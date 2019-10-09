От Романцева до Мусаева. Самые успешные тренеры в РПЛ до 40 лет - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 октября 2019 17:52ФутболЗибрак Артем

От Романцева до Мусаева. Самые успешные тренеры в РПЛ до 40 лет

В ожидании назначения 34-летнего Доменико Тедеско на пост главного тренера «Спартака» вспоминаем самых успешных тренеров в истории чемпионатов России, добившихся успеха до наступления 40-летнего возраста.

Олег Романцев

Клуб: «Спартак»

Возраст: 65 лет

Достижения*: чемпион и серебряный призер чемпионата СССР, двукратный чемпион России, обладатель Кубка СССР и Кубка Содружества, полуфиналист Лиги чемпионов и Кубка кубков

Романцев в 1989 году в 35-летнем возрасте пришел в «Спартак» на смену Константину Бескову и до 40 успел дважды выиграть чемпионат России и очень интересный на первых порах Кубок Содружества, а также добраться до полуфинала Кубка кубков, пройдя по ходу «Ливерпуль» (4:2 и 2:0) и «Фейенорд» (1:0 и 3:1).

А еще в союзные времена выводил «Спартак» в полуфинал Лиги чемпионов. Впоследствии шесть раз выигрывал чемпионат страны, став рекордсменом по этому показателю. До сих пор никто не смог даже приблизиться к нему по количеству золотых медалей в РПЛ.

Андрей Кобелев

2000976gcll

Клуб: «Динамо»

Возраст: 50 лет

Достижения: бронзовый призер чемпионата России

Воспитанник «Динамо» провел за бело-голубых более 250 матчей и вскоре после завершения профессиональной карьеры оказался в тренерском штабе родной команды. Был ассистентом у Романцева, Юрия Семина и Виктора Бондаренко, а в 2006 году самостоятельно возглавил «Динамо». Тогда ему было 38 лет.

Под его руководством динамовцы в последний раз выиграли медали чемпионата России, однако тогда это не казалось пределом, и с ухудшением результатов в 2010 году последовала отставка. Возвращался в «Динамо» в 2015 году, но уже далеко не так успешно, и с 2016-го мается без дела. Зато проработав без перерывов 3 года и 8 месяцев, и по сей день остается главным тренером-долгожителем бело-голубых в новейшей истории.

Леонид Слуцкий

1962892ookt

Клубы: «Москва», «Крылья Советов» и ЦСКА

Возраст: 48 лет

Достижения: серебряный призер чемпионата и обладатель Кубка России

Будущий главный тренер сборной России, уехавший в 2017 году покорять Европу, впервые вывел на поле команду РПЛ в 2005 году. Тогда ему, как и Тедеско, было всего 34 года, и у него также было совсем немного опыта работы в профессиональном футболе – лишь «Уралан» в 2002-2004 годах. И совсем никакого опыта в качестве футболиста.

За три сезона с «Москвой» он ни разу не опустился с ниже шестого места, успешно потрудился в «Крыльях Советов» и был назначен главным в ЦСКА. Пусть, чемпионом он стал лишь в 42-летнем возрасте, до преодоления 40-летнего рубежа успел стать серебряным призером РПЛ, а через 18 дней после 40-го дня рождения выиграть первый трофей – Кубок России. Через два года повторил этот успех и трижды выиграл РПЛ.

Входит в пятерку лучших тренеров РПЛ по количеству набранных очков (629). А ведь ему всего 48!

Виктор Гончаренко

USP_2636

Клубы: «Кубань», «Урал», «Уфа» и ЦСКА

Возраст: 42 года

Достижения: серебряный призер чемпионата России

Белорусский специалист в 30 лет возглавил БАТЭ и за шесть полных ни разу не опустился ниже первого места, после чего перебрался в Россию. Здесь он здорово зарекомендовал себя качественной работой с середняками «Кубанью» и «Уфой» и получил приглашение от Евгения Гинера.

К сожалению для Гончаренко, он попал в ЦСКА в очень сложный с финансовой точки зрения период, поэтому на сегодняшний день в его активе только Суперкубок России и две серебряные медали чемпионата страны. Зато именно благодаря его классной работе обновленный армейский «пионеротряд» держится на плаву и стабильно попадает в еврокубки, где даже грохнул в двух матчах группового раунда Лиги чемпионов сам мадридский «Реал» (1:0 и 3:0).

Андре Виллаш-Боаш

2217921ktdz

Клуб: «Зенит»

Возраст: 41 год

Достижения: чемпион и бронзовый призер чемпионата России, обладатель Кубка и Суперкубка России

Как и Слуцкий с Тедеско, Виллаш-Боаш не был профессиональным футболистом. Работал ассистентом у сэра Бобби Робсона и Жозе Моуринью, а в 2010 году возглавил «Порту», с которым выиграл чемпионат Португалии и Лигу Европы. Но второго Моуринью из него не вышло – с работой в «Челси» и «Тоттенхэме» он не справился.

В Санкт-Петербурге португальский специалист оказался в возрасте 37 лет, но с очень приличным послужным списком. В первый же год выиграл чемпионат страны, а на следующий сезон – Кубок, однако в РПЛ финишировал только третьим и был уволен. При этом до сих пор является лучшим тренером РПЛ по среднему количеству набранных очков – 2,14 за матч. Далее идут Лучано Спаллетти (2,09), Романцев (2,05) и Массимо Каррера (2). Сейчас тренирует «Марсель».

Мурад Мусаев

f72ddf584536

Клуб: «Краснодар»

Возраст: 35 лет

Достижения: бронзовый призер чемпионата России

Мусаев – единственный тренер из нашего списка, кому еще нет 40. В его активе пока только бронза чемпионата России, зато в запасе еще пять лет, чтобы выиграть что-то более весомое.

Как и Тедеско, Слуцкий и Виллаш-Боаш, он не был профессиональным футболистом, а практически всю жизнь проработал в структуре «Краснодара». В апреле 2018 года стал главным тренером «быков», хотя даже не имел соответствующей лицензии, поэтому формально значится всего лишь старшим тренером. В прошлом сезоне его «Краснодар» демонстрировал, пожалуй, самый зрелищный футбол в РПЛ и дошел до 1/8 финала Лиги Европы, убрав с пути леверкузенский «Байер» (0:0, 1:1 – победа за счет гола в гостях).

* до 40-го дня рождения.

Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Дмитрий Губерниев – о смерти Ханеволда: Как же так? Не могу в это поверить. Просто шок Сергей Чепиков: Тяжело слышать, что Ханеволда больше нет Трехкратный олимпийский чемпион Ханеволд умер в 49 лет
Дмитрий Баринов: Не отказался бы приглянуться скаутам АПЛ Один из лидеров «Локомотива» поделился ожиданиями от предстоящего в четверг матча с шотландцами в «Лужниках». 08.10.2019 14:00 Футбол Григорьевская Юлия
Дон Кихот Самарин и его четверные мельницы. Обзор турниров уик-энда О главных событиях недели в женском одиночном катании мы вам все уже рассказали. Теперь переходим к другим интересным историям минувших выходных. 07.10.2019 09:30 Фигурное катание Тигай Лев
Поражение, нанесенное самому себе. Как Марадона победил в нем Диего Обозревателю «Советского спорта» Артему Зибраку повезло посмотреть документальный фильм «Диего Марадона», номинированный на «Золотой глаз» Каннского кинофестиваля. 07.10.2019 21:30 Футбол Зибрак Артем
Еще по теме:
«Химнасия и Эсгрима» объявила о назначении Марадоны на пост главного тренера Диего Марадона: Я не получал и не отклонял предложения от аргентинских клубов Марадона ушел в отставку с поста главного тренера «Дорадос»
Магомед Исмаилов: Какой ущерб нанес мне Фролов? У меня болят кулаки Российский боец ММА Магомед Исмаилов сказал, что с большим уважением относится к Артему Фролову, которого он победил на турнире в Москве. 28.09.2019 16:30 ММА Усачев Владислав
Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге Даниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского. 19.09.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
СКА проиграл «Спартаку». Похоже, у Кудашова появился «комплекс Знарка» СКА и «Спартак» выдали крутой матч. 07.10.2019 22:00 Хоккей Костяев Иван
На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
18:35 Футбол Кубок России. «Спартак» и «Ростов» сыграют 31 октября
18:27 Футбол Кавани и Тиаго Силва смогут покинуть «ПСЖ» на правах свободных агентов
18:20 Футбол «Барселона» не отпустила Фати на чемпионат мира в Бразилию
18:11 Футбол Мертенс сфотографировался с голым задом на фоне партнеров по сборной Бельгии
18:04 ММА Хабилов встретится с Хандожко на турнире UFC в Москве
17:59 Спортивная гимнастика Россияне впервые в истории выиграли золото в командном многоборье
17:46 Бокс «Он не выиграет ни одного раунда». Усик вызвал на бой Уайлдера
17:31 Футбол Лионель Месси: Ложь, что я был против перехода Гризманна, у меня никогда не было с ним проблем
17:10 Хоккей «Нефтехимик» проиграл «Куньлуню», потерпев пятое поражение подряд
16:51 Футбол Сергей Кирьяков: Шотландцы в любом случае будут выходить и биться
16:33 Футбол Лионель Месси: Я хотел, чтобы Роналду остался в «Реале»
16:23 Хоккей Лучшие голы пятой недели КХЛ (видео)
16:06 Хоккей Моисеев дисквалифицирован после обращения «Сибири» в СДК КХЛ
16:00 Хоккей Тодд Маклеллан: Неважно, 35 вам лет или 20, нужно найти способ прогрессировать
15:54 Хоккей Уэйн Симмондс: Надеюсь, что хотя бы кто-то будет рад меня видеть в Филадельфии
15:47 Футбол Андрей Канчельскис: Проблем в матче с Шотландией у сборной России не будет
15:43 Футбол Топ-5 сейвов 8-го тура АПЛ (видео)
15:23 Теннис Джокович обыграл Шаповалова в первом раунде турнира в Шанхае
15:21 Формула-1 Хельмут Марко: В 2020 году у «Ред Булл» могут быть такие же моторы, как у «Мерседеса» с «Феррари»
15:12 Футбол Моуринью может возглавить «Тоттенхэм»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика