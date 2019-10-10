Не потянули волынку. Россияне дома за тайм победили Шотландию

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КИПР ОТЛОЖИЛ НАШ ВЫХОД НА ЕВРО

Один год, три месяца и девять дней – столько времени прошло с того памятного вечера 1 июля 2018 года, когда российская сборная в переполненных и едва не сошедших с ума от счастья «Лужниках» в серии пенальти одолела испанцев и вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. За все это время большой футбол стремительно выветривался с главной арены страны. Ведь если бы минувшей осенью здесь трижды не сыграл домашние матчи в Лиге чемпионов ЦСКА, можно было подумать, что футбольное действо в «Лужниках» превратилось в персону нон грата! И популярное в Британии выражение «белый слон», характеризующее превратившееся в мертвый груз наследие крупнейшего спортивного форума, все больше в последние месяцы подходило к лужниковскому 80-тысячнику.

Слава Богу, что РФС решил здесь провести один из решающих матчей отборочной кампании к Евро-2020. Приличный соперник (не надо смотреть на предпоследнее место шотландцев в нашей группе и поражение 0:3 от Казахстана на старте квалификации), победная серия команды Станислава Черчесова из пяти официальных игр, а также возможность собственными глазами увидеть досрочный выход сборной России на чемпионат Европы должны были собрать на лужниковских трибунах весьма приличную аудиторию.

Правда, для рекордно раннего – за три тура до финиша квалификации – получения путевки на Евро требовалось выполнение еще одного условия: чтобы в другом поединке седьмого тура в нашей группе Казахстан и Кипр сыграли в Нур-Султане вничью. И счет 1:1 действительно держался в это встрече с 74-й по 83-ю минуту – когда гости отыграли забитых казахстанцами мяч. Однако в концовке киприоты вырвали волевую победу и отложили оформление российской «визы» на европейский футбольный форум-2020 как минимум до ближайшего воскресенья. В конце недели нам, кстати, играть как раз на Острове Афродиты. После дождичка в четверг и в родных стенах сделать это нам, увы, не удалось.

«После дождичка» – в данном случае не просто фигура речи. С погодой вернувшемуся в «Лужники» футболу действительно не очень-то повезло. Дождь зарядил над российской столицей с утра в день игры, и ему, наверное, были рады только шотландские болельщики. Эти улыбчивые ребята в синих футболках и килтах (куда же без знаменитых клетчатых юбок?) направлялись к стадиону в превосходном настроении, фотографируясь со всеми желающими и, видимо, даже не вспоминая о плачевном турнирном положении команды Стива Кларка. А московский дождь при почти плюс десяти градусах позволял им чувствовать себя в буквальном смысле как рыбам в воде. Некоторые даже снимали куртки и оставались в одних футболках.

БАРИНОВ ВМЕСТО ЗОБНИНА И НАПОЛОВИНУ НОВАЯ ШОТЛАНДИЯ

Видимо, поняв, что в нынешнем отборочном цикле уже нечего ловить, наставник шотландской сборной пошел на радикальные изменения в составе. Достаточно сказать, что по сравнению с сентябрьским матчем в Глазго в «основа» его команды обновилась наполовину. Как и тактическая схема: вместо 4-3-3 Кларк в Москве использовал расстановку с двумя опорниками, тремя атакующими полузащитниками и выдвинутым вперед форвардом. В роли которого выступил Оливер Берк, в Глазго на поле не выходивший.

Любопытно, что классической схема гостей выглядела лишь в оборонительной фазе. Но если шотландцы начинали неспешную атаку со своей половины поля, футболисты мгновенно «рисовали» на газоне не самые привычные 4-2-4, благодаря тому, что все трио атакующих полузащитников выстраивалось в одну линию с нападающим, максимально растягивая оборону соперника.

Зато российская сборная могла служить воплощением понятия «стабильность». Если бы не травма Романа Зобнина, можно не сомневаться, что Черчесов и теперь выставил бы с первых минут тех же 11 игроков, что и в выездном поединке месячной давности. Но поскольку спартаковского центрального хавбека на сей раз не оказалось в списке «сборников», его позицию в опорной зоне в дуэте с Магомедом Оздоевым занял Дмитрий Баринов.

После того как сектор приезжих фанатов, расположенный по соседству с ложей прессы, слаженно и горласто исполнил гимн Шотландии, подопечным Кларка стыдно было бы начать игру спустя рукава. И у них прошли несколько перспективных атак по левому флангу, правда, так ничем серьезным и не завершившихся. Россияне старались атаковать более разнообразно, но тоже предпочитая использовать ограниченное пространство на бровках. К исходу десятой минуты в активе хозяев имелся полумомент, когда Федор Кудряшов после подачи справа пробил выше цели.

К середине тайма контроль мяча игроками в красных футболках стал более отчетливым и длительным, и в позиционных атаках подопечных Черчесова явно не смущала готовность соперника порой стянуть в свою штрафную пару-тройку лишних боевых единиц. Вылазки в лицевую с последующими низовыми прострелами стали проходить примерно каждый третий раз, и однажды Алексей Ионов завершал такую передачу ударом с ходу. Но вместо дальнего угла ворот попал в ногу защитника.

Полчаса игрового времени зафиксировали абсолютно нетипичную для матчей российской сборной статистическую картину: владеть мячом ей пришлось почти втрое больше соперника (73 процента против 27), хотя подобное случается разве что в поединках с футбольными карликами. Но при этом наша команда вовсе не производила впечатления человека, не имеющего понятия, как распорядиться нежданно привалившим богатством.

Вскоре после атаки левым флангом Александр Головин, выигравший подбор, заставил сфолить на себе Джона Флека и сам же пробил довольно опасный штрафной. Мяч пролетел в метре над левой девяткой. Это была уже шестая попытка россиян пробить по воротам: четыре были неточными, две – заблокированы шотландскими защитниками. Соперник же не потревожил Гилерме ни разу.

ДУБЛЬ ДЗЮБЫ, ДЕБЮТ КОМЛИЧЕНКО

Минут за пять до перерыва случился и первый удар в створ: все тот же Головин, сместившись чуть левее центральной оси, влез с мячом в густонаселенную штрафную и нашел свободную щелочку, чтобы с левой пробить в нее. Голкипер Дэвид Маршалл, видимо, обладая способностью взглядом просвечивать футболистов насквозь, момент удара не проспал и мяч отразил.

По итогам первой половины понравилась активность Кудряшова слева и острота связки Марио Фернандес – Ионов справа вкупе с хорошей наглостью Головина. Не очень понравилась небольшая эффективность Артема Дзюбы, затерявшегося в дебрях шотландской обороны и несколько необязательных потерь мяча защитниками на своей половине поля. Впрочем, абсолютный ноль ударов даже в сторону ворот в исполнении соперника отчасти давал положительную характеристику игре россиян в обороне.

В перерыве из гостевого фанатского сектора донеслись звуки волынки – разве могли шотландцы обойтись даже на далеком выезде без своего национального музыкального инструмента? А российским болельщикам было интересно, как долго игроки на поле будут тянуть волынку, обходясь без забитых мячей.

Оживление в игре после перерыва если и последовало, то в большей степени формальное. Да, мяч и игроки обеих команд задвигались побыстрее, вперед шотландцы тоже стали выбегать охотнее, но острых моментов больше не становилось. А если точнее, их не было вовсе.

Как нередко бывает в таких случаях, на помощь подопечным Черчесова пришел «стандарт». Только не очередной штрафной от Головина, а угловой. Заработал его на своей левой бровке Кудряшов, подал Головин, а превратил в гол Дзюба эффектным ударом с лета в стиле Златана Ибрагимовича. Кстати, в том самом матче чемпионата мира с испанцами Дзюба забил пенальти в основное время, а теперь продлил собственную голевую серию в счастливых для него – и для всей футбольной России – «Лужниках».

А через три минуты все в этот вечер стало окончательно ясно. Скидка Головина, пушечный «выстрел» Магомеда Оздоева в верхний угол – и после второго пропущенного мяча горластый гостевой сектор окончательно замолк.

Черчесов сделал ожидаемую замену – Юрия Жиркова на Дениса Черышева, как бы подчеркивая важность постепенного возвращения в строй нашего «хрустального» валенсийца. А сборная на кураже после двух забитых мячей расщедрилась и на третий. Фернандес, успев к уходившему за лицевую линию мячу, вернул его на линию вратарской, где Дзюба затоптал защитников и оформил дубль. Где-то позади с 21 забитым за сборную мячом остался Роман Павлюченко...

Напоследок капитан сборной успел еще и голевой пас Головину отдать, а затем под овации трибун досрочно покинул поле, позволив состояться дебюту Николая Комличенко в составе национальной команды.

В общем, сборной хватило одного тайма, чтобы вновь сделать счастливой всю страну. Пусть вопрос оформления путевки на чемпионат Европы и был отложен на несколько дней.

Евро-2020. Отборочный турнир

Группа I. 7-й тур

Россия – Шотландия – 4:0 (0:0)

Голы: Дзюба (Головин), 57 – 1:0. Оздоев (Головин), 60 – 2:0. Дзюба (Фернандес), 70 – 3:0. Головин (Дзюба), 84 – 4:0

Россия: Гилерме – Марио Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов – Баринов, Оздоев – Ионов (Ахметов, 80), Головин, Жирков (Черышев, 66) – Дзюба (к) (Комличенко, 87)

Шотландия: Маршалл – Палмер, Девлин, Малгрю, Робертсон (к) – Флек (Армстронг, 82), К.Макгрегор – Фрэйзер (Кристи, 68), Макгинн, Снодграсс – Берк (Шенкленд, 46)

Предупреждения: Флек, 41

Судья: Якоб Келет (Дания)

10 октября. Москва. Стадион «Лужники». 65 703 зрителя

Казахстан – Кипр – 1:2. Бельгия – Сан-Марино – 9:0

Положение команд в группе I: Бельгия – 21 очко. Россия – 18. Кипр – 10. Казахстан – 7. Шотландия – 6. Сан-Марино – 0