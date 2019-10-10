Лужи в «Луже». Москва встретила шотландцев чисто британской погодой

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Москва встретила шотландцев британской погодой – девятью градусами тепла и дождем, не прекращавшимся на протяжении всего дня. Так что чувствовали они себя, как дома. Разве что таких современных арен, как «Лужники», у них нет.

К матчу со сборной Шотландии Российский футбольный союз подготовил очень мощную программу для зрителей, включавшую множество активностей, концерты, розыгрыши подарков и билетов на матч с Бельгией и многое другое. Жаль, погода не позволила болельщикам в полной мере насладиться всеми возможностями.

Было довольно грустно наблюдать промокших девушек с перчатками-указателями «Нам по пути», направлявшими болельщиков обеих команд в нужном направлении. Продавцы атрибутики, укутавшись в дождевики, не знали, где найти место посуше. В этом контексте было забавно наблюдать, как в одной из зон активности музыканты исполняли «Дым над водой» легендарной группы DeepPurple.

Привходенастадион. pic.twitter.com/GeosT5N04y

— АртёмЗибрак (@AM_Zibrak) 10 октября 2019 г.

Вообще заняться пришедшим на матч было чем. Повсюду звучали народные шотландские мотивы, которые на волынке играли российские музыканты, одетые, как полагается, по всей форме – килты и прочие необходимые элементы гардероба. Впрочем, были и более современные композиции. На главной сцене за два часа до матча выступил Дима Билан, а у него на разогреве металлисты из группы «Молодая шпана».

Металлнасборной! Можно, но смешно. pic.twitter.com/HPTmmMWtqg

— Артём Зибрак (@AM_Zibrak) 10 октября 2019 г.

Кому не хотелось танцевать, могли поиграть в ФИФА, нанести аквагрим (он пользовался большой популярностью – очереди за час до матча были огромными), отправить футболистам открытку посредством «Почты сборной России» (открытки выдавались здесь же), сыграть в лототрон (приз 100 тыс. рублей при нас никто не выиграл), взять автограф у бывших футболистов сборной России Дмитрия Сенникова, Александра Ширко или Руслана Пименова), сразиться в дартс и футбол «два на два» в октагоне.

Последнее развлечение оценил бы известный боец ММА КонорМакгрегор, которого почему-то частенько вспоминали ведущие шоу-программы: «Есть здесь шотландцы? Ты шотландец, брат? Ты на Макгрегора похож». Стоит ли напоминать, что Конор – ирландец?

Шотландцы в «Лужниках» тоже были. Хотя и не так много. Выделенную для них трибуну они заполнили полностью, однако перед стадионом встречались не так часто. Зато с каким энтузиазмом им на шею бросались наши болельщики – фотографировались, обнимались, братались и вообще всем видом показывали, как счастливы видеть гостей из Британии. Все-таки кое-что после чемпионата мира мы в себе сохранили, хотя и проявляем не так часто, как стоило бы. Но все же приятно от того, как мы стали радоваться собственной гостеприимности. До ЧМ-2018 так было не всегда.

Гости и сами пребывали в прекрасном настроении, с удовольствием делали совместные фото, в том числе с Забивакой, и очень смешно смотрелись в килтах и шапках-ушанках.

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Забиваку помнят даже шотландцы. pic.twitter.com/TnR1LjEGzh

— АртёмЗибрак (@AM_Zibrak) 10 октября 2019 г.

В общем, к стартовому свистку атмосфера была по-настоящему праздничной, и оставалось надеяться, что после финального свистка она таковой и останется. По крайней мере, для наших болельщиков. Тут все зависело от игры российской сборной.

Кматчуготовы! pic.twitter.com/EBVHL8Mj2C

— АртёмЗибрак (@AM_Zibrak) 10 октября 2019 г.



