Ивелин Попов: Футбольный бог сегодня наградил Байрамяна - Советский спорт
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06 октября 2019 20:17ФутболГригорьевская Юлия

Ивелин Попов: Футбольный бог сегодня наградил Байрамяна

После матча ЦСКА – «Ростов» своими впечатлениями поделился полузащитник гостей Ивелин Попов.

– Сегодня мог случиться хетт-трик. Не жалеете, что этого не произошло?
– Могло быть и 4:0, и 5:0. ЦСКА лидировал до этого тура и мы очень довольны, что смогли сегодня в принципе у него выиграть.

– Как считаете, «Ростов» полностью переиграл ЦСКА?
– Давайте будем реалистами. Не стоит говорить, что мы полностью переиграли армейцев. Вы видели, что в первые пятнадцать минут было серьезное давление. Да и во втором тайме больше играли на нашей половине поля.

– Байромян забил два гола. Удивлены?
– Нет, конечно. Он много тренируется, отдает многое команде. Футбольный бог его сегодня наградил.

– ЦСКА развалился в обороне. Согласны?
– У армейцев хорошая команда и тренер. Пусть они решают свои проблемы. Я слежу только за своей командой.

– Которая теперь на первом месте.
– Это хорошо (смеется).

– В начале матча у вас был момент. Вы били издали и могли забить. А ведь голевая феерия могла начаться с вас.
– Могла, но не получилось. Главное, что мы выиграли. Все ребята, которые вышли сегодня в составе, бились на сто десять процентов. Все выполнили то, что хотел от нас тренер.

– Год назад «Ростов» выиграл в Москве у ЦСКА со счетом 1:0. Теперь 3:1. Привыкаете обыгрывать армейцев?
– Нельзя так говорить, что привыкаем. ЦСКА – одна из лучших команд в России, поэтому нужно относиться к нему с уважением.

– Теперь и «Ростов» становится одной из больших команд?
– Мы очень этого хотим, но это не может получиться за один день. Надо идти к этому шаг за шагом.

– Насколько второй мяч сыграл важную роль в сценарии развития событий? Вы ведь забили перед самым перерывам.
– Это очень сильно нам помогло. Придало уверенности. Во втором тайме нам игралось легче. Вы видели, что когда счет стал 2:0, много времени проводилось на нашей половине поля. Хорошо, что удалось забить третий мяч.

– Что сказал команде Валерий Карпин после игры?
– Поздравил с победой, пожелал удачи в сборной тем ребятам, которые туда отправляются.

– Насколько он был позитивен? Показалось, что после матча он был немного зол.
– Тренеру всегда надо быть немного злым. Никогда нельзя расслабляться. Если он расслабиться – это перейдет на игроков. А когда наставник ведет себя строго и нервно, мы тоже в порядке.

– Прошло уже двенадцать туров, фактически половина чемпионата. Ожидали, что можете лидировать?
– У нас было много собраний на сборах. Игроки много говорили друг с другом, готовились, но о турнирной таблице вообще не думали. Но мы играем хорошо. У нас многое получается, поэтому двигаемся дальше.

– Когда поверили, что три очка уже не упустите?
– Мы и до игры верили в успешный результат, а когда забили третий мяч, стало легче. Тем более, могли еще и четвертый забить.

– Там же оставалось полчаса и многое могло случиться.
– Вы помните, в том году, когда мы играли в пять защитников, то вообще практически не пропускали и даже не давали бить по нашим воротам. Поэтому я был очень спокоен и уверен сегодня.

– Романа Еременко не было в заявке. Что с ним случилось?
– Он заболел. Целую неделю тренировался, но получилось вот так. Неприятно.

– Не помешает ли «Ростову», который набрал ход, пауза на сборные?
– Думаю, помешает. Но это касается не только «Ростова», но и всех команд, у которых много сборников. Десять дней – это большой отрезок. Ребята выпадают из тренировочного ритма и потом требуется шесть-семь дней, чтобы войти в строй.

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