Кузнецов не станет новым Каррерой. «Краснодар» победил «Спартак» (видео)

СОВСЕМ ДРУГОЙ «СПАРТАК»

Еще месяц-полтора назад казалось, что противостояние «Краснодара» и «Спартака» обречено на статус центрального в туре, но за это время «быки» провалились в Лиге Европы, а красно-белые везде и, как следствие, лишились Олега Кононова на тренерской скамейке. На матч в Краснодаре москвичей вывел исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов.

Спартаковцы вышли в этой встрече в очень неожиданном сочетании. В основном из-за неготовности большинства игроков. В воротах появился Артем Ребров, в центре обороны Илья Кутепов, а на флангах – Николай Рассказов (справа) и Андрей Ещенко (слева).

Не меньше изменений Кузнецов приготовил и в средней линии – Наиль Умяров и Алекс Крал в центре, Джордан Ларссон справа, Резиуан Мирзов слева, а Джано Ананидзе под единственным нападающим Лоренсо Мельгарехо. Ни Айртона, ни Романа Зобнина, ни Зелимхана Бакаева, ни Андре Шюррле, ни Самюэля Жиго не оказалось даже в заявке. Эсекьель Понсе, Гус Тил и Аяз Гулиев по состоянию здоровья остались на скамейке запасных.

Мурад Мусаев не мог рассчитывать на Тони де Вилену, пропускавшего встречу из-за дисквалификации, и не успевшего восстановиться Вандерсона. Пару в центре поля составили Руслан Камболов и Кристофер Олссон, а на краях появились Магомед-Шапи Сулейманов и Дмитрий Стоцкий.

«БЫКИ» ЕДВА НЕ РАСТОПТАЛИ «СПАРТАК»

Если Доменико Тедеско, который, по слухам, уже приехал в Москву и готовится к официальному представлению в должности главного тренера «Спартка», смотрел матч в Краснодаре, наверняка схватился за голову. С первых минут «горожане» начали буквально возить гостей и открыли счет уже на третьей минуте. Крал не попал по мячу после розыгрыша углового и подарил гол Маркусу Бергу.

Арбитр Виталий Мешков выдержал паузу в ожидании комментариев от ассистента VAR (было подозрение на игру шведа рукой), но гол все же засчитал. Примечательно, что Берг в нынешнем сезоне РПЛ забил к этому моменту только два мяча – и оба в ворота ЦСКА. Такой вот он «любитель» столичных клубов.

Тотальное преимущество почему-то успокоило хозяев. Спартаковцы, вышедшие в непривычном сочетании, минут 15 пытались освоиться, а затем провели несколько опасных атак. В ходе одной из них Мельгарехо головой пробил в перекладину, а в другом эпизоде мяч попал в руку Александру Мартыновичу – свисток судьи промолчал.

Если с мячом красно-белые еще как-то адаптировались к мокрому газону в Краснодаре, то без него буквально впадали в панику, чему в немалой степени способствовала роскошная игра Ари. В одном эпизоде он вывел Берга один на один с Ребровым (швед пробил мимо), а в другом выдержал мхатовскую паузу и пасов вразрез вывел на удар Сергея Петрова. Защитник с угла штрафной прошил Реброва.

Известному болельщику «Спартака» министру иностранных дел Сергею Лаврову, смотревшему футбол в ложе вместе с Сергеем Галицким, оставалось только грустно покачать головой. Зато сам матч получился очень живым, ярким и зрелищным. Ни те, ни другие в обороне не блистали. Как следствие, перед свистком на перерыв гости один мяч отыграли – Спайич проспал эпизод и не смог помешать Ларссону расстрелять Матвея Сафонова.

«БЫКИ» ВЫДОХЛИСЬ, НО «СПАРТАК» НЕ ДОЖАЛ

В перерыве Мусаев сделал вынужденную замену. Вместо получившего повреждение Камболова появился Кайо, для которого этот матч стал лишь вторым в РПЛ. На пользу хозяевам это не пошло. Второй тайм был совершенно не похож на первый. «Краснодар» стал реже владеть мячом на чужой половине поля и проводить позиционные атаки. «Быки» стали отчетливо терять инициативу, перешли на средние и длинные передачи и стали заметно нервничать – в попытках сорвать атаки красно-белых в течение семи минут с 64-й по 70-ю они получили три предупреждения.

Спартаковцы за счет активности Ларссона задергали на фланге Кристиана Рамиреса. Швед бил по воротам при первой возможности и вынудил эквадорца нарушить на себе правила. Мешков оценил фол желтой карточкой, которая стала для него четвертой в нынешнем чемпионате. Так что следующий матч против «Динамо» он пропустит.

Если Джордан был лучшим в составе гостей, то Крал однозначно худшим. Чешский опорник часто терял позицию, неуверенно владел мячом, совершал много потерь, проигрывал борьбу и ошибался в передачах. И это не говоря о голе, в котором он виноват целиком и полностью.

Кузнецов попытался еще увеличить давление на штрафную Сафонова и выпустил вместо Ананидзе Гуса Тила. Отчасти ход сработал, свой момент москвичи создали – после розыгрыша углового Рассказов скинул мяч на дальнюю штангу, но Георгий Джикия в борьбе с оппонентом не попал в створ метров с трех.

В концовке Мусаев убрал с поля Берга, чье едва ли не каждое действие приводило к потере мяча. У форварда не шли ни удары, ни обводка и просто попытки сохранить мяч. Вместо него в центр поля вышел молодой Даниил Уткин и первым же касанием вывел на ударную позицию Шапи, но вингер не рискнул бить самостоятельно, а пас у него не получился.

Несмотря на удаление Кайо в концовке за вторую желтую карточку, команда Сергея Галицкого удержала победу и сохранила свои позиции в квартете лидеров чемпионата страны. А «Спартак» проиграл в РПЛ пятый матч подряд, лишился получившего два предупреждения в течение 20 секунд Джикии и ушел на паузу на матчи сборных без главного тренера и в четырех очках от зоны вылета.

«Краснодар» – «Спартак» – 2:1 (2:1)

Голы: Берг, 3 – 1:0. Петров, 20 – 2:0. Ларссон, 45 – 2:1.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Сулейманов, Камболов (Кайо, 46), Олссон, Стоцкий (Скопинцев, 70), Ари, Берг (Уткин, 81).

«Спартак»: Ребров, Рассказов, Кутепов, Джикия, Ещенко, Умяров, Крал, Ларссон (Э. Понсе, 81), Ананидзе (Тил, 69), Мирзов, Мельгарехо (Глушенков, 90).

Предупреждения: Мирзов, 33. Олссон, 64. Рамирес, 67. Кайо, 70. Ари, 85. Кутепов, 90. Джикия, 90+2.

Удаления: Кайо, 88 (2 жк). Джикия, 90+3 (2 жк).

Судья: Мешков (Дмитров).