиги Европы и подвел печальную черту под противостоянием российских клубов с испанскими в еврокубках на этой неделе. 04.10.2019 00:00 Футбол Мощенко Захар
Будет ли уволен Хохлов и каким будет «Спартак»? Главные интриги 12-го тура «Советский спорт» рассказывает о главных интригах 12-го тура РПЛ. 05.10.2019 10:37 Футбол Безъязычный Алексей
Новости
13:50 Футбол Олег Терехин: Вслед за Хохловым должны уйти те, кто причастен к летней селекции
13:29 Футбол Александр Бубнов: «Арсенал» - серьезный соперник, тем не менее ставлю на победу «Локомотива»
13:23 Футбол ЦСКА обыграл «Ростов» в матче молодежного первенства
13:22 Футбол «Зенит» в гостях переиграл «Урал» и возглавил таблицу РПЛ
13:09 Футбол Тренер «Хоффенхайма»: Мы вошли в историю, ведь «Хоффенхайм» еще никогда не побеждал в Мюнхене
13:05 Футбол «Локомотив» - «Арсенал». Стартовые составы команд
12:58 Футбол Нико Ковач: Нельзя сказать, что «Хоффенхайм» победил незаслуженно
12:36 Футбол Игорь Дивеев: Думаю, в топ-6 команд РПЛ «Ростов» входит
12:25 Футбол На матч «Краснодар» - «Спартак» проданы все билеты
12:22 Теннис Джокович выиграл турнир в Токио
11:56 Хоккей Майк Бэбкок: Не был уверен, понимает ли Михеев, что я ему говорю, но он все сделал
11:41 Футбол Сергей Бобровский: Здорово победить, особенно в первом домашнем матче
11:38 Футбол Роман Широков: Весь футбол «Краснодара» держится на Ари
11:10 Хоккей Матчи КХЛ в воскресенье начнутся с минуты молчания в память о Мнацяне
11:05 Бокс Головкин согласился дать реванш Деревянченко
10:53 Футбол Бубнов поставил на победу «Зенита» над «Уралом»
10:49 Хоккей Анже Копитар: Нельзя пропускать шесть голов и надеяться на победу
10:26 Футбол «Урал» - «Зенит». Стартовые составы команд
10:22 Хоккей Майк Хоффман: Без сэйвов Бобровского «Тампа-Бэй» забила бы семь или восемь голов
10:12 Хоккей Игорь Ларионов: В НХЛ готовы к диалогу о проведении матчей в России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика