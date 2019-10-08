Сергей Петров: Конкуренция и Фернандесу не помешает - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 октября 2019 15:45ФутболГригорьевская Юлия

Сергей Петров: Конкуренция и Фернандесу не помешает

Защитник «Краснодара» привыкает быть неотъемлемой частью сборной России.

– В выходные Георгий Джикия нанес травму вашему одноклубнику Дмитрию Скопинцеву, которому теперь потребуется операция. Обсуждали этот момент с капитаном «Спартака»?
– Нет. Во-первых, это был игровой эпизод. Во-вторых, сборная – не место для обсуждения клубных дел. Здесь другие задачи.

– Вы здорово играете за «Краснодар», но на вашей позиции в сборной Марио Фернандес. Армейца в принципе реально вытеснить из стартового состава?
– Мне кажется, конкуренция никому не помешает. Даже Фернандесу. Она позволяет прогрессировать и ему, и другим правым защитникам сборной. Ну а кого выпускать, решает Станислав Саламович Черчесов.

– Чем игры за сборную отличаются от выступлений за клуб?
– За тебя болеет вся страна. А в бытовом плане – все так же здорово, как и в «Краснодаре». Только играй. Обо всем остальном позаботятся другие люди.

– Где вкуснее еда – в Новогорске или на краснодарской базе?
– Некорректно сравнивать. Там и там питание правильное.

– Вы же еще никогда не играли в «Лужниках»?
– В новых – нет. А вот в старых «Лужниках» один матч провел. На таких больших аренах особые ощущения… Читал, что на Шотландию уже продано сорок пять тысяч билетов. Мы очень рассчитываем на поддержку.

– В команду в последний момент вызвали новичков – того же Александра Соболева, например. Подшучиваете над ним по поводу слухов об «МЮ»?
– Александр – скромный парень. И он уже сказал, что все это желтая пресса. Так что и шутить не о чем.

– В «Краснодаре» эпидемия травм. Вас просили поберечься в сборной?
– Сказали быть аккуратнее на тренировках. Но знаете, в футболе, когда убираешь ноги, травму получить еще проще.

– То есть аккуратничать с шотландцами, если окажетесь на поле, не будете?
– Нет, конечно.

Никита Гусев: Уже привык, что болельщики мне кричат: «Гууууу» Форвард «Нью-Джерси» дебютировал в НХЛ и забил «Виннипегу», хотя его команда проиграла по буллитам. 05.10.2019 09:30 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Дмитрий Орлов: Кузнецов постарается сыграть лучше, чем в прошлом году Майк Бэбкок: Победа в третьем периоде стояла на кону, но «Сент-Луис» смог ее добыть, а мы нет «Детройт» вызвал Свечникова из фарм-клуба
Разгром для чемпионки Уимблдона. Первая ракетка России победила Халеп Екатерина Александрова добилась крупнейшей победы в карьере – во втором раунде турнира в Пекине она уверенно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп. 30.09.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
«Спартак» остановил «Витязь». Красно-белые победили лидера Семь матчей большой хоккейной субботы принесли несколько интересных результатов. 05.10.2019 21:00 Хоккей Домрачев Владислав
Медведева в Шанхае: первый провал сезона и… первое место На турнире в Китае Евгения Медведева удержала лидерство в произвольной программе, но выиграла с очень невысокими для нее оценками. 04.10.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Медведева выиграла предсезонный турнир в Шанхае Медведева исполнит главную роль в новогоднем шоу Авербуха Евгения Медведева: Уже привыкла разговаривать на английском языке
Мозалев вывел в финал Гран-при и себя, и Самсонова. Обзор турниров уик-энда В Загребе завершился предпоследний отборочный этап юниорской серии Гран-при. У России уже 11 мест в финале, который пройдет в Турине в начале декабря. 29.09.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев
СКА проиграл «Спартаку». Похоже, у Кудашова появился «комплекс Знарка» СКА и «Спартак» выдали крутой матч. 07.10.2019 22:00 Хоккей Костяев Иван
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге Даниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского. 19.09.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Корешков не смог добить Ларкина и проиграл, Токов порадовал Федора (видео) В Темекуле (Калифорния, США) прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 229. Анатолий Токов победил своего соперника, а Андрей Корешков проиграл Лоренцу Ларкину. 05.10.2019 06:30 ММА Ващенко Сергей
Андрей Семенов: «Лужники» погонят нас вперед Защитник «Ахмата» наверняка начнет матч с шотландцами в стартовом составе. 08.10.2019 15:30 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
17:22 Биатлон IBU: Слишком рано принимать окончательное решение о восстановлении СБР
17:14 Футбол Александр Григорян: В «Тамбове» Гогуа выглядел солидно и убедительно
17:11 Футбол Дани Себальос: Я хотел покинуть «Реал». Сейчас я в «Арсенале» и просто счастлив
16:47 Теннис Медведев обыграл Норри и вышел в третий круг турнира в Шанхае
16:37 Футбол Источник: Тедеско договорился со «Спартаком» и улетел в Германию по личным вопросам
16:21 ММА Тренер Сен-Пьера: Победитель боя Нурмагомедов – Фергюсон станет величайшим легковесом в истории
15:55 Теннис Квитова отказалась от участия в Кубке Кремля
15:32 Футбол «Спартак» не сумел договориться с Тедеско
15:14 Футбол Бэйл изъявил желание покинуть «Реал»
14:56 Футбол Андрей Федун: «Спартак» не обсуждал кандидатуру главного тренера
14:34 Футбол ФНЛ опубликовала символическую сборную 16-го тура
14:24 Футбол Кирьяков – о назначении Луческу тренером «Динамо»: Вот что он сможет сделать?
14:09 Баскетбол Ковалев возглавил женскую сборную России
13:45 Футбол Дмитрий Баринов: Стараюсь поддерживать игроков «Спартака»
13:42 Футбол Микаэль Брага: Не думаю, что «Спартак» опустится до борьбы за выживание
13:26 Футбол Александр Мостовой: Тедеско нигде не играл, какие у него могут быть тренерские идеи?
13:18 Футбол Рамос избавился от татуировок на спине (фото)
13:00 Футбол Карл-Хайнц Румменигге: Удивило высказывание Дешама, что Эрнандес может играть «даже с одной ногой»
13:00 Футбол Экс-игрок «Арсенала» Мерсон: «Ливерпуль» не сможет провести этот сезон без поражений
12:31 Баскетбол Семен Антонов: ЦСКА необходимо время для того, чтобы построить хороший коллектив
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика