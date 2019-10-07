Дзюба предложил мальчику Прохору побить любого игрока сборной

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ТРОЛЛИНГ РЕБРОВА И СОБОЛЕВА

Из-за холода игроки вышли на утреннюю тренировку в шапках и шарфах. Но настроение все равно было хорошим, особенно у дебютантов команды и ее капитана Артема Дзюбы. По дороге из тренажерного зала зенитовец успел перекинуться парой слов с игроками молодежной сборной России, работавшей на соседнем поле.

- Да я получше Реброва буду, - услышали журналисты обрывок фразы Дзюбы. Кому Артем это сказал, не было понятно. Начали перебирать спартаковцев, вызванных в молодежку. После нехитрых вычислений стало понятно: видимо, Дзюба подколол Артема Реброва в разговоре с Александром Максименко, который, как известно, в воскресенье неожиданно остался в запасе на матч с «Ахматом».

- В сборную вызван лучший бомбардир чемпионата России Александр Соболев. Не боитесь конкуренции? - спросили Дзюбу. И тут капитан быстро нашел что ответить, снова немного поддев товарища по команде.

- Я уже видел его и все в целом понял, - сказал Артем.

ВСТРЕЧА С КУМИРОМ

…На понедельник была запланирована восстановительная тренировка в облегченном режиме. Травмированных в Новогорске не обнаружилось, но работали игроки по-разному - в зависимости от того, когда - в субботу или воскресенье - проводили матчи за свои клубы. Так, Далер Кузяев тренировался с физиотерапевтом у дальнего углового флажка.

Занятие было полностью открыто для прессы, и на миниатюрных трибунах собрался почти аншлаг. Присутствовала там и группа детей, среди которых был замечен Прохор Ильиных - тот самый мальчик, которого чуть не отчислили из школы за стрижку «под Златана Ибрагимовича»… В понедельник осуществилась мечта Прохора - он познакомился с Дзюбой.

- Ты замерз? Чай тебе принесли? – поинтересовался капитан у парнишки после совместного фото. А потом в очередной раз проявил свое неординарное чувство юмора.

- Пойдем кого-нибудь побьем. Любого игрока. Кого хочешь? – обратился Дзюба к Прохору. - Можно вот Мурада Латипова (сотрудник РФС. - Прим. ред.). Я ему однажды уже провел удушающий прием…

Мальчишка, до конца не понимая, шутит его кумир или нет, буквально светился от счастья. Никого бить, конечно, не стали. В сборной России царят мир и дружба.

ГИЛЕРМЕ С ЧАЕМ

- Гиля, вы замерзли? – поинтересовались у основного вратаря сборной России в холле новогорской базы.

- Да, очень холодно, - стуча зубами, произнес Гилерме, держа в руках стакан с горячим чаем… Что ж, пусть мороз станет единственной проблемой для сборной России в предстоящем матче в «Лужниках» с шотландцами.