От Романцева до Мусаева. Самые успешные тренеры в РПЛ до 40 лет

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Олег Романцев

Клуб: «Спартак»

Возраст: 65 лет

Достижения*: чемпион и серебряный призер чемпионата СССР, двукратный чемпион России, обладатель Кубка СССР и Кубка Содружества, полуфиналист Лиги чемпионов и Кубка кубков

Романцев в 1989 году в 35-летнем возрасте пришел в «Спартак» на смену Константину Бескову и до 40 успел дважды выиграть чемпионат России и очень интересный на первых порах Кубок Содружества, а также добраться до полуфинала Кубка кубков, пройдя по ходу «Ливерпуль» (4:2 и 2:0) и «Фейенорд» (1:0 и 3:1).

А еще в союзные времена выводил «Спартак» в полуфинал Лиги чемпионов. Впоследствии шесть раз выигрывал чемпионат страны, став рекордсменом по этому показателю. До сих пор никто не смог даже приблизиться к нему по количеству золотых медалей в РПЛ.

Андрей Кобелев

Клуб: «Динамо»

Возраст: 50 лет

Достижения: бронзовый призер чемпионата России

Воспитанник «Динамо» провел за бело-голубых более 250 матчей и вскоре после завершения профессиональной карьеры оказался в тренерском штабе родной команды. Был ассистентом у Романцева, Юрия Семина и Виктора Бондаренко, а в 2006 году самостоятельно возглавил «Динамо». Тогда ему было 38 лет.

Под его руководством динамовцы в последний раз выиграли медали чемпионата России, однако тогда это не казалось пределом, и с ухудшением результатов в 2010 году последовала отставка. Возвращался в «Динамо» в 2015 году, но уже далеко не так успешно, и с 2016-го мается без дела. Зато проработав без перерывов 3 года и 8 месяцев, и по сей день остается главным тренером-долгожителем бело-голубых в новейшей истории.

Леонид Слуцкий

Клубы: «Москва», «Крылья Советов» и ЦСКА

Возраст: 48 лет

Достижения: серебряный призер чемпионата и обладатель Кубка России

Будущий главный тренер сборной России, уехавший в 2017 году покорять Европу, впервые вывел на поле команду РПЛ в 2005 году. Тогда ему, как и Тедеско, было всего 34 года, и у него также было совсем немного опыта работы в профессиональном футболе – лишь «Уралан» в 2002-2004 годах. И совсем никакого опыта в качестве футболиста.

За три сезона с «Москвой» он ни разу не опустился с ниже шестого места, успешно потрудился в «Крыльях Советов» и был назначен главным в ЦСКА. Пусть, чемпионом он стал лишь в 42-летнем возрасте, до преодоления 40-летнего рубежа успел стать серебряным призером РПЛ, а через 18 дней после 40-го дня рождения выиграть первый трофей – Кубок России. Через два года повторил этот успех и трижды выиграл РПЛ.

Входит в пятерку лучших тренеров РПЛ по количеству набранных очков (629). А ведь ему всего 48!

Виктор Гончаренко

Клубы: «Кубань», «Урал», «Уфа» и ЦСКА

Возраст: 42 года

Достижения: серебряный призер чемпионата России

Белорусский специалист в 30 лет возглавил БАТЭ и за шесть полных ни разу не опустился ниже первого места, после чего перебрался в Россию. Здесь он здорово зарекомендовал себя качественной работой с середняками «Кубанью» и «Уфой» и получил приглашение от Евгения Гинера.

К сожалению для Гончаренко, он попал в ЦСКА в очень сложный с финансовой точки зрения период, поэтому на сегодняшний день в его активе только Суперкубок России и две серебряные медали чемпионата страны. Зато именно благодаря его классной работе обновленный армейский «пионеротряд» держится на плаву и стабильно попадает в еврокубки, где даже грохнул в двух матчах группового раунда Лиги чемпионов сам мадридский «Реал» (1:0 и 3:0).

Андре Виллаш-Боаш

Клуб: «Зенит»

Возраст: 41 год

Достижения: чемпион и бронзовый призер чемпионата России, обладатель Кубка и Суперкубка России

Как и Слуцкий с Тедеско, Виллаш-Боаш не был профессиональным футболистом. Работал ассистентом у сэра Бобби Робсона и Жозе Моуринью, а в 2010 году возглавил «Порту», с которым выиграл чемпионат Португалии и Лигу Европы. Но второго Моуринью из него не вышло – с работой в «Челси» и «Тоттенхэме» он не справился.

В Санкт-Петербурге португальский специалист оказался в возрасте 37 лет, но с очень приличным послужным списком. В первый же год выиграл чемпионат страны, а на следующий сезон – Кубок, однако в РПЛ финишировал только третьим и был уволен. При этом до сих пор является лучшим тренером РПЛ по среднему количеству набранных очков – 2,14 за матч. Далее идут Лучано Спаллетти (2,09), Романцев (2,05) и Массимо Каррера (2). Сейчас тренирует «Марсель».

Мурад Мусаев

Клуб: «Краснодар»

Возраст: 35 лет

Достижения: бронзовый призер чемпионата России

Мусаев – единственный тренер из нашего списка, кому еще нет 40. В его активе пока только бронза чемпионата России, зато в запасе еще пять лет, чтобы выиграть что-то более весомое.

Как и Тедеско, Слуцкий и Виллаш-Боаш, он не был профессиональным футболистом, а практически всю жизнь проработал в структуре «Краснодара». В апреле 2018 года стал главным тренером «быков», хотя даже не имел соответствующей лицензии, поэтому формально значится всего лишь старшим тренером. В прошлом сезоне его «Краснодар» демонстрировал, пожалуй, самый зрелищный футбол в РПЛ и дошел до 1/8 финала Лиги Европы, убрав с пути леверкузенский «Байер» (0:0, 1:1 – победа за счет гола в гостях).

* до 40-го дня рождения.