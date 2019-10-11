Магомед Оздоев: Болельщики нас прямо на руках несли вперед

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- Что произошло со сборной в первом тайме, когда почти ничего не получалось?

- Почему ничего не получалось? Шотландия – это не слабая сборная. Мы контролировали ход игры, пытались взломать ворота соперника. Гости очень компактно и низко сидели. У нас были моменты – мы выходили через фланги, но немного не хватало фарта, чтобы завершить моменты. Во втором тайме шотландцы больше раскрылись. Мы забили быстрый гол. Довольны результатом.

- Эта сборная Шотландии сильно отличалась от той, которая была месяц назад?

- Это идентичная команда. Мы там играли также неплохо, а дома у нас нет вариантов, кроме как играть хорошо. Нас ведь поддерживает вся страна. Стадион был заполнен. Нас прямо на руках несли вперед.

- Сильно ли повлиял на ваш настрой результат матча Казахстана с Кипром, когда после их игры стало ясно, что сегодня наша команда точно не оформит путевку на Евро?

- Мы не смотрим на соперников. Но знали, что Кипр выиграл. У нас свои задачи, которые надо выполнять. Мы не смотрим, как играют другие. Главное самим набирать свои очки.

- Вы забили эффектный мяч. Расскажите, как так удачно попали?

- Я пробил, а там как попал, так попал.

- Это один из самых красивых ваших голов в карьере?

- Возможно.

- Вы уходили на перерыв в компании Ромащенко, который вам долго что-то объяснял. А когда забили – побежали праздновать именно к нему. Что он вам говорил?

- Он говорил о том, что надо прибавить в темпе, но тяжело это сделать, когда соперник низко сидит. Мы пытались больше взломать их через фланги. Так не получалось, потому что когда вся команда собрана в центре - они ждут ошибки. Они хотели, чтобы мы теряли в центре мяч, чтобы пользоваться нашими оплошностями и выбегать в контратаку. Поэтому Ромащенко правильно донес то, что надо было сделать, и мы это сделали.

- У Головина не очень хорошо идут дела в «Монако», а здесь он и мяч забил, и отдал голевую передачу. В сборной он иначе себя чувствует?

- Головин – прекрасный игрок. Он и во Франции забивает и отдает. У его команды был какой-то кризис, но я думаю, что она выберется. В «Монако» не просто так покупают футболистов.

- Сегодня вашим напарником в опорной зоне был не Зобнин, а Баринов. Как быстро нашли с ним взаимопонимание?

- Игра это показала. С ним приятно играть, так же, как и с Ромой, и любым другим футболистом нашей сборной. Тренер может выпустить на поле любого. Главное – давать результат.

- Можно сказать, что мы уже практически на Евро?

- Нет. Я бы так не сказал, потому что нам еще надо набирать очки.