Поражение, нанесенное самому себе. Как Марадона победил в нем Диего - Советский спорт
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07 октября 2019 21:47ФутболЗибрак Артем

Поражение, нанесенное самому себе. Как Марадона победил в нем Диего

Обозревателю «Советского спорта» Артему Зибраку повезло посмотреть документальный фильм «Диего Марадона», номинированный на «Золотой глаз» Каннского кинофестиваля.

На протяжении всего последнего десятилетия мировой футбол разделен на два примерно одинаковых лагеря – тех, кто считает главной величиной современности Лионеля Месси, и тех, кто отдает пальму первенства Криштиану Роналду. Обсуждаются их подвиги на футбольном поле, скорость, техника, дриблинг, видение поля и прочие футбольные нюансы. И за всем этим мы забываем, что они не файлики из футбольного симулятора FIFA, а в первую очередь два обычных человека из плоти и крови.

Три десятилетия назад у любителей футбола таких проблем не было. Во-первых, потому что Диего Марадона не давал никому повода усомниться в том, что он как минимум главный футболист поколения. А во-вторых, потому что никогда не был ангелом. Хотя и был для аргентинских и неаполитанских фанатов настоящим богом.

Об этом номинированный в Каннах на премию «Золотой глаз» документальный фильм «Диего Марадона», цифровой релиз которого назначен на 8 октября. Режиссером картины стал англичанин Азиф Кападиа, известный по другой документалке – про автогонщика Айртона Сенну. Также в его копилке победа в конкурсе студенческих фильмов Каннского кинофестиваля в 1998 году с короткометражкой «Овцекрад». Впрочем, она любви простых зрителей не снискала.

Главным слоганом его нового фильма о Марадоне стали четыре слова: «Бунтарь. Герой. Обманщик. Бог». Таким и был великий аргентинец. На футбольном поле одновременно и волшебником, которому удалось выиграть чемпионат мира со сборной Аргентины, в которую не верили собственные болельщики, и два скудетто с «Наполи», который к его приходу мечтал хотя бы не вылететь из серии А, и мошенником, забившим рукой самый великий гол в истории мундиалей. А за его пределами – разгильдяем, ведущим разгульный и даже развратный образ жизни, и наркоманом, самостоятельно сломавшим свою карьеру.

Через весь фильм красной нитью проходит характеристика, которую дал Марадоне его личный тренер: «В нем жили два человека: Диего – стеснительный парень из бедного района Буэнос-Айреса Вилья Фиорито, и Марадона – тот, кем ему приходилось быть ради успехов на футбольном поле. Ради первого я пошел бы на край света, ради второго не сделал бы и шага».

Собственно, фильм большей частью посвящен неаполитанскому периоду в жизни Марадоны. В серию А он переезжал после двух невзрачных сезонов в «Барселоне» и оказался в самом бедном городе Италии, потому что больше никому не был нужен. Зато здесь был встречен по-королевски – на его презентации трибуны ломились от количества желающих увидеть его воочию.

На футбольном поле он платил обожавшим его неаполитанским болельщикам победами, но с каждым успехом все отчетливее становился их заложником, связался с мафией, подсел на кокаин и стал падок до женщин легкого поведения. Еще оставаясь любимым фанатами «Наполи» и сборной Аргентины, он все сильнее раздражал всех остальных. И в конце концов пал под натиском обстоятельств и собственной зависимости, превратившей его в живой мем.

Фильмов о великом аргентинском нападающем много – чего стоит только «Марадона» Эмира Кустурицы. Но эта лента отличается от прочих тем, что рассматривает под микроскопом период с 1984-го по 1991 год, когда он пережил самые незабываемые годы жизни и пик карьеры, а затем, по сути, встретил ее закат. Как внешние обстоятельства и запредельная популярность человека, которого на полном серьезе превозносили выше бога, превратили его в преступника и опустили на самое дно социальной лестницы. И как Марадона окончательно победил в нем Диего.

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