Поражение, нанесенное самому себе. Как Марадона победил в нем Диего

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На протяжении всего последнего десятилетия мировой футбол разделен на два примерно одинаковых лагеря – тех, кто считает главной величиной современности Лионеля Месси, и тех, кто отдает пальму первенства Криштиану Роналду. Обсуждаются их подвиги на футбольном поле, скорость, техника, дриблинг, видение поля и прочие футбольные нюансы. И за всем этим мы забываем, что они не файлики из футбольного симулятора FIFA, а в первую очередь два обычных человека из плоти и крови.

Три десятилетия назад у любителей футбола таких проблем не было. Во-первых, потому что Диего Марадона не давал никому повода усомниться в том, что он как минимум главный футболист поколения. А во-вторых, потому что никогда не был ангелом. Хотя и был для аргентинских и неаполитанских фанатов настоящим богом.

Об этом номинированный в Каннах на премию «Золотой глаз» документальный фильм «Диего Марадона», цифровой релиз которого назначен на 8 октября. Режиссером картины стал англичанин Азиф Кападиа, известный по другой документалке – про автогонщика Айртона Сенну. Также в его копилке победа в конкурсе студенческих фильмов Каннского кинофестиваля в 1998 году с короткометражкой «Овцекрад». Впрочем, она любви простых зрителей не снискала.

Главным слоганом его нового фильма о Марадоне стали четыре слова: «Бунтарь. Герой. Обманщик. Бог». Таким и был великий аргентинец. На футбольном поле одновременно и волшебником, которому удалось выиграть чемпионат мира со сборной Аргентины, в которую не верили собственные болельщики, и два скудетто с «Наполи», который к его приходу мечтал хотя бы не вылететь из серии А, и мошенником, забившим рукой самый великий гол в истории мундиалей. А за его пределами – разгильдяем, ведущим разгульный и даже развратный образ жизни, и наркоманом, самостоятельно сломавшим свою карьеру.

Через весь фильм красной нитью проходит характеристика, которую дал Марадоне его личный тренер: «В нем жили два человека: Диего – стеснительный парень из бедного района Буэнос-Айреса Вилья Фиорито, и Марадона – тот, кем ему приходилось быть ради успехов на футбольном поле. Ради первого я пошел бы на край света, ради второго не сделал бы и шага».

Собственно, фильм большей частью посвящен неаполитанскому периоду в жизни Марадоны. В серию А он переезжал после двух невзрачных сезонов в «Барселоне» и оказался в самом бедном городе Италии, потому что больше никому не был нужен. Зато здесь был встречен по-королевски – на его презентации трибуны ломились от количества желающих увидеть его воочию.

На футбольном поле он платил обожавшим его неаполитанским болельщикам победами, но с каждым успехом все отчетливее становился их заложником, связался с мафией, подсел на кокаин и стал падок до женщин легкого поведения. Еще оставаясь любимым фанатами «Наполи» и сборной Аргентины, он все сильнее раздражал всех остальных. И в конце концов пал под натиском обстоятельств и собственной зависимости, превратившей его в живой мем.

Фильмов о великом аргентинском нападающем много – чего стоит только «Марадона» Эмира Кустурицы. Но эта лента отличается от прочих тем, что рассматривает под микроскопом период с 1984-го по 1991 год, когда он пережил самые незабываемые годы жизни и пик карьеры, а затем, по сути, встретил ее закат. Как внешние обстоятельства и запредельная популярность человека, которого на полном серьезе превозносили выше бога, превратили его в преступника и опустили на самое дно социальной лестницы. И как Марадона окончательно победил в нем Диего.